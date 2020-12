App Virace Der etwas andere Weihnachtslauf: Wie ein St.Galler Schüler dafür sorgt, dass Laufbegeisterte trotz Corona ihrem Hobby frönen können Der St.Galler Philipp Gasner organisiert einen Weihnachtslauf. Wegen Corona findet dieser jedoch virtuell statt. Dass das möglich ist, hat mit einer speziellen App zu tun. Elena Fasoli 04.12.2020, 05.00 Uhr

Organisator Philipp Gasner wird am virtuellen Weihnachtslauf auch selber teilnehmen. Bild: Tobias Garcia

Auf viele Sportanlässe muss zurzeit wegen Corona verzichtet werden. Philipp Gasner hat deswegen kurzerhand umdisponiert. Als Projektarbeit organisiert der 16-Jährige einen Weihnachtslauf. Dieser wird nun am 20. Dezember virtuell stattfinden. So sorgt er dafür, dass Laufbegeisterte in der diesjährigen Adventszeit doch noch auf ihre Kosten kommen.

Seit den Sommerferien ist Gasner mit der Planung eines Weihnachtslaufes in St. Gallen beschäftigt. Der Schönau-Schüler wählte dieses Thema als Projektarbeit im Rahmen der dritten Sekundarstufe. Er kam auf die Idee, weil Joggen seit rund zwei Jahren zu seinen Hobbys gehört. Ausserdem bereitet ihm die Organisation von Anlässen Freude. «Es ist also eine ideale Aufgabe für mich», sagt Gasner. Betreut wird er von seinem Sportlehrer, der ebenfalls Läufer ist.

Planänderung wegen steigenden Coronazahlen

Zunächst war der Anlass als konventioneller Lauf geplant. Gasner sagt:

«Im Sommer waren die Corona-Fallzahlen viel tiefer und ich glaubte an eine Durchführung mit etwa 100 Teilnehmern.»

Trotzdem musste er von Anfang an in zwei Richtungen organisieren. Im Herbst wurde dann wegen der steigenden Fallzahlen klar, dass es unverantwortlich und unrealistisch wäre, den Lauf in seiner ursprünglich geplanten Form durchzuführen. Also musste Gasner umplanen.

Die Bewilligung für den Lauf hatte er bereits bei der Stadtpolizei eingeholt und auch einige Sponsoren waren bereits an Bord. «Glücklicherweise bleiben die St.Galler Stadtwerke und Medbase trotz der Planänderung Hauptsponsoren», sagt Gasner. Weitere Sponsoren steuern Artikel für die Finisherbags bei. Diese erhalten alle Läuferinnen und Läufer, die ein Foto oder Video ihres Laufes einsenden. Unter ihnen werden ausserdem fünf Pro City St. Gallen Gutscheine verlost.

Eine spontaner Anruf genügte

Als Gasner im Frühling am virtuellen Grand Prix von Bern teilnahm, lernte er die Schweizer App Virace kennen. Über diese App können Läuferinnen und Läufer in Echtzeit an einem Lauf teilnehmen, egal, wo sie sich gerade befinden. Gasner sagt:

«Ich kam auf die Idee anzufragen, ob ich meinen Lauf auch darüber veranstalten kann.»

Dies hat geklappt und mittlerweile haben sich etwa 100 Teilnehmer kostenlos auf der App für seinen Weihnachtslauf registriert. 90 Prozent der Anmeldungen sind aus der Schweiz. Dabei seien auch eine Person aus den USA und jemand aus Brasilien. Dies liegt daran, dass die App Virace weltweit verfügbar ist.

Am 20. Dezember gilt es ernst

Startzeitpunkt ist am 20. Dezember um 14 Uhr. Alle Teilnehmer beginnen um diese Uhrzeit mit dem sechs Kilometer langen Lauf, die Strecke wählen sie selber. Beim Rennen werden sie motiviert von Speaker-Durchsagen über die Kopfhörer. Diese wird Gasner selbst noch aufnehmen. So hören die Läufer Sponsorendurchsagen und wie viele Kilometer sie noch vor sich haben. Ausserdem kann man im Vorfeld auswählen, mit welchen Konkurrenten man direkt verglichen werden will.

Während des Laufs hört man dann per Durchsage, wer aus dem Freundeskreis am besten abschneidet. Sobald man die sechs Kilometer absolviert hat, wird der Lauf automatisch beendet. Danach gibt es eine Rangliste und jeder Teilnehmer bekommt ein Diplom zum Ausdrucken.

Ein Lauf für Anfänger und Profis

Ein Vorteil der virtuellen Durchführung sieht Gasner darin, dass die Hemmschwelle für die Teilnahme gering ist. «Der Lauf ist gratis, man kann sich spontan dazu entscheiden und alleine, vor seiner Haustür, starten.» Leute, die nicht regelmässig laufen oder keine klatschenden Zuschauer mögen, machen so vielleicht eher mit.

Der Organisator hofft, dass sich bis zum Lauf noch einige spontan Entschlossene anmelden werden. Freunde und Mitschüler hätten ihm bereits versichert, auch mitzulaufen. Auch einige Sportvereine hat Gasner angefragt, ob sie teilnehmen wollen. Er selber wird ebenfalls antreten. Gasner sagt:

«Mein Ziel ist es, die sechs Kilometer unter 30 Minuten zu schaffen.»

sites.google.com/view/weihnachtslaufst-gallen/startseite