An den Mittagstischen wird es eng: Die Stadt Gossau möchte die ausserschulische Betreuung ausbauen Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder vor und nach der Schule in den familienergänzenden Tagesstrukturen betreuen. Nun möchte die Stadt einen neuen Standort schaffen, um der grösseren Nachfrage nachzukommen. David Grob

Seit 2017 bietet Gossau betreute Zeiten neben der Schule an. Zwei Jahre später reicht der Platz nicht mehr. (Bild: Urs Bucher, 11. September 2017)

Die Mittagstische in den Schulhäusern Büel, Haldenbüel und Othmar sind stets gut besucht. Zu gut, denn die Stadt Gossau muss nach neuen Lösungen suchen. Die Kapazitätsgrenze der familienergänzenden Tagesstrukturen, zu denen auch die Betreuung über die Mittagszeit gehört, sei erreicht. Dies ist dem integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt fürs kommende Jahr zu entnehmen. 77'200 Franken sind im Budgetpunkt für den neuen Standort aufgelistet. Dieser soll insbesondere das Haldenbüelschulhaus entlasten. Ausserdem plant die Stadt einen generellen Ausbau des Angebots.

Stadtrat Urs Blaser, der dem Bildungsdepartement vorsteht, schreibt auf Anfrage:

«Mittelfristig sollen alle Primarschulhäuser einen Standort für Tagesstrukturen erhalten.»

Und wie dem Budget zu entnehmen ist, sollen in Zukunft auch Kindergärtler das Angebot nutzen können. Bislang ist der Zugang in der Regel für Kinder im Primarschulalter beschränkt.

Das Andreaszentrum als neuer Standort

Und wo soll ein neuer Standort entstehen? Stadtrat Urs Blaser zieht das Andreaszentrum als möglichen neuen Standort in Betracht, möchte aber keine abschliessenden Aussagen machen. Definitive Entscheidungen sind gemäss Blaser nämlich noch nicht getroffen, verschiedene Abklärungen laufen derzeit. Die budgetierte Summe der 77'200 Franken setzt sich aus Miete, Personal- und Betriebskosten zusammen.

Stadtrat Urs Blaser, Bildungsdepartement der Stadt Gossau (Bild: Ralph Ribi)

Für Blaser ist der Standort im Andreaszentrum eine permanente Lösung. So würden die familienergänzenden Tagesstrukturen im jetzigen Gebäude untergebracht. Und auch nach dem Abriss und dem Bau des neuen Alterszentrums der Sana Fürstenland soll der vierte Standort bleiben. «Platz für die Tagesstrukturen ist bereits in den Plänen zum künftigen Alterszentrum enthalten», schreibt Blaser. Während der Bauphase würden Alternativen gesucht.

Die Stadt Gossau hat die familienergänzenden Tagesstrukturen im Sommer 2017 geschaffen. Als Ergänzung zum normalen Schulbetrieb in den Randzeiten und über den Mittag, in denen berufstätige Eltern ihre Kinder ausserschulisch betreuen lassen können. Die Stadt schuf damit ein Angebot, das andere Städte wie etwa St. Gallen bereits seit Jahren kennen.

Seit der Eröffnung ist die Nachfrage gross

Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass die Infrastruktur der Tagesstruktur nach etwas mehr als zwei Jahren bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stösst. Doch diese Entwicklung hat sich schon seit längerem abgezeichnet. Eigentlich schon kurz nach der Eröffnung: Nur vier Wochen nach dem Start des Angebots konnten die Verantwortlichen zwar die hohe Nachfrage loben, mussten aber bereits auf Wartelisten zurückgreifen. Insbesondere der zentrale Standort im Schulhaus Haldenbühl war damals schon gut besucht und wurde im Herbst 2017 um zusätzliche Räume erweitert.

Im Februar 2019 zeichnete sich der Ausbau des Angebots um einen weiteren Standort ab, als die Stadt Engpässe in der Tagesstruktur vermeldete. Und die Nachfrage steigt weiter an. Die Stadt rechnet 2024 mit 200 betreuten Kindern und 10'000 Mahlzeiten am Mittagstisch. In diesem Jahr sind es noch 140 Kinder, die das Angebot nutzen, und 7800 Mahlzeiten, die abgegeben werden.

Die Prognosen waren zu vorsichtig

Nach etwas mehr als zwei Jahren sieht man sich also gezwungen, einen neuen Standort zu eröffnen. Kann man von einer Fehlplanung sprechen? Diesen Begriff verwendet Blaser nicht.

«In der Vorlage zur Volksabstimmung sind wir von einem langsameren Wachstum ausgegangen.»

Bei der Planung der Tagesstrukturen 2017 habe man sich an den Erfahrungen mit dem Mittagstisch orientiert. «Und diese Zahlen waren über Jahre immer etwa gleich», schreibt Blaser. Zudem sei das Ergebnis der Volksabstimmung erstaunlich knapp ausgefallen, sodass sich die Stadt in der vorsichtigen Planung bestätigt gesehen habe.