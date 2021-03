Appell Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths fordert vom Bundesrat: «Macht endlich die Restaurants auf» Rorschachs Stadtpräsident reagiert auf den offenen Brief der hiesigen Gastronomie und richtet einen eindringlichen Appell in Richtung Bundesbern. Restaurants hätten als erste wirksame Schutzkonzepte umgesetzt. Sie weiter geschlossen zu halten, verschärfe deren wirtschaftliche Situation unnötig. Derweil verzeigt die Polizei fehlbare Wirte und Feiern im privaten Rahmen nehmen zu. Rudolf Hirtl 31.03.2021, 05.05 Uhr

Feste finden in der Stadt Rorschach wegen der geschlossenen Restaurants vermehrt im privaten Rahmen statt. Bild: Rudolf Hirtl

Mitte März haben zwölf Rorschacher Gastronomen ein offenes Mail an den Stadtrat geschrieben. Darin fordern sie den Stadtrat auf, die Notlage der städtischen Gastroszene anzuerkennen, Lösungen anzubieten und mehr Flexibilität beim Umgang mit Vorschriften und Gebühren zu zeigen. «Ohne die nötige Planungssicherheit befinden wir uns in einem Hamsterrad und vielen von uns Beizern geht langsam aber sicher die Kondition aus», heisst es in dem Mail.

Stadtrat zeigt Verständnis für Gastronomie

Der Stadtrat sei sich der schwierigen Situation, in der sich die Gastroszene befinde, durchaus bewusst und habe auch grosses Verständnis für ihre Lage, teil der Rat nun in einem Schreiben mit. Für den Stadtrat komme erschwerend hinzu, dass die Coronasituation nicht nur den Gastwirtschaftsbetrieben zu schaffen mache, sondern auch Betrieben in anderen Geschäftsfeldern.

Miet- und Pachtzinserlass wurde erlassen

Der Rat verweist zudem auf sein Handeln im vergangenen Jahr, als sich Corona zum Problem entwickelte. Betriebe und Einrichtungen, die aufgrund der Covid-19-Verordnung geschlossen bleiben mussten und in einem Vertragsverhältnis mit der Stadt stünden, hätten bereits damals einen vollständigen Miet- und Pachtzinserlass für die Dauer des jeweiligen Lockdowns erhalten.

Keine Pauschallösung für alle Beizer möglich

«Der Stadtrat ist auch in diesem Jahr bereit, den Betrieben Hand zu bieten, um vertretbare Lösungen zu finden. Natürlich immer unter Einhaltung der übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen», so der Stadtrat. Da es sich in Rorschach um fast 100 Gastrobetriebe handle, sei eine Pauschallösung für die ganze Rorschacher Gastroszene jedoch nicht möglich. «Jeder Gastwirtschaftsbetrieb kann sich einzeln bei der Stadtkanzlei melden, sodass jeder Fall individuell betrachtet und, in welcher Form auch immer, unterstützt werden kann», schreibt der Rorschacher Stadtrat und betont, vollstes Verständnis zu haben für die Lage der Betriebe. Er werde versuchen, alles zu tun, was möglich sei.

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths Bild: PD

Was heisst das aber konkret, wie hilft die Stadt? «Bei allem Verständnis. Wir können uns nicht nur um die Gastronomen kümmern. Wir haben auch noch anderes Gewerbe», schickt Stadtpräsident Röbi Raths voraus. Es gebe auch viele Privatpersonen, die wegen Corona massive Einbussen beim Einkommen hätten.

Goldach erlässt Kosten für Patente

Goldach hat dieser Tage mitgeteilt, alle Gastwirtschaftspatente kostenlos um ein Jahr zu verlängern. Corona treffe die Gastwirtschaft mit am härtesten. «Der Gemeinderat kann die Situation einzig mit einer gewissen Ohnmacht beobachten. Auch ihm sind die Hände gebunden. Er versucht deshalb, wo immer möglich, im Kleinen etwas zu bewirken. Eine solche Möglichkeit bietet sich bei den Gastwirtschaftspatenten», so der Gemeinderat. Das abgelaufene Jahr sei für viele Betriebe über weite Strecken ein verlorenes.

Ein Öffnen der Restaurants würde vieles entschärfen

«Der Stadtrat Rorschach hat sich bezüglich Patentkosten noch nicht festgelegt», sagt Röbi Raths dazu. Bei Gebühren habe der Rat zwar Handlungsspielraum, doch nun beispielsweise unkontrolliertes Ausbreiten von Gartenwirtschaften zu erlauben, sei nicht möglich, wobei aber oft ein Auge zugedrückt werde. Raths sagt:

«Ich kann keine Pauschallösungen aus dem Ärmel schütteln. Wir versuchen aber für jeden, der sich bei uns meldet, eine Lösung zu finden. Nach dem Giesskannenprinzip ist das aber nicht möglich.»

Der Erlass der 250 Franken für ein Patent bringe zudem nicht viel. «Ich richte vielmehr einen Appell an den Bundesrat», so Raths. «Öffnet endlich die Restaurants. Sie waren die ersten mit einem guten Schutzkonzept. Wir haben immer mehr Feste im privaten Bereich. Offene Restaurant würden diese Situation entschärfen.»

Partys in Pub und Restaurant aufgelöst

Auch in Rorschach finden Feiern aufgrund geschlossener Restaurants vermehrt im privaten Rahmen statt. Es kommt diesbezüglich regelmässig zu Verzeigungen. Aber auch in den Beizen selbst wird der seit Ende Dezember geltende Lockdown nicht immer beachtet. So haben Beamte der Kantonspolizei St.Gallen Mitte Februar in einem Pub in der Stadt festgestellt, dass elf Personen anwesend waren. Diese standen oder sassen im Lokal und konsumierten alkoholische Getränke. Zudem lief laute Schlagermusik.

Wirtin muss 1000 Franken bezahlen

Die Wirtin des Pubs machte geltend, dass es sich bei den Gästen um Verwandte handle, die zuvor bei einer Abdankung waren. Laut des ausgestellten Strafbefehls ist es unerheblich, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung die Gäste zueinander standen, zumal weder Maskenpflicht noch Mindestabstand beachtet wurden. Zehn Gäste sind mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken gebüsst worden. Die Wirtin wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt und muss 600 Franken Busse, 300 Gebühren und 100 Franken für Auslagen berappen.

Kapo musste mehrmals einschreiten

«Ob weitere Restaurants in der Region Rorschach verzeigt wurden, kann ich nicht verlässlich abklären», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei. Er müsste dafür alle Gemeinden der Region checken, was ein zu grosser Aufwand wäre. Er bestätigt aber einen Vorfall, der sich vor einigen Wochen in einem grösseren Rorschacher Restaurant direkt am Bodensee ereignete. Auch dort sei ein Fest von Beamten der Kantonspolizei aufgelöst worden. «Nach der Vorsprache der Polizei verliessen die Gäste das Restaurant und es wurde sofort geschlossen. Der Wirt wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt», so Hanspeter Krüsi.

Aktuell kein bekannter Hotspot in der Stadt

Beim ersten Lockdown haben sich abends mehrere hundert Jugendliche beim Kornhaus zusammengerottet und sich dabei nicht um die Coronabeschränkungen geschert. Laut Marco Todeschini, Sicherheitsverantwortlicher der Stadt, konnte die Situation damals durch den Einsatz von Sozialarbeitern entschärft werden. Diese hätten den jungen Leuten klarmachen können, dass deren Vorgehen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht sehr schlau sei.

Aktuell gebe es in Rorschach keine Hotspots, wo Jugendliche die 15-Personen-Regel missachten würden. Ein ständiges Problem seien hingegen Schulanlagen. Dort müssten regelmässig junge Erwachsene weggewiesen werden, weil die Nachtruhe nicht eingehalten werde. Seien Drogen im Spiel, werde auf jeden Fall die Polizei beigezogen.