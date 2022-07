Gübsensee St.Gallen: Ein Stausee, der der Freizeit dient

Am Stadtrand Zwischen Industrie und Naherholung: Der Gübsensee im Westen von St.Gallen ist ein Stausee, aber das ist 120 Jahre nach der Flutung zweitrangig In Winkeln, an der Grenze zum Appenzellerland, liegt der Gübsensee. Hier treffen Industrie und Freizeit direkt aufeinander. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Der Gübsensee mit Blick in Richtung Stadtzentrum: Vor über 120 Jahren befand sich hier ein Moos. Bild: Tobias Garcia (25. Juli 2022)

Im Zickzack schiesst eine Libelle übers Moos und umschwirrt zwei Männer. Diese bemerken das Insekt nicht. Intensiv diskutierend beugen sie sich über einen Plan, der zwischen ihnen auf der feuchten Wiese liegt. Der Energiebedarf ist gross, seit vor wenigen Jahren die Edison-Glühbirne erfunden wurde. Aus dem Gübsenmoos bei St.Gallen soll ein Stausee werden, denn das Moos liegt günstig. Die Streuwiese liegt in einem Kessel und das Sittertobel ist nicht weit.

Die Fallhöhe zum Tobel soll der Stromerzeugung dienen. Dafür muss die Urnäsch in Appenzell Ausserhoden umgeleitet und das Moos geflutet werden. Die Streuwiese wird verschwinden und die Libelle ihre Heimat verlieren, doch das ist Ende des 19. Jahrhunderts zweitrangig.

Die Baustelle für den Stausee, fotografiert am 10. August 1899. Bild: Kantonsbibliothek Vadiana

4,6 Kilometer langer Stollen führt Wasser zu

Am 19. Oktober 1900 nimmt das Kubelkraftwerk seinen Betrieb auf. Technische und bauliche Schwierigkeiten haben den Bau verzögert. Doch nun ist es geschafft.

Das Wasser der Urnäsch wird durch einen 4,6 Kilometer langen Stollen umgeleitet. Eine Staumauer und zwei Erdwälle verhindern, dass das Wasser abfliesst. Wie hoch der Wasserstand ist, wird im Kraftwerk entschieden. Dieses steht unten im Sittertobel. Vom Stausee hinab fällt das Wasser 94 Meter tief durch eine Druckleitung, trifft mit Wucht auf die Turbinen und erzeugt so Strom.

Über 120 Jahre später ist nicht nur das Gübsenmoos verschwunden. Die ganze Gegend hat sich verändert. Die Züge der Appenzeller Bahnen schlängeln sich nicht mehr von Winkeln am Gübsensee vorbei nach Herisau hoch, sondern von Gossau. In der Ferne fällt der Kybunpark, das 2008 eröffnete Fussballstadion, ins Auge, daneben zieht sich die Autobahn durch die Landschaft.

Doch das Rauschen des Verkehrs ist nicht zu hören. Stattdessen wispert der Wind durch die Äste und im Wald klopft ein Specht. So ruhig ist es hier aber nicht. Der Gübsensee ist inzwischen ein gut besuchtes Naturschutzgebiet. Joggerinnen, Spaziergänger, Eltern mit Kindern, Fischer und Ausflüglerinnen teilen sich das Gebiet an der Grenze zu Appenzell Ausserrhoden.

Am Gübsensee hat es viele Joggerinnen und Jogger. In der Regel sind es dann aber nicht gar so viele: Dieses Jahr führte auch der Auffahrtslauf am See entlang. Bild: Michel Canonica (26. Mai 2022)

Der Stausee wirkt wie Natur

«Wenn man um den ‹Gübsen› spaziert, ist es zweitrangig, ob damit Strom produziert wird oder nicht», sagt ein Mann im karierten Hemd. Seine Frau nickt. Die beiden sitzen an einer der Grillstellen am «Gübsen». Dort, wo auf einer kleinen Anhöhe der «Wurzelbaum» wächst. Die Quartierkinder haben ihn so getauft, denn seine Wurzeln sind mit der Zeit aus der Anhöhe und gegen unten gewachsen. Dadurch hat sich eine natürliche Wurzelhöhle gebildet.

Gerade steht eine Mutter staunend unten und späht zur Baumkrone hoch. Ihr Bub klettert bereits die Wurzeln hoch, dreht sich um und blickt triumphierend auf seine Mutter hinab.

In der Stadt sitzt Peter Heppelmann an einem grauen Tisch. Vor ihm ausgebreitet liegen Pläne des Gübsensees. Draussen scheint die Sonne, drinnen brennt die Glühbirne. Peter Heppelmann ist Leiter Natur und Landschaft bei der Dienststelle Stadtgrün. «Früher hat man darauf geachtet, mit der Landschaft zu arbeiten. Heute wirkt der Gübsensee daher wie ein Stück Natur. Dabei ist und bleibt er ein Stausee.»

Peter Heppelmann, Leiter Natur und Landschaft. Bild: Urs Bucher (12. Juli 2016)

Um den Gübsensee zu erhalten, brauche es das Zusammenspiel aller Beteiligten. «Landschaft ist nie ein Selbstläufer. Würden die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) die Nutzung einstellen, würde der See mit der Zeit versanden und dann verwalden.»

Langsame Entwicklung zum Naherholungsgebiet

Der Gübsensee hat sich ganz allmählich zum Naherholungsgebiet entwickelt. Bereits im ersten Jahr nach der Erstellung des Stausees lassen sich Wildenten und einige Blässhühner nieder. Hier können sie die Nacht in Ruhe verbringen, geschützt vor Mardern und Füchsen. Bernhard Kobler, Naturfreund und Tierarzt, beobachtet und dokumentiert diese Entwicklung. Aber auch Jäger bemerken, dass sich jeden Herbst eine Schar nordischer Wildenten auf dem See niederlässt. «Jedes Jahr schossen sie die Vögel leider ab», schreibt Bernhard Kobler in seinem Büchlein «Der Gübsensee».

Als dabei ein Graureiher getötet wird, hat Kobler genug. Mit weiteren Naturfreunden gründet er 1928 die Gübsengesellschaft. Der Gübsensee soll samt der näheren Umgebung zum Jagdschongebiet werden. Das klappte und auch Gelder wurden gesprochen. 1953 notiert Kobler dann, was heute noch stimmt: «Die Stadtsanktgaller und die Herisauer schätzen das entstandene Naturschutzgebiet und besuchen es das ganze Jahr hindurch.»

Heute würde der Stausee bekämpft

Heute ist Tobias Rüesch Präsident der Gübsengesellschaft. Er steht auf der Staumauer an der Ostseite und betrachtet die Aufbauten der SAK. Hier wird das Wasser in die Druckleitung und hinunter zum Elektrizitätswerk geleitet. «Ich sage immer leicht spöttisch: ‹Die erste Generation bekämpft ein Projekt, die zweite gewöhnt sich daran und die dritte stellt es unter Schutz.›»

Setzte heute jemand ein Moos unter Wasser, es gäbe einen Shitstorm. «Vor über 120 Jahren war das hier vernachlässigbare Natur», sagt Rüesch. «Die Tiere hatten genügend Rückzugsmöglichkeiten. Heute ist das anders.»

Das damalige Gübsenmoos im Juli 1898. Bild: Kantonsbibliothek Vadiana

Im städtischen Richtplan ist der Gübsensee als eines von vier bedeutenden Naherholungsgebieten definiert. Die Stadt hat den Auftrag, den Gübsensee in der heutigen Form zu erhalten. Doch welchen Gübsensee? Peter Heppelmann von der Stadt sagt: «Jeder Nutzer hat eine andere Perspektive. Für den Bauer ist das Gebiet Arbeitsraum, für Anwohnende Spazierweg, für Vögel Lebensraum und für die SAK ein Mittel zur Stromerzeugung.» Um den See zu erhalten, müsse man dafür sorgen, dass die Nutzungen so weiter bestehen.

Pflege wurde lange vernachlässigt

Aber auch die Pflege ist wichtig. «Diese wurde die letzten 60 Jahre vernachlässigt», sagt Rüesch von der Gübsengesellschaft. Ufer, Wiesen und der Wald verwilderten. «Es war ökologisch richtig eintönig geworden.»

In den vergangenen Jahren hat sich hier einiges getan: Ein eingedolter Bach wurde geöffnet, kranke Bäume wurden gefällt und Waldränder, Magerwiesen sowie Magerweiden aufgewertet. «Das ganze kann man auch als nachträgliche Ersatzmassnahmen ansehen», sagt Rüesch. Diese sind heute beim Bau von Stauseen vorgeschrieben.

Im Zuge der Aufwertung wurde auch ein Familienplatz geschaffen. Dort spielt eine Frau mit ihren Mädchen. Die Zwillinge stehen barfuss auf der Treppe, die ins Wasser führt. Lachend lassen sie Steine in den See plumpsen. Auf jeden Spritzer folgt ein Jauchzen.

Der Familienplatz wurde 2015 eröffnet und beschäftigte Tobias Rüesch damals sehr. Kaum war er eröffnet, klingelte das Telefon. Anfragen gingen ein für ökologische Velowege und spirituelle Sommernachtsfeste. «Wir lehnten ab, der Gübsensee soll nicht zum Rummelplatz werden.»

Der Familienplatz am Gübsensee: Hier befindet sich unter anderem eine Grillstelle. Bild: Hanspeter Schiess (10. Oktober 2017)

Das Licht der Abendsonne bringt das trübe Seewasser zum Funkeln. Hier soll es also möglichst friedlich bleiben. Wenn es auch niemals wieder so friedlich sein wird wie 1890. Als hier noch ein Moos war, Jahre bevor die Bauarbeiten für den Stausee begannen.

