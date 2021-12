St.Galler Budget 2022: Die fetten Jahre sind vorbei

Analyse zum Budget 2022 der Stadt St.Gallen Die fetten Jahre sind vorbei: Dieser Voranschlag müsste eine Trendwende sein Das St.Galler Stadtparlament berät an seiner nächsten Sitzung das Budget 2022. Dieses bietet viel Diskussionsstoff, denn die Stadt ist finanziell seit einiger Zeit in Schieflage. Panik und Schnellschüsse sind deswegen nicht nötig. Das Budget 2022 ist zwar schlecht, aber keine Katastrophe. Reto Voneschen 04.12.2021, 05.00 Uhr

Am nächsten Dienstag verteidigt Stadtpräsidentin Maria Pappa im Stadtparlament erstmals ein Budget.Bild: Benjamin Manser Benjamin Manser

Die Stadt St.Gallen ist finanziell in Schieflage. Fürs Stadtparlament, das nächsten Dienstag das Budget 2022 berät, ist mehr als genug Diskussionsstoff vorhanden. Die Budgetsitzungen waren schon in den Vorjahren turbulent. Bei den Wahlen 2020 ist das Parlament dank der Grünliberalen und der Grünen etwas weiter nach links gerückt. Auch darum wird’s am Dienstag spannend: Verändert die neue Mehrheit die Reaktion auf das Loch in der Stadtkasse?

In der Erfolgsrechnung des Budgets 2022 klafft ein 25-Millionen-Defizit. Dazu kommt, dass der Selbstfinanzierungsgrad mickrig ausfällt. Es droht auf einen Schlag eine Neuverschuldung von 68 Millionen. Die Gesamtverschuldung der Stadt würde auf 296 Millionen steigen. Diese Zahlen müssen zu denken geben, weil es keine einmaligen Ausreisser sind. Die Stadt ist finanziell vielmehr seit einiger Zeit in Schieflage.

Noch Luft für vier Jahre

Panik und Schnellschüsse sind deswegen nicht nötig. Noch ist die Stadt nicht am Verlumpen. Sie steht finanzpolitisch nicht am Abgrund. St.Gallen kann sich dank eines Eigenkapitals von 100 Millionen zum Glück schlechte Jahre leisten. Nimmt man das Loch im Budget 2022 als Massstab, hat sie noch Luft für vier Jahre. Auch die für 2022 budgetierte Neuverschuldung ist als einmaliges Ereignis tragbar. Weil die Gesamtverschuldung der Stadt gemessen an Steuererträgen und Finanzvermögen relativ tief ist. Und weil sich die Stadtkasse die Aufnahme von Fremdkapital dank rekordtiefer Zinsen leisten kann.

Wie beim Defizit gilt allerdings: Soll die Kasse mittelfristig im Lot bleiben, kann die Stadt sich nicht endlos zusätzlich verschulden. Für neu aufgenommenes Fremdkapital werden in den Folgejahren Zinsen fällig, die als Aufwand auf die Erfolgsrechnung drücken. Fremdkapital muss zudem zurückbezahlt werden, was künftige Jahresrechnungen belasten wird.

Einnahmeausfälle von 13 Millionen

Das Budget 2022 ist schlecht, es ist aber keine Katastrophe. Es müsste allerdings Anlass sein, sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie man Gegensteuer geben will. Zuwarten und auf bessere Zeiten hoffen, löst die Probleme nicht. Im Gegenteil. Bloss: Gegensteuer geben kann man nur, wenn man die Gründe für die negative Entwicklung kennt.

Im vergangenen Jahrzehnt musste die Stadtkasse immer wieder Kosten bewältigen, die von Bund und Kanton im Zuge von Steuersenkungen und Sparpaketen nach unten durchgereicht worden waren. Allein aus der letzten Unternehmenssteuerreform wird die Stadt 13 Millionen an Einnahmenausfällen zu verdauen haben. Und es ist wahrscheinlich, dass auch in Zukunft solche Kostenbrocken anfallen werden.

Wichtige, aber teure Projekte aufgegleist

Die Stadt St.Gallen darf zudem im eigenen Kanton nicht mit viel Rücksicht auf ihre spezielle Situation als Zentrum mit hohen Lasten rechnen. Eine Neuordnung des Finanzausgleichs, der ihr helfen würde, war im Kantonsrat chancenlos.

Allerdings wäre es falsch, die Ursachen für die Misere der Stadtfinanzen allein Bund und Kanton zuzuschieben. Stadtrat und Parlament haben in den vergangenen Jahren wichtige, aber teure Projekte wie den Aufbau einer Tagesbetreuung für Schulkinder, die lokale Energiewende oder den Umbau von Strassen für Langsamverkehr und mehr Grün aufgegleist. Diese Vorhaben lösen Zusatzkosten aus, die Jahr für Jahr in Budget und Rechnung spürbar werden.

Bürgerliche sind bei ihren Lieblingsprojekten auch grosszügig

Dazu kommt, dass das Parlament selber sich bei Ausgaben immer grosszügiger gibt. Das gilt nicht nur für die linksgrüne Ratsseite, die traditionell wenig Gewissensbisse hat, dem Steuerzahler ins Portemonnaie zu greifen. Das gilt auch fürs bürgerliche Lager: Es fordert zweimal im Jahr Sparsamkeit – an der Rechnungs- und an der Budgetsitzung. Wenn’s aber um ein Lieblingsprojekt – wie eine teure Standortkampagne mit unsicherem Resultat – geht, wird grosszügig Geld gesprochen.

Nicht den Ruf der Sparsamkeit geniessen auch Stadtrat und Verwaltung. Kritisiert wurde das schon bei luxuriös geplanten Schulprovisorien und Projekten im Strassenbau (die berühmten Randsteine oder die Koordination von Grabarbeiten). Kritisiert wird Geldverschwendung jeweils auch bei Fehlleistungen (etwa wenn kurz vor Grabarbeiten Strassenmarkierungen noch schnell aufgefrischt werden). Man darf solche Einzelfälle nicht überbewerten, die Stadt hat bezüglich Kostenbewusstsein aber ganz sicher Hausaufgaben zu machen. Das zeigen ständig steigende Konsumausgaben.

Die Coronakrise gut bewältigt

Nicht vergessen darf man aber, dass es bezüglich Stadtkasse auch Positives zu vermelden gibt: So hat sie 2020 und 2021 die Coronakrise überraschend gut bewältigt. Angesichts der grossen zusätzlichen Kostenbrocken sind die Finanzen immer noch erstaunlich gut beieinander. Was letztlich das Verdienst der Stadtpräsidenten zurück bis Heinz Christen ist.

Und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler: Weil es der Wirtschaft seit einem Jahrzehnt gut geht, liefern die natürlichen Personen wie die Unternehmen Jahr für Jahr mehr Geld an die Stadtkasse ab. So konnten wachsende Kosten immer wieder aufgefangen werden. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es zeichnet sich ein strukturelles Defizit von jährlich etwa 15 Millionen Franken ab.

Auf Sofortmassnahmen will Stadtrat verzichten

Was der Stadtrat dagegen zu tun gedenkt, bleibt derzeit leider eher schleierhaft. Auf Sofortsparmassnahmen wie fürs Budget 2021 will er jetzt verzichten. Rettung soll dann irgendwann das weiterhin nicht sehr konkrete Effizienzsteigerungsprogramm «Fokus 25» bringen, an dem «mit Hochdruck» gearbeitet werde.

Da hilft am kommenden Dienstag nur eines: Stadtrat und Verwaltung müssen mit Aufträgen des Parlaments gezwungen werden, das Sparthema mit Volldampf anzugehen. Nicht, um eine eigene Steuersenkungsrunde zu ermöglichen, sondern um den finanzpolitischen Spielraum zu erhalten. Sparen mit Vernunft braucht Zeit. Zur Erarbeitung einer Strategie, zu ihrer Umsetzung und bis sie Wirkung entfaltet. Die vier Jahre, die das Eigenkapital dafür noch einräumt, sind schnell vorbei. Die Zeit drängt.