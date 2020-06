Anmeldefrist für Kandidaturen ist abgelaufen: Acht wollen St.Gallen regieren, 333 wollen ins Stadtparlament Um die fünf Sitze im Stadtrat kämpfen im Herbst acht Personen: vier Bisherige und vier Neue, vier Frauen und vier Männer. Das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten für die Parlmentswahlen ist wieder einmal rekordverdächtig. Reto Voneschen 30.06.2020, 05.00 Uhr

Der St.Galler Stadtrat vor dem Rathaus (von links): Markus Buschor, Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Sonja Lüthi, Maria Pappa und Peter Jans. Bild: Michel Canonica (30.11.2017)

Am 27. September werden in St.Gallen die Erneuerungswahlen für Stadtregierung und Stadtparlament durchgeführt. Am Montag, 16.30 Uhr, ist die Frist zur Einreichung von Kandidaturen abgelaufen. Demnach ist jetzt klar, wer sich im Herbst fürs Stadtpräsidium, die fünf Stadtrats- und die 63 Parlamentssitze bewirbt. Das Feld der Kandidierenden für die Exekutive ist prominent besetzt, jenes fürs Parlament ist einmal mehr rekordverdächtig.

Vier Frauen und vier Männer bewerben sich am 27. September um die fünf Sitze in der Stadtregierung. Überraschungen durch wilde Kandidaturen gab’s am Wochenende vor Ablauf der Einreichungsfrist also nicht mehr. Neben den vier Bisherigen Markus Buschor (parteilos), Peter Jans (SP), Maria Pappa (SP) und Sonja Lüthi (GLP) kandidieren neu Trudy Cozzio (CVP), Mathias Gabathuler (FDP), Markus Müller (parteilos) und Karin Winter-Dubs (SVP).

Gelingt allen Bisherigen die Wiederwahl?

Es ist davon auszugehen, dass die vier Bisherigen ihre Wiederwahl schaffen werden. Am gefährdetsten scheint da noch Sonja Lüthi als Amtsjüngste: Sie hat bisher noch nicht wirklich tiefe Spuren hinterlassen. Was allerdings nach erst zweieinhalb Jahren im Amt auch nicht wirklich zu erwarten ist. Geht alles mit rechten Dingen zu, sollte das ihre Bestätigung im Amt nicht wirklich gefährden.

Die Kandidierenden für Stadtrat und Stadtpräsidium (von oben links nach unten rechts): Markus Buschor, Maria Pappa, Mathias Gabathuler, Peter Jans, Sonja Lüthi, Trudy Cozzio, Markus Müller und Karin Winter-Dubs. Bildkombo: Luca Ghiselli

Kaum gefährdet ist auch Schuldirektor Markus Buschor. Dies trotz der nicht immer «guten Presse», die er hat. Bei Bildungs- und Schuldirektoren auch auf kantonaler Ebene gehört das irgendwie zum Job: Sie kommen bei Bestätigungswahlen selten auf Spitzenresultate, wurden in den vergangenen Jahrzehnten aber immer mit soliden Stimmenzahlen wiedergewählt.

Der Kampf um den fünften Stadtratssitz ist ein offenes Rennen zwischen Cozzio, Gabathuler und Winter-Dubs. Der wild kandidierende Markus Müller hat gegenüber diesem Trio höchsten Aussenseiterchancen. Auch wenn er mit seinem Hauptthema einer grundlegenden Verwaltungsreform ein aktuelles, wenig diskutiertes Thema aufgreift: den starken Einfluss der Verwaltung auf die politische Führung der Stadt.

Stadtpräsidium: Bisherige sind im Vorteil

Zur Kampfwahl ums Stadtpräsidium kommt es im Herbst, weil Stadtpräsident Thomas Scheitlin Ende Jahr zurücktritt. Bild: Ralph Ribi (28.4.2020)

Ums Stadtpräsidium und die Nachfolge von Thomas Scheitlin bewerben sich drei Kandidierende. Schuldirektor Markus Buschor will erster parteiloser Stadtpräsident von St.Gallen werden, Baudirektorin Maria Pappa für die SP erste Stadtpräsidentin. Mathias Gabathuler soll Präsidium und Stadtratssitz für die FDP verteidigen. Das Stadtpräsidium kann nur jemand übernehmen, der auch in den Stadtrat gewählt wird.

Fürs Präsidium sehen viele Maria Pappa als Bisherige und Frau in der Favoritenrolle. Gefährlich werden kann ihr nach dieser Leseart nur der bisherige Parteilose Markus Buschor. FDPler Mathias Gabathuler wiederum wäre in vierzig Jahren der erste Neue, dem es gelingt, bisherige Stadtratsmitglieder beim Rennen ums Stadtpräsidium hinter sich zu lassen. Die Chancen dafür, dass das gelingt, sind zwar bei einem guten Wahlkampf vorhanden, sie sind aber realistischerweise klein.

333 wollen ins Stadtparlament

Fürs Stadtparlament kandidieren 333 Personen. Auf 14 Listen figurieren dabei gemäss Mitteilung der Stadtkanzlei 171 Männer und 162 Frauen. Zu den Parlamentswahlen 2016 waren auf 13 Listen 301 Kandidierende – darunter 133 Frauen – angetreten.

Im Schnitt tagen Stadtparlament und Stadtregierung einmal monatlich im Waaghaussaal. Aufgrund der Coronakrise finden die Sitzungen derzeit allerdings in der Sporthalle Kreuzbleiche statt. Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Neben den Parteien, die im Parlament vertreten sind, treten im Herbst Parteifrei St.Gallen und die Schweizer Demokraten mit je einer Liste an. Bei den Jungparteien gibt’s Listen der Jungen Grünen (bisher drei Sitze), der Juso (ein Sitz), der Jungfreisinnigen und der jungen Grünliberalen. Ebenfalls mit von der Partie wird die Politische Frauengruppe (PFG, ein Sitz) sein.

Die Zusammenstellung mit allen Kandidierenden wird von der St.Galler Stadtkanzlei am Freitag unter www.wahlen.stadt.sg.ch publiziert.