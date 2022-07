St.Gallen: Burn-out-Patienten und Braugerste am Stadtrand

Am Stadtrand Burn-out-Patienten und Braugerste: Am nordöstlichen Rand der Stadt St.Gallen treffen Schulen und eine Klinik auf Landwirtschaft und Naherholung Die weisse «Oberwaid», Hotel und Klinik, markiert den nordöstlichen Eingang zur Stadt St.Gallen. Hier treffen Wiesland und Asphalt aufeinander. Hier gehen Kinder und Teenager zur Schule. Den Stadtmenschen offenbart sich hier die Weite hinunter zum Bodensee. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Blick Richtung Norden: Hotel und Klinik Oberwaid (links) und die Rudolf-Steiner-Schule rechts der Rorschacher Strasse. Das helle Feld mit Braugerste nördlich der Klinik wurde am Dienstag für Schützengarten-Landbier gemäht. Bild: Andrea Stalder

Die «Oberwaid» fällt jenen Menschen ins Auge, die von Mörschwil auf der Rorschacher Strasse in die Stadt fahren. Rechts oben liegt sie, die ganz in Weiss gehaltene grosse Baute mit drei Flügeln. In der Klinik werden Patientinnen und Patienten behandelt, auch solche, die an Erschöpfung leiden, im Hotel erholen sich Gäste. Gebaut wurde das Haus vom Unterrheintaler Architekten Carlos Martinez, der zusammen mit der Künstlerin Pipilotti Rist schon den Roten Platz im Bleicheli-Quartier schuf. Von oben betrachtet, gleicht der grosse Bau einem riesigen Antoniuskreuz.

Die «Oberwaid» geniesst internationalen Ruf. Angeblich soll hier der Sohn des US-Schauspielers und Regisseurs Robert De Niro behandelt worden sein. Er ist ein Autist. Anfragen diesbezüglich werden von den Mitarbeitenden der Klinik aus Gründen der Diskretion freilich nicht beantwortet. Sicher ist: Die italienische Serie-A-Mannschaft Atalanta Bergamo war hier schon zu Gast, um sich auf die Saison vorzubereiten, oder die Fussballnationalmannschaft Italiens, die Squadra Azzurra.

Die «Oberwaid» gehört der Familie Thorbecke (Bank Thorbecke). Die Klinik und das Hotel wurden vor ziemlich genau zehn Jahren eröffnet. Dem Vernehmen nach investierte die Familie Thorbecke zwischen 80 und 100 Millionen Franken in den Bau. Zuvor stand dort ein Kurbetrieb, den Baldegger Schwestern betrieben. Für den Verkauf des knapp 40'000 Quadratmeter grossen Areals durch das Kloster Baldegg an die Familie Thorbecke brauchte es die Bewilligung von Bischof Markus Büchel und den Segen von Papst Benedikt XVI. Die Bauzeit für das neue Gebäude: drei Jahre.

Vom «Oberwaid»-Park hinab zum Schloss Watt

Umgeben ist die «Oberwaid» von einem grossen ruhigen Park, in dem Gäste und Patienten spazieren und sich erholen können. Der Blick auf den Bodensee ist betörend. Etwas weiter nordwärts befindet sich bereits das Schloss und der Gutsbetrieb Watt auf Mörschwiler Boden. Dort wurden am Dienstagnachmittag Braugerste gemäht für das Landbier der Bauerei Schützengarten, der ältesten privaten Brauerei der Schweiz und der grössten der Stadt. Im Anschluss wurde ein Erntedankfest gefeiert. Auf dem asphaltierten Weglein von der «Oberwaid» zum Schloss Watt sieht man Kurgäste spazieren und Velofahrerinnen und Velofahrer in die Pedale treten. Ein wahres Idyll.

Am Stadtrand Erholung, Industrie, Bildung In der Stadt St.Gallen spielt sich vieles im Zentrum ab. Der Stiftsbezirk als Unesco-Weltkulturerbe und die Altstadt sind bekannt. Doch auch am Stadtrand befinden sich interessante Orte, an denen gearbeitet, gelernt oder in der Freizeit Erholung gesucht wird. In unserer Serie «Am Stadtrand» richten wir den Fokus für einmal stark auf die Peripherie der Stadt. (red)

Auf der anderen Seite der Rorschacher Strasse befindet sich seit 30 Jahren die Rudolf-Steiner-Schule. Auch sie ist einem eigenwilligen Gebäude untergebracht. Rechte Winkel findet man hier kaum. So bevorzugt es die anthroposophische Lehre von Rudolf Steiner, dem Entwickler der gleichnamigen Schulen. Die Steiner-Schule in St.Gallen gibt es schon über 50 Jahre, am östlichen Stadtrand ist sie seit gut 30 Jahren daheim. Etwas weiter nördlich liegt die private Waid-Schule – auf Mörschwiler Boden.

Die meisten der Waid- und Steiner-Kinder fahren mit dem öffentlichen Verkehr zum Unterricht. Manches Postauto der Linien 210 und 211 oder mancher VBSG-Bus entleert sich hier in den Morgenstunden, um gegen Abend wieder Schülerinnen und Schüler heimzubringen. Die Kinder und Teenager bringen Leben in die ansonsten eher ruhige Ecke des Quartiers St.Fiden-Neudorf. Die Kinder und Jugendlichen mischen das Gebiet auf.

Bunter Mix: Büezer, Kurgäste, Schüler, Spaziergänger

Weit älter als die «Oberwaid» und die Steiner-Schule ist das Haus, in dem bis zum Frühling betagte und pflegebedürftige Menschen betreut wurden. Die Einrichtung der Stadt rentierte aber nicht mehr. Im Nu machte die Direktion Soziales und Sicherheit aus der Not eine Tugend und machte aus dem Altersheim eine Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine. Ende Juni lebten dort knapp 50 Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihre Heimat im Krieg verlassen hatten und in St.Gallen landeten. Auf kleinstem Raum im Osten der Stadt treffen sich Schülerinnen und Schüler, Kurgäste, Flüchtlinge und Sportlerinnen und Sportler.

Wer auf der Fahrt auf der Rorschacher Strasse unmittelbar vor der Flüchtlingsunterkunft scharf rechts abbiegt, gelangt auf die Brauerstrasse und zur Klinik Stephanshorn. Die Fahrt auf der Rorschacher Strasse stadteinwärts führt hinauf zur Vorstadtbeiz. Dieser Name passt zum Lokal, in dem junge Wirte ihr Glück mit einem sympathischen Konzept versuchen: grosse Portionen für wenig Geld. Getränke gibt es am Mittag à discrétion, bis der Durst gelöscht ist. Das Mittagsmenu mit Suppe und Salat kostet 19 Franken inklusive Getränke. Die Vorstadtbeiz liegt links, rechts der Rorschacher Strasse hat es einen grossen Kiesparkplatz, auf dem Büezer ihre Firmenautos und Chauffeure ihre Camions zum Znüni abstellen können. Die Beiz läuft tagsüber gut.

Zwischen der Brauerstrasse und der Rorschacher Strasse liegt das Remishueb-Quartier. Moderne Einfamilienhäuser stehen dort, mit Flachdach und zum Teil pastellfarbenen Fassaden. Reihenhäuschen, Vorgärten, Innenhöfe mit Spielplätzen, auf denen Kinder herumtollen. Die Überbauung in der Remishueb könnte genauso an einem anderen Ort in der Stadt St.Gallen stehen. Doch das Quartier am östlichen Stadtrand ist anders als alle anderen. 2018 wurde das Quartier sozusagen zu einer Smart City im Kleinen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten mit einer Smartphone-Applikation untereinander kommunizieren, sie konnten aber auch ihren Energieverbrauch mit der App oder den Füllstand der Unterflurcontainer kontrollieren. Das Projekt galt vor vier Jahren als innovativ. Anfang dieses Jahres wurde die App vom Netz genommen. Sie wurde zu wenig genutzt.

Naherholungsgebiet am Quartierrand

Bruno Stalder, Präsident Quartierverein St.Fiden-Neudorf. Bild: PD

Am nordöstlichen Ende der Stadt sind Kliniken, Schulen, Gastronomie und Naherholung kombiniert. Hier wachsen Mörschwil und St.Gallen zusammen. In der Oberen Waid oder in der Remishueb starten an Wochenenden viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger ihre Route hinab zum See, dessen Weite vom Stadtrand gut erahnbar ist. Pendlerinnen und Pendler, die vom See her auf der Landstrasse in die Stadt St.Gallen fahren, spüren diese hier ein erstes Mal – noch ganz sanft. Die Obere Waid gehört zum grossen Quartier St.Fiden-Neudorf.

Bruno Stalder, Präsident des Quartiervereins, sagt, die Stadtrandzone um die Obere Waid hinab nach Mörschwil sei ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Einwohnerinnen und Einwohner des Quartiers. Mit der Klinik Stephanshorn und der Klinik Oberwaid habe das Quartier so etwas wie einen kleinen Medical Cluster. Für wichtig hält Stalder, dass die Vorstadtbeiz, die eine lange Geschichte habe, wieder ein beliebter Treffpunkt sei. Hier halten die Bewohner der Nordostrandzone Einkehr.

