Am Gossauer Weihnachtslauf geben die Läufer Vollgas zum Sound von «Stille Nacht» Am Weihnachtslauf gehen über 3500 Läuferinnen und Läufer an den Start. Der Streckenrekord fällt. Den Rahmen bilden Glühweinduft und Weihnachtslieder. Johannes Wey 07.12.2019, 19.02 Uhr

Zieleinlauf bei den Minisprinter-Mädchen. Johannes Wey

Die Minisprinter läuten den Weihnachtslauf ein. Beim ersten Lauf gehen am Samstagnachmittag 354 Buben und wohl nochmals so viele Mamis und Papis an den Start der 520 Meter langen Strecke. Und weil bei ähnlichen Läufen schon übereifrige Eltern die Stimmung trübten, mahnt sie der Speaker: «Die Kinder nicht zerren und nicht ziehen. Sie sollen ihr eigenes Tempo laufen.»

Der Zieleinlauf der Kleinsten: 354 Minisprinter gehne bei den Buben an den Start, bei den Mädchen sind es rund 280.

Kurz nach dem Start biegt der Pulk in die Zielgerade auf der Bahnhofstrasse ein. Nach dem Eintreffen der Spitzengruppe füllt sich der Zielraum innert Sekunden. Und schon stellen sich die kleinen Läufer an, um ihre Medaille und ein Geschenk entgegenzunehmen. Kurz darauf wiederholt sich das Gedränge bei der Ankunft von rund 280 Mädchen mit Eltern. Dann geht Schlag auf Schlag eine Kategorie nach der anderen an den Start, minutiös durchgeplant im Abstand von wenigen Minuten.

Stelldichein am Streckenrand

Im Fürstenlandsaal herrscht zu diesem Zeitpunkt noch wenig Betrieb. Hier können sich Läuferinnen und Zuschauer ausruhen und die Läufe auf Grossleinwand verfolgen. Bei den milden Temperaturen scheinen die Glühwein- und Bratwurststände am Strassenrand aber noch beliebter zu sein. Entlang der Zielgeraden liegt der süsse Duft von Glühwein in der Luft, aus dem Lautsprecher klingen Weihnachtslieder.

Beim Start macht sich gerade ein Pulk von Mädchen bereit für den Start. Eine Animateurin begeistert sie für ein letztes Aufwärmen und springt mit den Mädchen im Takt der Musik. Zuvorderst hat sich eine Gruppe in blauen Trainern eingereiht. Die Vereinsmitglieder haben sogar einen Betreuer dabei, der unmittelbar vor dem Start die dicken Jacken einsammelt. Einwärmen können sich die Läuferinnen und Läufer auch bei der Andreaskirche unter fachkundiger Anleitung vor der Warm-up-Bühne.

Köpfe einziehen bei der Hauptklasse

Während die Hauptklasse die 8,5 Kilometer lange Strecke in Angriff nimmt, herrscht im Fürstenlandsaal beste Stimmung. Hier finden schon Siegerehrungen statt, während im Foyer viele den Höhepunkt des Weihnachtslaufs, das Rennen der Hauptklasse, auf dem Fernseher verfolgen.

Im Freien hat sich das Geschehen weg von der Zielgerade und hin zur grossen Runde verlagert. Die Spitzenläufer absolvieren diese viermal. In beeindruckendem Tempo fliegen sie an den Zuschauern vorbei. In den Kurven ziehen Kinder erschreckt die Köpfe zurück über die Absperrung, so eng nehmen die Läuferinnen und Läufer die Kurven.

Der Streckenrekord wird pulverisiert

Schon bald zeigt sich, dass an diesem Samstag beste Laufbedingungen herrschen. Dominic Lobalu aus Ennetbühl führt das Rennen mit grossem Vorsprung an. Und schon vor dem Ziel ist klar, dass er den Streckenrekord knacken wird: 24 Minuten und 16 Sekunden braucht er für die 8,5 Kilometer. Auch der zweitplatzierte Yannick Michiels aus Belgien und der Basler Ahmed Eljaddar bleiben unter dem bisherigen Rekord von 25 Minuten und 2 Sekunden. Es ist also alles andere als die «Stille Nacht», die im Lautsprecher besungen wird.