Am Sitz unter dem Ballon: Wie ein Gossauer ohne Korb mit seinem Heissluftballon durch die Luft schwebt

Wenn er gerade keine Kundschaft durch die Luft fliegt, gönnt sich Ballonpilot Stefan Zeberli auch mal einen eigenen Ausflug – manchmal auch ohne Korb, dafür auf einem Sitz. Den Ballon hat er selbst gebaut. Basil Schnellmann 29.09.2020, 17.00 Uhr

Abendstimmung über dem Fenngraben bei Gossau. Basil Schnellmann

Der schwarze Testballon ist am Horizont nur noch schwach erkennbar. Das Wetter passt, leichter Wind aus Süden. «Ich konsultiere für den Flug etwa fünf unterschiedliche Wetterdienste, um wirklich sicher zu sein», sagt Stefan Zeberli, als er die Hülle am Rand der Wiese ausbreitet. Hier, gleich neben der Zugstrecke zwischen Gossau und Flawil, soll der Ballon starten.

So ein Heissluftballon zieht immer Blicke auf sich. Doch dieser ist anders: Wo normalerweise ein Korb baumelt, hängt eine Art Skiliftsitz. Darauf wird sich Zeberli setzen und in die Luft abheben. Diverse Spaziergänger, die in den frühen Abendstunden hier ihre Runden drehen, bleiben stehen und schauen dem Spektakel zu. Mit dem Ballon hat man Zeit und Gelegenheit die Ruhe und Schönheit der Natur zu bestaunen; das ist alleine mit dem kleinen Ballon noch wesentlich besser zu geniessen.

Ein riesiger Ventilator bläst stetig Luft in die Ballonhülle, zwischendurch faucht eine kurze Stichflamme aus dem Gasbehälter. Langsam beginnt sich die Hülle aufzubauschen. Im Vergleich zu den grossen Ballonen sei dieser verhältnismässig klein, nur gerade 14 Meter lang, sagt Zeberli. Circa 900 Kubikmeter Luft enthält der voll aufgeblasene Ballon. Über 50 Arbeitsstunden stecken in der Ballonhülle. Alles musste fein säuberlich vernäht werden.

Wind Nord/Ost, Startbahn null-drei

Auch nach unzähligen Stunden in der Luft ist bei Zeberli die Faszination und Begeisterung am Ballonfliegen nicht verflogen. Zeberli sagt:

«Diesen Ballon habe ich schon lange, ich komme einfach nur selten dazu, ihn zu nutzen.»

Und weiter: «Für diesen Ballon muss das Wetter exakt stimmen, man ist den Elementen viel stärker ausgesetzt als im Korb. Hinzu kommt, das man so Zeit und Gelegenheit hat, die Ruhe und Schönheit der Natur zu bestaunen; das ist alleine mit dem kleinen Ballon noch wesentlich besser zu geniessen.»

Stefan Zeberli, kurz vor dem Start mit einem Einsitzerballon. Basil Schnellmann

Feuer als Antrieb

Das Prinzip bleibt dasselbe wie beim klassischen Ballon mit Korb. Mit Hilfe einer Leine kann der Parachute, eine Art Deckel des Ballons, geöffnet und Luft rausgelassen werden. Oder aber es wird mit dem Brenner die Luft in der Hülle erhitzt. Je nach Manöver steigt oder sinkt der Ballon.

Mittlerweile sind die wichtigsten Messgeräte festgebunden und die Funkkontrolle ist gemacht. Die Sicherheitsgurte sind festgezogen, der Pilot bereit zum Abheben. Ein paar Feuerstösse erhellen die Abenddämmerung und schon schwebt Zeberli in der Luft und treibt mit dem Wind davon.

Den Kindheitstraum verwirklicht

Für Stefan Zeberli war das schon immer ein Kindheitstraum. «Ich bin im Kanton Thurgau aufgewachsen, da gab es jedes Wochenende Dutzende Ballone, die über den Himmel zogen. Mir war klar, dass ich mal Ballonpilot werde.» Sein Vater erinnert sich:

«Es begann mit ferngesteuerten Flugzeugen und kleinen Ballonen.»

Die Art und Weise, wie der Wind das Wetter bestimmt, habe seinen Sohn immer interessiert.

3000 Ballonfahrten und einer von fünf Experten

Heute ist Zeberli einer von nur fünf Experten in der Schweiz, die eine Ballonprüfung abnehmen dürfen. Fast 3000 Ballonfahrten hat er auf dem Buckel. Auch international zählt er zur Spitze. Aus sechs EM-Teilnahmen hat er fünf gewonnen. Nur der Weltmeistertitel blieb im bisher verwehrt. Letztes Jahr begleitete ihn das Schweizer Fernsehen auf seiner Reise über die argentinischen Anden.

Kurz vor bevor die Sonne am Horizont verschwindet, setzt Zeberli nach gut 20-minütiger Fahrt wieder auf dem Boden auf. Das Zusammenräumen geht zackig: Eine knappe Viertelstunde später ist der Ballon bereits im Auto verstaut. Ein weiterer Flug ist absolviert. Für die Heimfahrt bleibt er auf dem Boden.