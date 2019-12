Arbeitsloser Postautofahrer chauffiert Senioren gratis zum Einkaufen in Wittenbach Freiwillige Helfer bieten ab diesem Monat einen kostenlosen Fahrdienst für ältere Menschen an, die nicht mehr so gut zu Fuss sind. Melissa Müller 06.12.2019, 05.00 Uhr

Werner Steinlin chauffiert gehbehinderte Senioren ehrenamtlich. Ralph Ribi

Vor drei Jahren geriet die Welt von Werner Steinlin aus den Fugen. Der Postauto-Chauffeur erlitt einen epileptischen Anfall. Er darf deshalb fünf Jahre lang keine Grossfahrzeuge mehr fahren. «Und dies, obwohl ich mich gesund fühle», sagt der 56-Jährige, der auch Chauffeure ausbildete.

«Das hat mir meine Existenzgrundlage entzogen.»

Noch zwei Jahre müsse er «absitzen», wie er es nennt. Tatenlos herumsitzen, ist aber nicht seine Art. Jetzt engagiert sich Steinlin in einem Freiwilligenprojekt, das am kommenden Dienstag in Wittenbach startet.

Einmal in der Woche bieten Steinlin und weitere Freiwillige einen kostenlosen Fahrdienst zum Einkaufen für Gehbehinderte und Seniorinnen und Senioren an, die nicht mehr so gut zu Fuss sind. Der Chauffeur holt sie mit einem achtplätzigen Bus an neun Orten ab und bringt sie zur Migros oder ins Zentrum. Dort warten Helfer, welche die Passagiere auf Wunsch beim Einkaufen begleiten. «Ich bin gespannt, wie unser Angebot ankommt», sagt Chauffeur Steinlin.

Einsame Menschen aus ihren eigenen vier Wänden herausholen

Ziel des Projektes ist es, die Selbstständigkeit von Betagten, die noch zu Hause wohnen, zu fördern. «Hinzu kommt das Gesellige», sagt Steinlin. In einem Auto mit sechs bis acht Personen einkaufen zu gehen, das verbinde. Marianne Klimstein ist die Ideengeberin des Projekts. «Viele alte Menschen sind einsam», sagt die pensionierte Kauffrau. Die 70-Jährige besuchte das «Offene Ohr», die Sprechstunde des Gemeindepräsidenten. Dort erzählte sie Oliver Gröble, dass viele Ältere Mühe hätten, seit die alte Migros beim Oedenhof vor einem Jahr abgerissen wurde. Eine neue Filiale wird dort, wo jetzt eine Grossbaustelle ist, erst 2021 eröffnet.

Das Migrosprovisorium an der Romanshornerstrasse hat keine Haltestelle. Da ist der Weg für viele zu weit, um zu Fuss zu gehen, wenn schwere Taschen geschleppt werden müssen. Bleibt also noch der Spar. Dieser sei jedoch etwas teuer für Leute, die jeden Franken umdrehen müssen, sagt Marianne Klimstein.

Er kennt die Tücken von Haltestellen

Gemeindepräsident Oliver Gröble nahm das Anliegen ernst und entwickelte daraus ein Projekt. Er fragte Werner Steinlin an, der sich mit Fahrplänen und den Tücken von Haltestellen auskennt. Der Chauffeur erarbeitete einen Plan. «Das ist kniffliger, als man denkt», sagt Gröble. «Ein Glücksfall, dass wir von seinem Know-how profitieren können.» Das Altersheim Kappelhof stellt seinen Bus zur Verfügung; Lernende der sozialen Institution Obvita bieten ihre Telefondienste an. Senioren können sich unter 0712466800 anmelden. Ziel ist es, sie möglichst nahe an ihrem Wohnort abzuholen. Der Fahrdienst findet dienstags von 9 bis 11.30 Uhr statt. Am 10. Dezember geht es mit der ersten Fahrt los. Auch am 17. Dezember wird der Service angeboten; danach erst wieder am 7. Januar. Das Angebot, an dem sich auch die beiden Kirchgemeinden beteiligen, wird bis Mai 2020 getestet. Ideengeberin Marianne Klimstein hat bereits vier Frauen und einen Mann aus ihrem Bekanntenkreis zum Helfen mobilisiert. «Wir brauchen aber noch weitere Freiwillige, falls einmal jemand krank oder anderweitig verhindert ist.»