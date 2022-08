Am Stadtrand Streit ums Naturparadies: Der Schutz des Goldachtobels spaltet Kanton und Gemeinden Das Goldachtobel am östlichen Stadtrand von St.Gallen ist ein Auenschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Doch nicht nur invasive Neophyten bedrohen die raue Flusslandschaft. Über die Frage, wie das Idyll zwischen St.Gallen, Untereggen, Eggersriet, Mörschwil und Goldach geschützt werden soll, ist man sich uneins. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Bröckelnde Felswände, umgestürzte Bäume und viel Unberührtes: Im Goldachtobel ist die Natur wild und bahnt sich ihren Weg selbst durch die Flusslandschaft. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022)

Das Paradies liegt im Osten der Stadt St.Gallen etwas versteckt hinter einem Waldstück. Den Weiler mit diesem Namen erreicht man nur von der Martinsbruggstrasse her. Dort deutet erst wenig auf paradiesische Zustände hin. Vielmehr kommen die Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller hierher, um Altglas, kaputte Sofas und leidig gewordenen Hausrat zu entsorgen. Die Strasse, die vom Neudorf durchs Tobel nach Untereggen oder Eggersriet führt, säumen gleich zwei Recyclingunternehmen: Müller Entsorgung und Schläpfer Altmetall AG.

Wer in der Kurve der vielbefahrenen Strasse jedoch auf den Feldweg abbiegt, kommt gleich zum etwas abgeschiedenen Weiler namens Paradies. Der Lärm der Stadt verstummt, stattdessen kann man hier dem Ruf der Natur folgen. Wie um das zu beweisen, kreist kreischend ein Mäusebussard am Himmel. Das eigentliche Paradies ist jedoch weiter unten im Goldachtobel.

Es bleibt nur der Weg durchs Wasser

Ein Trampelpfad führt bis zum Ufer der Goldach und endet dort. Hier ist die Natur wild und rau. Grosse, umgestürzte Bäume liegen mitten im Flussbett. Wären nicht die Strommasten und Freileitungen zu sehen, könnte man sich in Kanada wähnen. Es gibt keinen Wanderweg entlang der Goldach. Wer flussauf- oder abwärts will, muss den Weg durchs Wasser nehmen.

Doch die Flusswanderung kennen nur wenige. Überhaupt verirren sich nicht viele aus der Stadt hierher. Naturliebhaber, einige Hündeler. Andere grillieren am Wasser oder schürfen nach Gold im Gewässer, das mit seinem Namen schon reiche Goldvorkommen verspricht. An Hitzetagen findet man im Tobel Abkühlung.

Ruf der Natur: Ein Mäusebussard kreist über dem Goldachtobel. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Bei der Martinsbrugg am östlichen Stadtrand von St.Gallen recycelt die Schläpfer AG Altmetall. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Es geht hinunter ins Goldachtobel: Dieser versteckte Weiler heisst Paradies. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Ein schmaler Trampelpfad durch wucherndes Unterholz führt hinunter zum Ufer der Goldach. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Ein Baum ist samt Wurzel in die Goldach gestürzt. Die Natur ist hier wild. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Das Ufer weist verschiedene Schichten auf. Das hier nicht alles naturgemacht ist, beweist die rote Ziegelsteinschicht. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Es geht flussaufwärts. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Die von Lehm und Schlick überzogenen Steine zeugen davon, dass hier das Wasser nach einem Gewitter am Tag zuvor wesentlich höher stand. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Im tiefen Tal ist es selbst an Hitzetagen angenehm kühl. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Aufgefaltete Schieferschichten erzeugen ein abstraktes Bild. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Totholz auf einer Sand- und Kiesinsel mitten in der Goldach, quasi genau auf der Grenze zwischen dem Gebiet der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Untereggen. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Doch die blühenden Pflanzen sind invasive Neophyten und gehören nicht hierher: Das drüsige Springkraut erkennt man an den gezackten, stacheligen Blättern. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022) Viel Grün. Nur die Strommasten und die Hochspannungsleitungen erinnern an die Zivilisation. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022)

Der Fluss ist die Grenze zu fünf Gemeinden: St.Gallen und Mörschwil am westlichen Ufer, Eggersriet und Untereggen im Osten. Weiter flussabwärts durchquert der Fluss die Gemeinde Goldach und fliesst schliesslich in den Bodensee.

Unterschiedliches Tempo für Schutzverordnungen

Martina Wäger, Gemeindepräsidentin von Mörschwil. Bild: Ralph Ribi (13.10.2021)

«Das Goldachtobel hat als Lebensraum für Fauna und Flora einen hohen Stellenwert. Für Menschen ist es schwierig zugänglich und spielt daher – beispielsweise als Wandergebiet – eine geringere Rolle», sagt Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger.

Das tiefe Tal ist vor allem Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Amphibienlaichgebiete in den Auen – das sind natürliche Überflutungsflächen – sind von nationaler Bedeutung und entsprechend geschützt.

Doch der Schutz soll ausgedehnt werden: Seit mehreren Jahren wird an einer Schutzverordnung für das Goldachtobel gearbeitet. Eine gemeinsame Lösung mit den fünf angrenzenden Gemeinden scheiterte jedoch. Vor zwei Jahren beauftragte der Kanton St.Gallen deshalb die Gemeinden, die Lücken in den kommunalen Schutzverordnungen zu schliessen, sagt Adrienne Fehr, stellvertretende Generalsekretärin beim Volkswirtschaftsdepartement.

«Die Gemeinden stehen aktuell in verschiedenen Phasen der Überarbeitung.»

St.Gallen ging allein voraus. Das Stadtparlament stimmte im Herbst 2020 einer auf das Stadtgebiet beschränkten Schutzverordnung zu. Doch es gab Rekurse beim kantonalen Genehmigungsverfahren. Diese konnten abgewendet oder eine Einigung erzielt werden. Am 1. Juni 2022 trat die Verordnung in Kraft.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia (07.04.2022)

So weit ist man in den anderen vier Gemeinden noch nicht. In Goldach wird die Schutzverordnung im Zuge der Ortsplanungsrevision umgesetzt. «Wir stehen aktuell mitten in diesem Prozess», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Doch wegen Nachträgen zum kantonalen Planungs- und Baugesetz komme es zu Verzögerungen. In Mörschwil beginnen «demnächst» die Arbeiten für eine Schutzverordnung.

Norbert Rüttimann, Gemeindepräsident von Untereggen. Bild: Ralph Ribi (18.07.2019)

Untereggens Gemeindepräsident Norbert Rüttimann sagt, dass der Schutz des Goldachtobels aufgrund der Waldgesetzgebung und dem kantonalen Richtplan bereits «sehr ausgedehnt» sei.

«Das Tobel ist aus gesellschaftlicher Sicht auch Trennlinie zwischen der Stadt St.Gallen und ihren östlich gelegenen Nachbarn.»

Rüttimann freut deshalb, dass das St.Galler Stadtparlament im Frühling den Kredit für eine Fuss- und Velowegbrücke zwischen St.Gallen und Untereggen – «welche das Goldachtobel überwindet» – gesprochen hat.

Jetzt soll der Kanton das Heft in die Hand nehmen

In Eggersriet hat die Gemeinde die Übung Schutzverordnung vorerst abgebrochen. Im Mitteilungsblatt vom Juni steht, dass der Gemeinderat als Sofortmassnahme die Fläche im Goldachtobel als Landschaftsschutzgebiet habe ausscheiden wollen.

«Damit bis zur totalen Überarbeitung der kommunalen Schutzverordnung eine gewisse Absichtserklärung gegeben ist.»

Doch Pro Natura St.Gallen-Appenzell und der Kanton sehen das Vorgehen von Eggersriet kritisch. Ein Landschaftsschutzgebiet biete zu wenig Schutz, heisst es durch die Blume. Der Gemeinderat zieht seinen Beschluss zurück.

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet. Bild: Urs Bucher (05.06.2018)

Gemeindepräsident Roger Hochreutener spielt den Ball an den Kanton zurück. «Wenn er schon klar definiert, wie man den Schutzbann im Goldachfluss zu machen hat und dieses Thema über verschiedene Gemeinde- und Kantonsgrenzen koordiniert werden muss, so hat er dies in einer kantonalen Schutzverordnung zu machen.» Hochreutener sieht nun den Kanton in der Verantwortung.

Verbotenes Kraut verdrängt einheimische Pflanzen

Wo es beim Schutz fürs Goldachtobel noch hapert, klappt es beim Kampf gegen invasive Neophyten. Denn das ursprünglich aus Indien stammende, in der Schweiz verbotene drüsige Springkraut breitet sich auf den Kiesflächen aus. Die violetten Blüten ähneln einer Orchidee. Aber auch Sommerflieder und die kanadische Goldrute kommen im Goldachtobel vor.

Zwar ist die Blüte schön anzusehen und auch die Biene scheint sie zu mögen. Doch das drüsige Springkraut ist ein invasiver Neophyt und bringt die heimische Flora und Fauna in Bedrängnis. Die Pflanze breitet sich auch im Goldachtobel aus, wird aber von den an den Fluss angrenzenden Gemeinden gemeinsam bekämpft. Bild: Sandro Büchler (02.08.2022)

Die fünf Gemeinden gehen gemeinsam gegen die Neophyten, die die einheimischen Pflanzen verdrängen, vor, sagt Andrea Munz von Stadtgrün St.Gallen. «Regelmässig entfernen Zivildienstleistende, Asylsuchende und Freiwillige die Neophyten.»

Die Bekämpfung sei vor allem an den Ufern der Goldach und an den Zuflüssen wichtig, damit die Ausbreitung flussabwärts nicht zunehme, sagt Norbert Rüttimann, der Gemeindepräsident von Untereggen. Und fügt hinzu:

«Wir finden es stossend, dass die Gärtnereien immer noch invasive Neophyten verkaufen dürfen und auch verkaufen. Damit wird die Ausbreitung leider noch künstlich gefördert.»

Zwar werde im National- und Ständerat ein Verkaufsverbot diskutiert. «Doch die Mühlen in Bern mahlen offensichtlich langsam.»

