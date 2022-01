Amateursportler stöhnen wegen der Maskenpflicht

Amateursport Rorschach verhängt strikte Maskenpflicht bei Sport in der Turnhalle: Massnahme soll Breitensport länger ermöglichen Die Flade in St.Gallen schliesst aufgrund der Coronasituation alle ihre Turnhallen und ihr Schwimmbad für Dritte trotz 2G+. In Gemeinden rund um die Stadt St.Gallen ist eine solche Verschärfung aktuell nicht geplant. In Rorschach ist Indoorsport aber nur mit Maske erlaubt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Goldach dürfen Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei Beachtung von 2G+ ohne Maske trainieren. Wie hier beim Judoclub Tadashi tragen Trainer aber oft freiwillig einen Mundschutz. Bild: Rudolf Hirtl

Nach den aktuellen Hygienevorgaben des BAG gilt im Breitensport bei der Benützung von Turnhallen von Personen über 16 Jahren die Regel 2G, also Trainieren mit Maske, oder 2G+. Die Sportaktivität selbst kann bei 2G+ ohne Maske ausgeübt werden. Eine Schliessung der Turnhallen so wie in St.Gallen ist in Rorschach kein Thema. Laut Schulratspräsident Guido Etterlin geht man in der Hafenstadt aber dennoch einen Schritt weiter, als vom BAG gefordert. Er sagt:

«Wir haben für die Ausübung sportlicher Aktivitäten in den Hallen eine strikte Maskenpflicht für alle verhängt, unabhängig vom Status.»

Turnhallen seien schlecht durchlüftet, wodurch die Ausbreitung des Coronavirus durch Aerosole fast nicht zu verhindern sei, begründet er diese freiwillige Verschärfung. Sollte sich die Coronalage weiter verschlechtern, so müsse eine Schliessung der Hallen für Breitensport und Dritte sicher ins Auge gefasst werden. «Wir sind uns bewusst, wie wichtig soziale Treffen im Vereinswesen sind, doch durch unsere Massnahme erhoffen wir uns, den Breitensport so lange wie möglich zulassen zu können», betont der Schulratspräsident. Er verhehlt aber nicht, dass einige Vereine aufgrund der Maskenpflicht auf Trainings verzichten.

Es werden keine eigenen Coronaregeln kreiert

«Bei uns dürfen Gruppierungen nach wie vor die Hallen bzw. Infrastruktur benützen. Das findet in einem bescheidenen Rahmen auch statt», sagt Goldach Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Goldach halte sich bei seiner Handhabung an die bestehenden Vorgaben und gehe nicht darüber hinaus. Das heisse, bei der Hallenbenützung von Personen über 16 Jahren gelte die 2G-Regel bzw. die Regel 2G+, nach den Vorgaben des BAG. Auch die übrigen aktuellen Hygienevorgaben des BAG müssten eingehalten werden und seien schriftlich in den Schutzkonzepten der Gemeinde ausgeführt. «Verschärfungen sind aktuell nicht geplant», so Gemperli.

«Wir beabsichtigen auch keine weitergehenden Einschränkungen vorzunehmen», sagt Beat Hirs, Gemeindepräsident in Rorschacherberg. Es werde umgesetzt, was Bund und Kanton vorschreiben. Hirs betont:

«Wir kreieren nicht noch weitergehende Coronaregeln.»

Vereine und private Gruppierungen, welche die Turnhallen nutzten, müssten die aktuell gültigen Coronaregeln einhalten, wobei Rorschacherberg fast ausschliesslich Dauernutzer habe. «Wir kennen diese und stellten bisher keine Probleme oder Regelverstösse fest.»

In Thal dürfen Vereine die Hallen unter Einhaltung der gültigen Schutzmassnahmen und Weisungen des Kantons weiterhin benützen. Die Sportanlagen werden laut Schulratspräsidentin Miriam Salvisberg nur für Vereine zur Verfügung gestellt. Es finden keine privaten Anlässe statt. Auch für die nächste Zeit seien keine Gesuche für Anlässe eingegangen. Salvisberg sagt: «Solange es möglich ist, sich sportlich zu betätigen, wird dies von der Gemeinde unterstützt. Die Vereine entscheiden selber, ob sie den Sportbetrieb mit den geltenden Schutzmassnahmen aufrechterhalten können oder wollen.»

Auch Gossau und Gaiserwald lassen Hallen offen

Die Räumlichkeiten der Gemeinde Gaiserwald sind laut Ratsschreiber Andreas Kappler derzeit weiterhin für Vereine und Private geöffnet. «Wir richten uns nach den Massnahmen des Bundes bzw. Kantons. Diese müssen durch die Nutzerinnen und Nutzer eingehalten werden.»

Auch in Gossau dürfen die Mieter, also Vereine oder Gruppen, die Hallen gemäss BAG-Vorgaben (2G+) und mit Einhaltung der Schutzkonzepte weiterhin benutzen. «Die Trennung von Schulsport und Freizeitsport ist auf allen Hallen sichergestellt», sagt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen