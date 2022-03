Die Wirtschaft zur Schönau in Andwil feiert Wiedereröffnung

Andwil Nachdem der letzte Pächter Konkurs anmelden musste: Die Wirtschaft zur Schönau feiert im April Wiedereröffnung Im vergangenen Dezember musste der letzte Pächter der Wirtschaft zur Schönau in Andwil Konkurs anmelden. Nun hat die Gossauerin Irene Rutz das Restaurant übernommen. Davor hat sie fast 30 Jahre in der Familienbäckerei Künzle in Gossau gearbeitet. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Irene Rutz ist die neue Pächterin der Wirtschaft zur Schönau in Andwil. Davor war sie fast 30 Jahre beim Beck Künzle tätig. Bild: Alain Rutishauser

Die Wirtschaft zur Schönau an der Arneggerstrasse in Andwil feiert am 4. April Wiedereröffnung. Nachdem Vorgänger Giovanni Magliato im Dezember 2021 Konkurs anmelden musste, hat die «Schönau» mit Irene Rutz eine neue Pächterin gefunden.

Die Wirtschaft hat bewegte Jahre hinter sich: Nachdem das Wirtepaar Esther und Roland Zahner Ende 2018 nach über 31 Jahren in den Ruhestand ging, übernahm Magliato das Restaurant. Im Februar 2019 startete er den Betrieb, hielt aber nicht ganz so viele Jahre wie das Ehepaar Zahner durch. Irene Rutz wünscht sich nun, dass die Wirtschaft zur Schönau wieder zum Treffpunkt für die Andwilerinnen und Andwiler wird.

Nach fast 30 Jahren Bäckerei nun der Tapetenwechsel

Die 51-Jährige hat bisher im familieneigenen Beck Künzle in Gossau gearbeitet. «Mein Bruder hat die Bäckerei von unseren Eltern übernommen. Ich habe zuerst eine Lehre als Bäckerin-Konditorin gemacht und habe mit 23 Jahren im Verkauf bei meinem Bruder gearbeitet», sagt Rutz. Vor rund neun Jahren habe sie dann mit ihren Schwestern die Bäckerei übernommen.

Irene Rutz sagt, nach fast 30 Jahren Arbeit in der Bäckerei sei irgendwann der Wunsch entstanden, sich selbstständig zu machen. «Ich habe schon länger Ausschau nach einer passenden Lokalität gesucht, und mit der Wirtschaft zur Schönau bin ich fündig geworden. Dann ging alles relativ schnell», sagt Rutz, deren Mutter aus Andwil stammt.

Am 4. April feiert die Wirtschaft zur Schönau an der Arneggstrasse 8 ihre Wiedereröffnung. Der vorige Pächter Giovanni Magliato ging im Dezember 2021 in Konkurs. Bild: Alain Rutishauser

Zurzeit ist sie noch am Feinschliff dran, bevor das Restaurant am 4. April eröffnen kann.

«Die letzten Sachen müssen noch eintreffen; Geschirr, Kaffeeservice, ein Winzer aus Andwil bringt seinen Wein, die Kasse kommt demnächst und meine künftigen Mitarbeiterinnen müssen eingearbeitet werden.»

Auch in der Gartenwirtschaft konnte sie schon vieles erledigen. Am Restaurant selbst habe sie nicht viel machen müssen, da der Vormieter bereits neue Böden verlegt, die Wände gestrichen und die Küche renoviert habe.

Andwiler Bevölkerung ist neugierig

Rutz freut sich darauf, dass es endlich losgeht. Und auch die Andwiler Bevölkerung habe Freude, dass die Wirtschaft zur Schönau wieder aufgehe. Sie sagt:

«Ich habe schon sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Andwiler sind neugierig und gespannt.»

Da Andwil keine eigene Bäckerei hat, seien viele Andwiler Kunden beim Beck Künzle. Ihnen habe sie natürlich erzählt, dass sie bald die Wirtschaft übernehme. Ansonsten hat Rutz bisher auf Werbung verzichtet. Einzig ein Anschlag an der Tür verrät, dass die «Schönau» bald wieder aus ihrem Winterschlaf erwacht. Rutz fügt an:

«In Andwil funktioniert vieles über Mund-zu-Mund-Werbung. Das Vereinsleben hat hier noch einen hohen Stellenwert, da sprechen sich Neuigkeiten schnell herum.»

Und in der Zwischenzeit sei der Drucker eingetroffen. Sie will ein Plakat neben der Strasse aufhängen, um auf die Neueröffnung hinzuweisen.

Fisch, Fleisch, Vegetarisches und 31 verschiedene Cordon bleus

Die Wirtschaft zur Schönau wird jeweils von Montag bis Freitag um 6.30 bis 11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet haben. Am Samstag ist die Wirtschaft von 6.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Auf Anmeldung ab 15 Personen gibt es regionale Küche mit Fleisch-, Fisch- oder vegetarischen Menus. Rutz sagt:

«Unser Koch in der Bäckerei ist auf mich zugekommen, ob ich nicht abends öffnen wolle. Er würde gerne für mich kochen.»

So würde er jeweils mittags in der Bäckerei und abends in der «Schönau» kochen. Einen grossen Teil der Karte nehmen die insgesamt 31 verschiedenen Cordon bleus ein. Von Gorgonzola, Schafskäse über Cordon bleus mit Mortadella, Apfelstückchen oder Knoblauch ist fast alles dabei, was die Kundschaft begehre.

Rutz hat noch einige Ideen. Beispielsweise will sie an speziellen Feiertagen Brunch anbieten und auch für Feste und Anlässe sei genug Platz im Saal vorhanden. Dafür hätte sie notfalls auch einen zweiten Koch in petto. Auf eine grosse Einweihungsparty verzichtet Rutz allerdings:

«Da sind so viele Details, die stimmen müssen, und irgendwas geht dabei meistens schief. Eine ruhige Einweihung mit Kaffee, Nussgipfel und Torte ist mir da lieber.»

