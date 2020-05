Interview Am Freitag kommen sich Venus und Merkur ungewöhnlich nahe: Der Präsident der Gossauer Sternwarte erklärt, wie man dieses Schauspiel verfolgen kann Am 22. Mai liegen die Planeten Venus und Merkur nahe beieinander. Wer dieses Himmelsereignis beobachten will, braucht nur einen Feldstecher oder ein kleines Teleskop, erklärt Ewgeni Obreschkow, Physiker und Präsident der Sternwarte Antares. Vor allem der Zeitpunkt ist wichtig. Perrine Woodtli 20.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ewgeni Obreschkow hat die Venus am 17. Mai aufgenommen. Bild: PD

Was genau passiert am 22. Mai am Himmel?

Ewgeni Obreschkow: Der Planet Venus bewegt sich momentan auf die Sonne zu und zeigt eine typische Sichelgestalt. Er strahlt derzeit im Westen hell am Abendhimmel. Normalerweise als «Morgenstern» bekannt, wird er deswegen aktuell «Abendstern» genannt. Dabei begegnet er dem kleinen innersten Planeten Merkur, der sich in diesen Tagen von der Sonne weg und auf den Planeten Venus zu bewegt. Am 22. Mai kommen sie sich dann am nächsten.

Wie selten ist dieses Ereignis?

Wegen der Schrägstellung der Merkurbahn sind solche Begegnungen eher seltene Ereignisse. Merkur läuft innerhalb der Venusbahn um die Sonne. Er braucht dafür 88 Tage, während Venus 224 Tage braucht. Er kommt also immer wieder an Venus vorbei. Von der Erde aus gesehen, ist dies jeweils nach etwa 100 Tagen wieder der Fall. So gesehen wäre eine Begegnung relativ häufig und nichts Besonderes.

Ewgeni Obreschkow, Physiker und Präsident der Sternwarte Antares. Bild: Adrian Lemmenmeier

Die verschiedenen Bahnneigungen machen aber nahe Begegnungen selten. Das Spektakel hält sich am Freitag in Grenzen, es ist aber einfach speziell, eine nahe Begegnung zu sehen – und für den «Normalbürger» ist es eine Gelegenheit, den Merkur überhaupt einmal zu sehen, weil er immer nur in Horizontnähe beobachtbar ist und dort in der Regel nicht auffällt.

Bis sich die beiden Planeten wieder so nahe begegnen, dürfte es einige Jahrzehnte dauern.



Wie kann man dieses Schauspiel von zu Hause aus beobachten?

Dazu reicht ein Feldstecher oder ein kleines Teleskop. Wichtig ist der Zeitpunkt. Sobald die Sonne um etwa 21 Uhr untergeht, sollte man seinen Blick nach Westen an den Himmel richten. Die Venus erscheint bereits kurz nach Sonnenuntergang und strahlt dort hell und markant.

«Ab etwa 21.30 Uhr sollte der Himmel dann genügend dunkel sein, um Venus und Merkur beieinander zu sehen – klare Sicht vorausgesetzt.»

Im Sommer 2018 beobachteten zahlreiche Interessierte die totale Mondfinsternis in der Sternwarte Antares im Gruenholz in Gossau. Ralph Ribi

In der Sternwarte Antares können Besucher diese Himmelserscheinung nicht anschauen, die Sternwarte hat aufgrund des Coronavirus nach wie vor zu. Weshalb haben Sie noch nicht geöffnet?

Für uns ist es aufgrund der Schutzmassnahmen nicht sinnvoll zu öffnen. Wir können die Abstände unter den Leuten kaum gewährleisten. Zudem ist es dunkel in der Sternwarte, weshalb man die Situation nicht kontrollieren kann.

Die Besucher schauen alle durchs Okular des Teleskops und berühren auch ständig andere Geräteteile. Diese nach jeder Person zu reinigen ist nicht möglich. Die Sternwarte bleibt daher bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit zu. Mitglieder dürfen aber die Instrumente benutzen.