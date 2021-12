«AM PULS» «Der Preis beeinflusst sicherlich die Nachfrage»: Nur wenige Wittenbacher veröffentlichen bis jetzt einen Leserbrief für 60 Franken im «Blättli» Seit einem halben Jahr werden im Wittenbacher Mitteilungsblatt «am Puls» Leserbriefe gedruckt. Neun Leserbriefe wurden bislang eingereicht. Haben die Wittenbacherinnen und Wittenbacher einfach keine Lust auf dieses neue Angebot? Oder liegt es daran, dass die Leserbriefe 60 Franken kosten? Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Seit Mai werden im Wittenbacher Mitteilungsblatt «am Puls» Leserbriefe gedruckt – jedoch nur gegen Bezahlung. PD

Die Nachricht im vergangenen Frühling löste Diskussionen aus – und Kritik. Der Wittenbacher Gemeinderat teilte damals mit, dass künftig Leserbriefe im Mitteilungsblatt abgedruckt werden. Doch das Ganze hat einen Haken: Wer seine Meinung im «am Puls» äussern will, muss dafür 60 Franken hinblättern.

Leserbriefe gegen Bezahlung? Das stiess einigen Wittenbacherinnen und Wittenbachern sauer auf. Gemeindepräsident Oliver Gröble wehrte sich. Bisher habe es gar keine Möglichkeit gegeben, Leserbriefe zu schreiben. «Stattdessen musste man ein Inserat schalten für ein paar hundert Franken.» Im Vergleich dazu seien 60 Franken ein «verhältnismässiger Betrag».

Die Leserbriefe würden zudem nicht im amtlichen Teil des «am Puls» veröffentlicht, den die Gemeinde und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzierten, sondern im «privaten Teil», den die Cavelti AG verantworte. Deshalb koste das Angebot.

Bedürfnis ist laut des Gemeindepräsidenten da

Das Mitteilungsblatt erscheint seit Anfang Mai im neuen Look und wird seither nicht mehr von der St.Galler Maxsolution GmbH, sondern von der Gossauer Cavelti AG herausgegeben. Seit diesem Wechsel sind auch die Leserbriefe erlaubt. Wie wird das neue Angebot genutzt? Ein Blick in die Ausgaben, die in den vergangenen sieben Monaten wöchentlich erschienen sind, zeigt, dass bisher lediglich neun Leserbriefe publiziert worden sind. Oft handelt es sich um die gleichen Autoren, welche diese Möglichkeit nutzten.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

Neun Leserbriefe während sieben Monaten sei eher bescheiden, sagt Oliver Gröble auf Anfrage. Haben die Wittenbacherinnen und Wittenbacher schlicht kein Bedürfnis, Leserbriefe zu schreiben, oder liegt es an den 60 Franken? «Der Preis beeinflusst sicherlich die Nachfrage. Hier müssen wir mit Cavelti sprechen, wie sie den jetzigen Preis vom Markt her einschätzen», sagt Gröble.

«Fakt ist, dass es aber doch einige Leserbriefe gegeben hat. Gar keine Leserbriefe wären ein eindeutiges Zeichen, dass kein Bedürfnis dafür bestehen würde, was nicht der Fall ist.»

60 Franken sind eine zu hohe Hürde

Jemand, der sich von Beginn weg kritisch zu den kostenpflichtigen Leserbriefen geäussert hat, ist Tino Bentele. Der Wittenbacher hatte 2019 an der Bürgerversammlung eine Leserbriefseite im Mitteilungsblatt gefordert. Zwar sei er positiv überrascht, dass es nun offenbar doch möglich sei, Meinungen von Einwohnerinnen und Einwohnern abzudrucken, sagte Bentele im Frühling. Die 60 Franken irritierten ihn aber: «Das ist mehr als fragwürdig.»

Tino Bentele, Wittenbacher.

Benjamin Manser

Er sei gespannt gewesen, wie stark die Möglichkeit, Leserbriefe im neuen «Puls» zu veröffentlichen, genutzt werde, sagt Bentele auf Anfrage. Er habe aber nicht mit einer grossen Nachfrage gerechnet.

Für ihn gibt es mehrere Gründe, wieso im «am Puls» noch nicht viele Leserbriefe zu lesen waren. In vielen Tageszeitungen entspreche es seit Jahren einer etablierten Tradition, dass Leserbriefe unentgeltlich abgedruckt werden.

«Ich kann mir daher gut vorstellen, dass eine Gebühr von 60 Franken für einen Teil der Bevölkerung als zu grosse Hürde empfunden wird.»

Dies, obwohl der Betrag verglichen mit den Kosten eines Inserates auf den ersten Blick nicht übertrieben hoch erscheine, sagt Bentele.

Einwohnerinnen und Einwohner zu Wort kommen lassen

Ob mehr Leserbriefe geschrieben worden wären, wenn diese unentgeltlich hätten publiziert werden können, könne er nicht beurteilen. Dass bisher noch nicht viele Leserbriefe publiziert worden sind, hänge möglicherweise auch damit zusammen, dass in den vergangenen Monaten keine besonders brisanten Themen auf der politischen Agenda Wittenbachs standen.

Bentele findet nach wie vor, dass sich der «am Puls» für Leserbriefe ideal anbietet. «Daher lade ich den Gemeinderat ein, nach den gemachten Erfahrungen seit dem Redesign des ‹am Puls› eine Auswertung vorzunehmen und auf seinen Entscheid, Leserbriefe nur gegen eine Gebühr abzudrucken, zurückzukommen.»

Gerade weil sich die Leserbriefe anzahlmässig in einem sehr bescheidenen Rahmen bewegten, könnte man auf eine Gebühr verzichten. Die Gemeinde solle «keine unnötigen Hürden» schaffen, um die wenigen interessierten und engagierten Einwohnerinnen und Einwohner zu Wort kommen zu lassen.

Die Leserbriefe für 60 Franken wurden auch an der Wittenbacher Bürgerinformation vor einem Monat angesprochen. Einen Leserbrief schreiben und danach eine Rechnung erhalten – das sei wirklich einmalig, merkte ein älterer Wittenbacher mit einem ironischen Unterton an.

