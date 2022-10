Goldacher Sascha Knobel hat es in die Football-Nati geschafft

American Football Début mit 28: Ein Goldacher schafft es innerhalb von fünf Jahren in die Schweizer Football-Nationalmannschaft Der 28-jährige Goldacher Sascha Knobel von den St.Gallen Bears debütierte im Schweizer Nationalteam. Am Wochenende steht bereits die nächste Partie an – in Serbien. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Sascha Knobel in voller Montur der St.Gallen Bears. Bild: Tobias Garcia

Es sind gerade aufregende Tage, die Sascha Knobel erlebt. Der 28-jährige Goldacher, der normalerweise für die St.Gallen Bears in der Offensive Line American Football spielt, absolvierte am vergangenen Sonntag sein erstes Länderspiel für das Schweizer Nationalteam. Sein steiler Aufstieg – er begann erst vor fünf Jahren mit der Sportart – wurde damit erstmals gekrönt. Knobel, der heute in Rorschacherberg wohnt und als Automechaniker arbeitet, wurde aufgrund seiner herausragenden Leistungen mit den St.Gallen Bears in den vergangenen Saisons berücksichtig. Und das, obwohl St.Gallen nur in der zweithöchsten Liga der Schweiz daheim ist. Mit den Bears verpasste Knobel nach dem NLB-Meistertitel den Aufstieg in die Topliga erst im Relegationsspiel.

Dennoch hinterliessen Knobels Leistungen in der O-Line Eindruck. Er wurde im Februar erstmals nach Zuchwil für Fitnesstests eingeladen. Zuletzt folgte das Aufgebot für die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationspartie gegen Schweden. Und siehe da. Knobel überstand auch diesen Schnitt und durfte am vergangenen Sonntag sein Début in der Schweizer Nationalmannschaft feiern. «Eine riesige Ehre für mich», sagt der Goldacher.

Er bringt die optimalen Masse mit

Seine Aufgabe ist es, in der Offensive auf der einen Seite den Quarterback, der den Ball wirft, und auf der anderen den Runningback, der mit dem Ball läuft, zu beschützen. Dies geschieht meist mit Blocks. Wichtig ist auch, dass die O-Line taktisch gut abgestimmt ist, um die für den Spielzug gewünschten Freiräume zu schaffen. Mit 1,88 m und 136 kg bringt Knobel optimale Masse für die Position mit.

Sascha Knobel nach dem Début für die Schweizer Nationalmannschaft mit seiner Verlobten Anique Lauper. Bild: PD

Im EM-Qualifikationsspiel in Basel waren die Gäste aus Schweden eine Klasse besser. Sie siegten mit 31:6. Knobel: «Die Geschwindigkeit ist schneller, der Kontakt härter. Ich sammelte viele Erfahrungen.» Auch wenn er bei sich noch Verbesserungspotenzial sieht, sagt er: «Ich bin mit dem Début zufrieden.» Knobel erhielt aus dem Bekanntenkreis und dem Umfeld der St.Gallen Bears unzählige Nachrichten. «Ich bin mich das gar nicht gewohnt. Als O-Liner lasse ich normalerweise andere glänzen. Nun stand ich plötzlich im Mittelpunkt.»

Der Bruder wurde kurzfristig nachnominiert

Am Wochenende folgt für Knobel gleich das nächste Spiel mit der Schweiz. Nun geht es nach Serbien. Kurzfristig wurde auch sein zwei Jahre älterer Bruder Marco, der ebenfalls in der O-Line der Bears spielt, nachnominiert. Beide reisen mit dem Flieger nach Belgrad – auf eigene Kosten. Die Reise per Car hätte der Verband übernommen. Doch es sei jedem freigestellt, das Flugzeug zu nehmen. So fliegen Sascha und Marco Knobel am Samstag nach Belgrad und am Sonntag zurück. Auch, um Zeit zu sparen. Denn schliesslich steht am Montag der nächste Arbeitstag an.

Sascha Knobel mit Trainer Michael Kellenberger, der bei den Bears die O-Line coacht. Bild: PD

Viel essen, hart trainieren

Um bei fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche das Gewicht zu halten, muss Sascha Knobel viele Kalorien aufnehmen. Neben vielen grossen Mahlzeiten helfen ihm dabei Eiweissshakes. «Ich habe Glück, denn ich esse gerne», sagt er. Das Essen ist das eine, das harte Training das andere. Nur mit viel Leidenschaft und Fleiss schaffte es Sascha Knobel an die nationale Spitze. Besonders half ihm dabei Michael Kellenberger, Trainer der Offensive Line der St.Gallen Bears. «Ein sehr erfahrener Coach und eine grosse Stütze. Er ist einer der Gründe, weshalb wir so erfolgreich sind», sagt Knobel. Sein grosses Ziel ist es, mit den Bears in die höchste Liga aufzusteigen. Doch zunächst steht eine wichtige Reise nach Serbien an.

