Ausweisstelle St.Gallen: Termine über sechs Wochen ausgebucht

Ansturm Das bringt Reisewillige vor den Sommerferien ins Schwitzen: Wer einen neuen Pass oder eine neue ID braucht, wartet in St.Gallen bis zu sechs Wochen auf einen Termin Viele Pässe und Identitätskarten sind während Corona abgelaufen. Jetzt steigt die Reiselust und damit auch die Nachfrage nach neuen Ausweisen. Sie ist so gross, dass die Ausweisstelle des Kantons kaum nachkommt. Nicht nur Reiselustige beantragen neue Ausweise, sondern auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Christina Weder Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Ausweisstelle des Kantons St.Gallen am Oberen Graben geben sich die Leute die Klinke in die Hand. Bild: Tobias Garcia

Wer auf der Ausweisstelle des Kantons einen Termin für einen neuen Pass oder eine ID buchen will, muss mit langen Wartezeiten rechnen. «Wir sind für die nächsten vier bis sechs Wochen ausgebucht», sagt Anita Manser, Leiterin der Ausweisstelle am Oberen Graben. Kein Vergleich zu den Monaten Januar und Februar, als man noch innert weniger Tage einen Termin bekam. Jetzt ist die Nachfrage nach neuen Dokumenten so gross, dass die Mitarbeitenden kaum nachkommen.

Die mehrwöchige Wartezeit bringt manche Reisewilligen ins Schwitzen – etwa einen Vater, der die Identitätskarte seiner Tochter für einen Städtetrip erneuern lassen wollte. Er habe seinen Augen kaum getraut, als er realisierte, dass sämtliche Termine bis im Mitte Juni ausgebucht sind. «Damit hatte ich nicht gerechnet», sagt er.

Befürchtung, den Ausweis nicht rechtzeitig zu erhalten

Die gleiche Erfahrung machte eine etwa fünfzigjährige Frau, die für eine Reise nach Australien einen neuen Pass benötigt. Als sie sich vor einer Woche online registrieren lassen wollte, um ihre biometrischen Daten erfassen zu lassen, sei ihr als nächster freier Termin der 23. Juni vorgeschlagen worden. «Da bin ich erschrocken.» Sie fürchtete, den neuen Ausweis nicht rechtzeitig vor der Abreise zu erhalten. Denn nach dem Termin auf der Ausweisstelle dauert es nochmals bis zu zehn Tage, bis der Pass per Post zu Hause eintrifft.

Doch die Frau hatte Glück. Als sie ein paar Tage später nochmals auf der Ausweisstelle anrief, war soeben ein Termin frei geworden, weil jemand abgesagt hatte. Die St.Gallerin konnte noch gleichentags ihre Daten erfassen lassen. «Das ist nochmals gut gegangen», sagt sie, als sie an einem Montag Mitte Mai die Ausweisstelle verlässt. Sie findet:

«Eine Wartezeit von sechs Wochen kann man vielen nicht zumuten.»

Viele Pässe und IDs sind während der Pandemie abgelaufen: Jetzt gibt es Nachholbedarf

Auf der Ausweisstelle geben sich die Leute die Klinke in die Hand. Dennoch ist die Stimmung erstaunlich ruhig. Jede und jeder, der vorbeikommt, hat einen Termin. Die biometrischen Daten sind schnell erfasst. Die meisten stehen nach zehn Minuten wieder draussen. Es läuft wie am Schnürchen. Zwischen 280 und 330 Personen gehen hier täglich ein und aus. Das sind 50 bis 70 Personen mehr als unter normalen Umständen.

Anita Manser, Leiterin Ausweisstelle des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Der Rekord liegt bei 370 Terminen an einem einzigen Tag, wie Anita Manser, die Leiterin der Ausweisstelle, sagt. «Da ist einiges los.» Und das schon seit mehreren Wochen. Der Ansturm setzte vor den Frühlingsferien ein. Ein bekanntes Phänomen, wie Manser sagt: Vor den Ferien steige die Nachfrage nach neuen Pässen und Identitätskarten regelmässig an. Doch diesmal entspannte sich die Situation auch nach den Ferien nicht.

Sie nennt mehrere Gründe für die gestiegene Nachfrage nach neuen Ausweisen – allen voran das Ende der Coronapandemie. Während der vergangenen zwei Jahre war Reisen nur erschwert möglich. Ferien im eigenen Land waren angesagt. Die Ausweise blieben liegen, liefen teils ab und wurden nicht erneuert. In den Passbüros herrschte Flaute. Das hat sich schlagartig geändert. Seit die Einreisebestimmungen für viele Reisedestinationen gelockert wurden, steigt die Reiselust wieder. «Jetzt spüren wir einen Nachholbedarf», sagt Anita Manser.

«Das ist vielen nicht bewusst»: Für eine Reise nach Grossbritannien reicht die ID nicht mehr Auf der Ausweisstelle St.Gallen hat die Nachfrage nach Pässen für Reisen nach Grossbritannien zugenommen. Seit dem Brexit hat das beliebte Reiseziel die Einreisebestimmungen geändert. Für die Einreise aus der Schweiz ist neu ein Pass nötig. Die Identitätskarte reicht nicht mehr aus. «Das ist insbesondere den vielen Schülerinnen und Schülern, die einen Sprachaufenthalt machen, nicht bewusst.» Manche würden erst knapp vor der Abreise realisieren, dass sie für Grossbritannien neu einen Pass brauchen. Angesichts der langen Wartezeiten für einen Termin in der Ausweisstelle kämen die Grossbritannien-Reisenden dann in Stress. (cw)

Aber nicht nur die gestiegene Nachfrage nach Identitätskarten und Pässen führt zu Mehrarbeit. Auf der Ausweisstelle macht sich auch der Krieg in der Ukraine bemerkbar. Seit März kommen zunehmend ukrainische Flüchtlinge, die den Schutzstatus S beantragen. «Dies führt zu einem zusätzlichen Bedarf an Ausweisen», sagt Manser. Bisher hat die Ausweisstelle über 1000 S-Ausweise für ukrainische Flüchtlinge aus dem ganzen Kanton ausgestellt.

Keine Entspannung in Sicht – im Gegenteil

Um die hohe Nachfrage nach Ausweisen zu bewältigen, hat die Ausweisstelle reagiert und die Öffnungszeiten erweitert. Teilzeitmitarbeitende haben ihre Pensen erhöht; Aushilfspersonen werden rekrutiert und zusätzliche Stellen beantragt. Trotzdem müsse man weiterhin mit langen Wartefristen rechnen, um einen Termin zu bekommen. Anita Manser rechnet damit, dass sich die Situation noch zuspitzt, je näher die Sommerferien rücken.

Sie rät deshalb, bereits vor der Buchung einer Reise die Ausweise zu kontrollieren und sich frühzeitig um einen Termin zu kümmern. Das hat eine rund vierzigjährige Frau gemacht, die soeben die Ausweisstelle verlässt. Ihr Pass laufe eigentlich erst in zwei Monaten ab, sagt sie. «Aber bei so wichtigen Dokumenten bin ich gerne früh dran.» So könne sie unnötigen Stress vermeiden.

Diejenigen dagegen, die erst kurz vor einer Abreise merken, dass der Ausweis nicht mehr gültig ist, rufen derzeit vermehrt bei der Ausweisstelle an. Manser und ihre Mitarbeitenden versuchen zu beruhigen. «Die meisten finden noch ein Plätzchen», sagt sie.

Immer wieder würden Termine kurzfristig abgesagt. Diese würden sofort online aufgeschaltet. Es lohne sich, immer wieder auf der Onlineseite reinzuschauen. Oder sich telefonisch bei der Ausweisstelle nach freigewordenen Terminen zu erkundigen. Und zur Not gebe es auch noch die Möglichkeit, einen Notpass zu beantragen. Dieser kostet zwar mehr, aber man hält ihn innert zwei Stunden in den Händen. Die Leiterin der Ausweisstelle weiss aus Erfahrung: «Auch wenn es zeitlich knapp wird: 99 Prozent der Leute können in die Ferien.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen