Analyse zur Verkehrspolitik in der Stadt St.Gallen Mit ungefährlichem Tempo auf dem Weg zu einer grüneren Stadt: St.Gallen hält Mass Mit einem Ja zu zwei neuen Richtplänen haben die Stimmberechtigten der Stadt Zürich im November die Ampeln klar auf Grün für mehr Ökologie und Lebensqualität gestellt. Der Trend ist in St.Gallen gleich – aber der Druck auf die Pedale nicht. Das passt so. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Velofahrerinnen und Velofahrer in der Stadt St.Gallen – noch gehört ihnen nicht viel mehr als der Meter ganz rechts. Bild: Arthur Gamsa

Zürich ist die grösste Stadt der Schweiz. In der Stadtregierung und im Stadtparlament an der Limmat hat Links-Grün eine satte Mehrheit. Die Wähleranteile von SP und Grünen spiegeln sich auch in Abstimmungen wie jener am 28. November, als zwei links-grüne Richtpläne angenommen wurden. Mehr Velo, mehr Grünraum: Das überzeugte eine Mehrheit.

Auch in der Stadt St.Gallen setzt sich der Gedanke je länger, je mehr durch, wonach Strassenräume auch Lebensräume sein sollen. Allerdings hat es Links-Grün in St.Gallen noch weitaus schwieriger als in der Stadt Zürich, die gerne als Vergleich in Sachen Fortschritt und Prosperität bemüht wird. Aber eine Gegenüberstellung der beiden Städten hinkt leicht: Zürich ist eine Metropole, St.Gallen ist eine Kleinstadt, in Zürich ist Links-Grün dominant, in St.Gallen hat Links-Grüne derzeit eine knappe Mehrheit.

Der Verein umverkehR hat in St.Gallen Unterschriften gesammelt für die Zukunfts-Initiative und für die Gute-Luft-Initiative. Das Ziel der beiden Volksbegehren: Bestehenden Strassenraum in Raum für den öffentlichen Verkehr und für Grünflächen mit Bäumen umwandeln. Die Initiativen wurden im Stadtparlament abgelehnt, stattdessen stimmte die Legislative den Gegenvorschlägen des Stadtrats zu, die das Anliegen zwar aufnehmen, aber nicht soweit gehen, wie die zwei Initiativen es ursprünglich forderten.

Nicht auf Biegen und Brechen

Das zeigt: Die Mehrheit der Politik will eine ökologische und lebenswerte Stadt St.Gallen, die den Folgen des Klimawandels Rechnung trägt, aber nicht auf Biegen und Brechen. Moderate Anliegen des Stadtrats, etwa jenes wie die Baumschutzzone auf das gesamte Siedlungsgebiet auszudehnen, finden Mehrheiten und erfahren in der Regel wenig bis keine Opposition.

Auch der Beschluss des Stadtrats, sämtliche Parkplätze in der Innenstadt im Perimeter St.-Leonhard-Brücke bis Singenberg auch in der Nacht und am Wochenende zu bewirtschaften, wird von der Mehrheit der Politik und der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger als richtig taxiert. Es gab keinen Aufschrei. In vielen Quartieren in der Stadt St.Gallen gilt generell Tempo 30. Das scheint den meisten St.Gallerinnen und St.Gallern sinnvoll.

Die St.-Leonhard-Strasse: SP und Grüne wollen hier Fussgänger gegenüber dem motorisierten Individualverkehr priorisieren. Der Stadtrat sieht das anders, muss aber noch einmal über die Bücher, weil eine Vorlage zur Sanierung vom Stadtparlament zurückgewiesen wurde. Bild: Reto Voneschen

Wenn es allerdings darum geht, auch auf Kantonsstrassen und innerstädtischen Hauptverkehrsachsen die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 zu drosseln und den Langsamverkehr gegenüber dem motorisierten Individualverkehr zu priorisieren, herrscht hier keine Minne mehr. Anders in Zürich: Der Verkehrsrichtplan sieht flächendeckend Tempo 30 vor.

In der Stadt St.Gallen wird gegenwärtig das Güterbahnhofareal entwickelt. Mit einem sogenannten Sounding Board, das als Resonanzkörper für die Stimmungslage des Volkes verstanden wird, wurde ein erstes Mal dessen Puls gefühlt. In Arbeitsgruppen wurde formuliert, was wünschenswert sei und was nicht. Als No-Go wurden Hochhäuser genannt. Wenn es darum geht, in die Höhe zu bauen, hört das urbane Verständnis in St.Gallen bereits auf, während in Zürich zwar auch keine Wolkenkratzer, aber immerhin ein Hochhaus nach dem anderen hochgezogen wird.

St.Gallen hat kein Tram und keine S-Bahn, die diesen Namen verdient

Die Stadt Zürich hat ein Tram und eine gut ausgebaute S-Bahn. St.Gallen hat weder ein Tram noch eine gut ausgebaute S-Bahn. Das ist wohl mit ein Grund, weshalb das Automobil, egal mit welcher Motorisierung, in der Stadt St.Gallen noch eine weit grössere Bedeutung geniesst als in Zürich.

An der Wichtigkeit der dritten Autobahnröhre durch den Rosenbergtunnel zweifelt hier kaum jemand. Anders sieht es bei der geplanten Autobahnausfahrt beim Güterbahnhof und der Teilspange hinauf zur Kantonsgrenze zu Appenzell Ausserrhoden bei der Liebegg aus; hier formiert sich Widerstand von SP, Grünen, Grünliberalen und PFG. Geplant wird heute mit unterirdischem Kreisel und Teilspange. Links-Grün schliesst aber längst nicht mehr aus, das Vorhaben mit einer Volksinitiative zu torpedieren. Die Chancen? Sie scheinen derzeit intakt.

Ein gut funktionierender öffentlicher Verkehr und gut ausgebaute, sichere Velowege sind wohl die besten Argumente, Städterinnen und Städter sowie Pendlerinnen und Pendler zu einem Umsteigen vom Auto zu bewegen. Das Angebot in St.Gallen ist nicht schlecht, aber es ist ausbaufähig, gerade was eine S-Bahn anbelangt. Im Moment verdient die St.Galler S-Bahn diesen Namen nicht. Die Busse der Verkehrsbetriebe (VBSG), Postautos und Regionalbusse stehen auf dem Bohl und auf dem Bahnhofplatz oft in einer Schlange. ÖV-Hubs am Stadtrand sind ein Thema, aber noch Zukunftsmusik. Die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen (AB) ist ein Fortschritt. Die Reisezeit vom und ins Appenzellerland wurde verkürzt.

Auf dem Bohl stauen sich nicht selten Busse und Postautos. ÖV-Hubs am Stadtrand sind ein Thema, aber noch Zukunftsmusik. Bild: Urs Jaudas

In zwei Tranchen haben die VBSG neue Batteriegelenktrolleybusse im hohen zweistelligen Millionenbetrag angeschafft. Was geschah diesen Winter? Die Fahrgäste mussten frieren, weil die Heizung nicht voll aufgedreht werden konnte – die Akkumulatoren leerten sich, weil Liegenschaftsbesitzer sich gegen dringend nötige Fahrleitungen wehren. Das ist keine gute Werbung für den ÖV und kein Ruhmesblatt für die Stadt.

Der Stadtrat, oder zumindest seine links-grüne Mehrheit, wollen die St.Galler Altstadt mehr oder weniger autofrei machen. Jetzt schlagen das Gewerbe und der Detailhandel Alarm. «Anlieferung nur noch am Vormittag, geht's noch?»: Das ist der Tenor in den Altstadtgassen. Stadtrat und Verwaltung tun gut daran, solche Stimmen ernst zu nehmen.

Denn St.Gallen ist nicht Zürich. Wir sind nicht gleich progressiv, wir sind nicht gleich mutig, wir sind nicht gleich schnell – wir sind letztlich nicht gleich urban. Es gibt hier noch mehr konservativ-bürgerliche Kräfte als in Zürich. Das ist keine Wertung, sondern der Versuch einer Erklärung, weshalb St.Gallen mit Zürich auf dem Weg zu einer grünen Stadt nicht mithalten kann und muss, sondern Mass hält und ein Velo-Overkill und eine übertriebene Begrünung im Strassenraum derzeit kein Thema sind.

