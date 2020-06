«An uns scheitert es nicht»: St.Galler Textiler distanzieren sich von Kinderfest-Absage – Schuldirektor Buschor spricht von einem Missverständnis Der Stadtrat hat die Kinderfest-Absage unter anderem mit einer Entlastung der Textiler begründet. Diese wollen nichts davon wissen. Luca Ghiselli 17.06.2020, 19.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Primarschule Rotmonten-Gerhalden mit Kreationen von Forster Rohner. Bild: Mareycke Frehner (20. Juni 2018)

Emanuel Forster ist persönlich betroffen. Nicht die Absage des St.Galler Kinderfests 2021 beschäftigt den CEO der Forster Rohner AG primär, sondern eines der Argumente, mit welchen der Stadtrat an der Medienorientierung vom Dienstag die Absage begründet hat: Neben finanziellen Aspekten und der unsicheren Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie führte der Stadtrat an der Pressekonferenz im Waaghaus auch ins Feld, mit der Absage würde man der St.Galler Textilunternehmen eine «Zusatzbelastung» ersparen. Die Unternehmen, so der Stadtrat weiter, seien in der Coronakrise in einer «angespannten Situation».

Emanuel Forster, CEO der Forster Rohner AG. Ralph Ribi

Das will Emanuel Forster nicht so stehen lassen. Die Forster Rohner AG ist einer der wichtigsten Akteure für das St.Galler Kinderfest und liefert gemeinsam mit anderen Stickereiherstellern seit 2015 exklusive Stoffe für die Schulen, arbeitet Konzepte aus und organisiert Führungen für Schülerinnen und Schüler. Im Schreiben, das neben diversen Medien auch an Schuldirektor Markus Buschor adressiert ist, bekräftigt Emanuel Forster, es sei «definitiv nicht so», dass das Kinderfest eine Zusatzbelastung für die Textilindustrie darstelle.

Vielmehr freue sich die Branche jeweils «mit der Bevölkerung enorm auf das Fest». Die Unterstützung und die Teilnahme sei für Forster Rohner nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern eine Freude und eine Ehre. Und weiter: Forster Rohner sei nie vom Stadtrat konsultiert worden.

«Entsprechend verstehe ich auch nicht, wie es zur Aussage kommen konnte, das Kinderfest sei eine Zusatzbelastung für die Textilindustrie.»

Buschor: «Argument hat im Stadtrat keine Rolle gespielt»

Schuldirektor Markus Buschor. Ralph Ribi

Auf Nachfrage erklärt Schuldirektor Markus Buschor, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Das Argument, die Textilindustrie werde durch die Kinderfest-Absage entlastet, habe in der stadträtlichen Abwägung keine Rolle gespielt. «Unser Ansprechpartner bei der Zusammenarbeit mit Textilfirmen ist jeweils der Branchenverband Swiss Textiles», erklärt der Schuldirektor. Schliesslich unterstützten nicht nur St.Galler Firmen das Kinderfest.

«Mit Blick auf ein allfälliges Kinderfest 2021 hat der Verband eine Umfrage bei den Mitgliedern gemacht. Aus nachvollziehbaren Gründen kam nur von wenigen Firmen eine Zusage.»

Das Ergebnis habe bei der Entscheidungsfindung im Stadtrat zwar keine Rolle gespielt, ihn aber zur Aussage an der Medienorientierung veranlasst, die Absage «kann auch als Respekt gegenüber den Textilfirmen verstanden werden, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage vor sehr grossen Herausforderungen stehen.»

Im Antwortschreiben von Markus Buschor an Emanuel Forster, das dieser Zeitung vorliegt, führt der Schuldirektor weiter aus: «Sollten meine Worte zu den Textilfirmen ungebührlich oder missverständlich sein, möchte ich mich in aller Form dafür entschuldigen.»

Forster: «Es ist nicht in Ordnung, das als Grund aufzuführen»

Emanuel Forster betont auf Nachfrage, es gehe ihm nicht darum, der Stadt den Schwarzen Peter zuzuschieben.

«Aber es ist nicht in Ordnung, das als Grund aufzuführen.»

Im Gegenteil: Die Forster Rohner AG habe vor wenigen Wochen gemeinsam mit der Jakob Schlaepfer AG und der Inter-Spitzen AG, die ebenfalls zur Gruppe gehören, mit Freude ihre Unterstützung zugesagt. «An uns scheitert es nicht.» Nun bedaure man den Entscheid des Stadtrats. «Das Kinderfest hat schon immer vom Bonmot ‹S’isch, s’isch nöd› gelebt», sagt Forster. Diese Spontanität vermisse er nun bei der frühen Kinderfest-Absage.

«Es ist nicht wahnsinnig mutig.»

Man habe mit der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Textilunternehmen ein Instrument geschaffen, um das Kinderfest aufzuwerten. «Wir hatten bei der letzten Durchführung grosse Freude an der Kooperation mit den Schulen und am Resultat», betont Forster. Und man gedenke keineswegs, die Zusammenarbeit nun zu beenden – im Gegenteil. «Wir hoffen, dass sie nach dieser Diskussion noch besser wird.»