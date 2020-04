Andwil liefert fehlende Unterlagen zur Jahresrechnung nach Die gedruckte Jahresrechnung der Gemeinde war unvollständig. Jetzt liegen alle Zahlen und der Prüfbericht der Revisionsstelle vor. David Gadze 06.04.2020, 05.00 Uhr

In Andwil gibt es in diesem Jahr keine Bürgerversammlung. Über die Jahresrechnung 2019 sowie über das Budget 2020 der Gemeinde und der Elektra müssen die Bürgerinnen und Bürger am 19. April an der Urne abstimmen. (Bild: Benjamin Manser)

Wegen der Corona-Pandemie fällt in Andwil – wie in den meisten anderen Gemeinden – die Bürgerversammlung dieses Jahr aus. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger über die Jahresrechnung 2019 sowie über das Budget 2020 der Gemeinde und der Elektra am 19. April an der Urne abstimmen. Die Abstimmungsunterlagen haben sie bereits erhalten. Die Gemeinde hat nun aber festgestellt, dass einige Punkte in der gedruckten Jahresrechnung nicht vollständig dargelegt sind. So ist die Bilanz der Elektra durch die Gemeinde vergessen gegangen. Das scheibt diese in der aktuellen Ausgabe des Gemeindeblatts.