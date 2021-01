APP Junge Gossauer feilen an ihrem eigenen sozialen Netzwerk Sie sind zwischen 23 und 31 Jahre alt und wollen mit «Challenge Me!» ihre Nutzerinnen und Nutzer aus der Komfortzone holen. Und damit dereinst Geld verdienen. Johannes Wey-Eberle 14.01.2021, 11.35 Uhr

Viele Challenges drehen sich um schöne Plätze im Freien und – ums Essen. Screenshot

Wer sich in den sozialen Medien bewegt, dem ist es bestimmt schon passiert: Freunde und Bekannte fordern einem zu einer «Challenge» heraus. Besonders in der Pandemie und der Isolation in den eigenen vier Wänden scheint sich das Phänomen verstärkt zu haben. Da posten die einen Kindheitsfotos, andere tanzen vor laufender Kamera zum Song «Jerusalema» oder lancieren über Whatsapp ein Trinkspiel.