Breitfeld St.Gallen: Von Flugpionieren und Naturschützern

Erholung, Industrie, Bildung

In der Stadt St.Gallen spielt sich vieles im Zentrum ab. Der Stiftsbezirk als Unesco-Weltkulturerbe und die Altstadt sind bekannt. Doch auch am Stadtrand befinden sich interessante Orte, an denen gearbeitet, gelernt oder in der Freizeit Erholung gesucht wird. In unserer Serie «Am Stadtrand» richten wir den Fokus für einmal stark auf die Peripherie der Stadt. (red)