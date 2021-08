ANLÄSSE «Megaschade», «unglücklich»: Bedauern nach Absage des St.Galler Stadtfestes – Veranstalter hat auch Durchführung an anderen Orten geprüft Zum zweiten Mal in Folge muss St.Gallen ohne Stadtfest auskommen. Was Veranstalter Bruno Bischof und Stadtpräsidentin Maria Pappa dazu sagen. Diana Hagmann-Bula 26.08.2021, 16.25 Uhr

Festfreudige müssen ein Jahr warten: Das nächste St.Galler Fest findet im August 2022 statt.

Er hört sich niedergeschlagen an. «Schweren Herzens» haben Veranstalter Bruno Bischof und das Organisationskomitee am Mittwoch das St.Galler Fest abgesagt. Zum zweiten Mal. Schon 2020 musste er sich dazu durchringen. Im Oktober hätte die Grossfete in der Innenstadt zum 19. Mal stattfinden sollen. Zum 18. Mal, wenn man den Aussetzer vergangenes Jahr abzieht. Fast schon Mathematik.

Gerechnet hat auch Bischof, wie er sagt. Vorwärts und rückwärts, tagelang, nächtelang. Sein Büro ist wegen Covid-19 nicht besetzt, wie es auf dem Anrufbeantworter der Eventagentur BB Art Service heisst. Schlecht gehe es ihm, sagt Bischof. Er habe den Entscheid lange hinausgezögert, im Hintergrund sei er bereit gewesen, das St.Galler Fest durchzuführen. Er habe Standbetreiber angeschrieben, vom Lageplan über Stromanschlüsse bis zur Reinigung alles vorbereitet. «Doch wenn die 3G – genesen, geimpft, getestet – nicht fallen, können wir nichts machen», sagt er.

Ein Fest für alle

Gerade zeigen Fallzahlen und Bundesratsbeschlüsse in die ganz andere Richtung. Verschärfung statt Entspannung. «Anders als etwa auf dem Olma-Gelände oder in einer Halle können wir die Innenstadt nicht absperren, um Covid-Zertifikate zu kontrollieren», sagt Bischof. Natürlich hätten sich die Organisatoren überlegt, gewisse Sektoren abzutrennen. Das Gelände um das Vadian-Denkmal bei der Acrevis-Bank, den Blumenmarkt oder das Kloster zum Beispiel. «Aber dann gibt es Anwohner, die durch- und heimwollen. Einer feiert vielleicht noch Geburtstag und hat Gäste eingeladen. Das ist nicht umsetzbar», sagt er. Und fährt fort: Das gebe nichts Gutes, nichts Gescheites.

«Das St.Galler Fest ist ein Fest für alle. Wenn man Menschen draussen stehen lassen und ablehnen muss, weil sie nicht geimpft sind oder die Besucherlimite erreicht ist, entstehen nur schlechte Gefühle.»

Das wolle er nicht. «Wir wollen die Menschen nicht verärgern.» Schon gar nicht am Samstagabend, wenn der kollektive Alkoholpegel am Stadtfest erfahrungsgemäss hoch ist.

Für manchen ist am Mittwoch mit der Absage wohl eine kleine Welt zusammengebrochen. Ein Jahr ohne St.Galler Fest ist kein gutes Jahr. Aufgetischt, abgesagt. «‹New Orleans Meets St.Gallen› vermutlich bald auch», sagt Bischof. Er veranstaltet auch diesen Anlass und steckt in letzten Gesprächen mit Partnern. «Die Probleme sind dieselben wie beim Stadtfest.»

Maria Pappa: «Megaschade»

Natürlich gibt es Einwohner, die aus der Stadt flüchten, sobald die Aufbauarbeiten für die Stadtfete beginnen. Ihnen ist St.Gallen dann zu laut, zu promillig, zu schmutzig. Vor ihrer Türschwelle liegt plötzlich keine herzige Altstadtgasse mehr, sondern eine Partymeile auf Zeit. Wildpinkler, Überdendursttrinkerinnen, Herumschreiende, das brauchen sie nicht. Auf der anderen Seite: über 100'000 Menschen, die die Stadt genau so mögen, ausgelassen, wild, überbordend.

Das Stadtfest oder das Aufgetischt, das Weihern-Open-Air oder das «New Orleans Meets St.Gallen» seien denn auch Amuse-Bouche für potenzielle Zuzügerinnen und Zuzüger, pflegt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung, zu sagen. Die aktuelle Situation sei für Veranstalterinnen und Veranstalter sehr herausfordernd, da viel Unsicherheit bestehe.

«Die Absagen der Veranstaltungen sind unglücklich, da damit auch die Identifikation mit der Stadt ein Stück weit verloren geht.»

Die Anlässe ziehen viele Besucherinnen und Besucher aus der Stadt, aber auch aus der Region an. «Sie festigen damit St.Gallen als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Ostschweiz.» Zuberbühler freut sich nun auf eine gelungene und sichere Olma, die eine starke Ausstrahlungskraft habe.

«Megaschade. Ein Stadtfest ist ein Highlight einer Stadt», kommentiert Stadtpräsidentin Maria Pappa die Absage des St.Galler Fests. Sogar wenn es geregnet habe, habe sie jeweils ein paar Stunden vor Ort verbracht. «Menschen treffen, Musik hören, etwas Feines essen, ich liebe das.» Gleichzeitig leuchte ihr ein, dass man das Stadtfest nicht einzäunen und alle Besucher kontrollieren könne. Sie hofft nun, dass sich Ungeimpfte impfen lassen – «damit wir endlich aus diesem Albtraum heraus kommen». So traurig Pappa die Absage stimmt, so sehr fiebert sie dem Neustart-Festival entgegen, dem Ersatz für die Museumsnacht: An verschiedenen Orten endlich wieder Kultur geniessen und auf dem Weg von Ort zu Ort Menschen treffen.

«Wir haben es so geplant, dass Corona nicht dazwischen funken kann.»

Stadtfest auf dem Breitfeld?

Bruno Bischof getraut sich fast nicht mehr in die Stadt, wie er sagt. «Immer wieder werde ich angesprochen. ‹Führe dieses Fest durch!›, fordern die Menschen.» Dasselbe hat er von Standbetreibern, Technikern und Musikern gehört. «Sie haben wegen Corona im Moment fast nichts.» Er habe nach der Stadtfest-Absage viele Dankesmails bekommen, «dafür, dass wir überhaupt so lange an eine Durchführung geglaubt haben». Bischof selber kann sich gut einfühlen in jene, die hätten mitwirken wollen am Stadtfest. Seine Eventagentur hat wenig bis nichts zu tun, wie er sagt. «Das Stadtfest macht einen Grossteil unserer Arbeit aus. Aber auch Grossanlässe von Firmen, Tage der offenen Türe, vieles ist abgesagt.»

Er habe nach Alternativen gesucht, betont er. Schliesslich gehe es aber auch um das Finanzielle. «Standbetreiber kämen wegen der Einschränkungen nicht auf die Erträge, die sie bräuchten. Wir als Organisatoren ebenso wenig.» Er habe auch mit dem Gedanken gespielt, das Stadtfest an andere Orte zu verlegen, zum Beispiel aufs Breitfeld, ins Gründenmoos oder in den Stadtpark.

«Doch da hätte der Charme gefehlt.»

Langjährige Besucher, die sich auf dem Festgebiet mit Freunden immer am selben Ort verabreden, wären plötzlich orientierungslos gewesen, so Bischof. Und das Stadtfest zwar ein Fest, aber ohne Stadt.