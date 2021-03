«Angeli»-Olivenöl Der Olivenölmann vom St.Galler Wochenmarkt sagt «addio» – ganz Schluss ist aber nicht Über 20 Jahre hat Erwin Bläsi auf dem St.Galler Wochenmarkt Olivenöl verkauft. Und über 20 Jahre reiste er dazu regelmässig nach Süditalien. Nun übergibt er an einen Nachfolger. Marlen Hämmerli 22.03.2021, 18.00 Uhr

Erwin Bläsi (links) verkauft seit über 20 Jahren auf dem Wochenmarkt Olivenöl. Nun übernimmt Harry Wirth das Geschäft. Bild: Ralph Ribi

Manchmal verändert ein Schritt das Leben – bei Erwin Bläsi war es ein Tangotanz. Seine Tanzpartnerin ist eine HSG-Dozentin aus Süditalien. Angela heisst sie. Und fragt ihn spontan, ob er das Olivenöl ihrer Familie in der Schweiz verkaufen wolle. Das ist 1999 und Bläsi gerade auf Jobsuche. So sagt er zu, zur Ernte im November mit ihr die Region Basilicata zu besuchen.

21 Jahre später steht Bläsi auf dem St.Galler Wochenmarkt, wo er seither «Angeli»-Olivenöl verkauft. Mit blitzenden Augen erzählt er die Geschichte, so wie er das bestimmt schon tausendmal getan hat. Routiniert, aber mit dem richtigen Grad an Detail. Es ist eine Geschichte, die sich nun ihrem Ende nähert. Denn der 67-jährige Erwin Bläsi geht in Pension.

Mit 52 Jahren ein Karrierewechsel

Ab April übernimmt Harry Wirth. Der 52-Jährige hat fast 20 Jahre in einem grösseren Ostschweizer Industrieunternehmen gearbeitet, ist die Karriereleiter hochgeklettert. Am Ende ist Wirth Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Dann zieht er einen Schlussstrich, orientiert sich neu.

«Ich hatte das Gefühl, das Leben muss noch was anderes bieten.»

Der gebürtige Egnacher reist mit seiner Frau durch Europa, beginnt im Thurgau auf dem Campingplatz eines Kollegen zu arbeiten. Ein Job, bei dem er anpacken muss. Erst ist er tageweise auf dem Camping, danach die ganze Saison über.

Eines Tages bringt seine Frau ein Olivenöl aus St.Gallen ins Häggenschwiler Zuhause. Wirth weiss es noch genau, es war im Juni 2018. Sie erzählt von Bläsi und seiner Geschichte. «Das hat mir imponiert», sagt Wirth. «Und ich fand das Öl sehr gut. Ich hatte noch nie so ein gutes probiert.» So ruft er Bläsi spontan an und fragt, ob dieser seine Nachfolge schon geregelt habe. Zu dem Zeitpunkt ist Bläsi aber noch nicht so weit, sein Geschäft abzugeben. Er verspricht jedoch, sich wieder zu melden.

Pasta, Pesto, Olivenöl gibt es bisher und auch weiterhin: All das verkauft ab April Harry Wirth. Bild: Ralph Ribi

Zweieinhalb Jahre später ist es so weit. Bläsi übergibt sein Geschäft per 1. April. Harry Wirth wird im Vordergrund tätig sein, im Einkauf und Verkauf. Seine Frau im Hintergrund, im Büro. Und er wird es nach denselben Grundsätzen weiterführen, mit Biogedanken, Herzblut und regelmässigen Reisen zu den Produzenten. Alles Punkte, die Bläsi sehr wichtig sind. Er sagt:

«Ich bin gegenüber meinen Kundinnen und Kunden verpflichtet, aber auch gegenüber den Bauern in der Basilicata.»

Nach über 20 Jahren einfach abtreten, ohne Anschlusslösung, das geht nicht. Zum einen ist das Öl bei Kunden und Stammkunden nach wie vor beliebt, sagt Bläsi. Zum andern haben die Landwirte der Basilicata laut ihm keinen Anschluss an den Markt, also nur wenige Möglichkeiten, ihr Öl zu verkaufen. Über die Jahre haben sie aber investiert und modernisiert, vor allem der Betreiber von der Ölmühle. Bläsi sagt: «Ich mache 60 Prozent seines Umsatzes aus.»

200 Liter sind «rudibutz» weg

Bläsi fährt seit 21 Jahren zweimal jährlich in die Basilicata – zur Ernte und zur Abfüllung. «Die Leute dort sind sehr freundlich und sehr einfach. Sie machen seit Jahrhunderten unverändert gutes Olivenöl.»

Mit einer ersten Fuhr bringt er 1999 rund 100 Liter in die Schweiz. Das Öl füllt er hier mit einem Halblitermass in 200 Flaschen ab und packt diese in Kartons. Eigentlich wollten Angela und er das Öl gemeinsam verkaufen. Doch sie nimmt eine Stelle an der Universität Florenz an und sagt ihm:

«Du bringst die 200 Flaschen schon los.»

Aber wie? Bläsi, der ursprünglich aus Graubünden kommt, weiss es nicht. Anders ein Freund, der die vielen Kartons sieht. «Geh doch auf den Wochenmarkt.» Das tut Bläsi. Im Mai 2000 steht er mit einem einfachen Tisch und 20 Flaschen Öl zum ersten Mal auf dem Markt. «Die waren rudibutz verkauft.»

Auch die restlichen 180 Flaschen sind nach wenigen Monaten weg. «Damals war ich der Einzige in der Region St.Gallen mit so gutem Öl», sagt Bläsi. So fährt er im Sommer abermals nach Italien und dort von Bauer zu Bauer, auf der Suche nach Restbeständen.

Der Olivenölmann bleibt im Hintergrund tätig

Etwa fünf Jahre lang transportiert Erwin Bläsi die Olivenölflaschen mit einem Ford Transit von St.Georgen in die Innenstadt. Dann gibt der Transporter den Geist auf. «Du brauchst einen Piaggio», habe seine langjährige Ferienvertretung dazu gesagt. Heute ist die Piaggio Ape das Markenzeichen des Olivenölmanns. So wird er genannt, und so stellt er sich jeweils vor.

«Die Ape hat fast so viel Traglast wie ein VW-Bus«, sagt Erwin Bläsi. Das ist beim Gewicht der Olivenölflaschen auch nötig. Bild: Ralph Ribi

Aber nicht mehr lange. Am Samstag, 3. April, wird sich Erwin Bläsi auf dem St.Galler Wochenmarkt von seinen Kundinnen und Kunden verabschieden, während sich Harry Wirth ihnen vorstellt. Bläsi möchte seinen Hobbys frönen, solange er das noch kann. Reisen, Sport treiben. Vielleicht im Hintergrund beim Olivenölgeschäft helfen, bei Fragen oder als Ferienvertretung. Vielleicht? Harry Wirth widerspricht. «Auf jeden Fall!»