Am 8. März stimmen die Gossauer über die Pflegeheim-Millionen ab: Die Gegner warnen vor einem «teuren Flop» Das Nein-Komitee hält die geplante Übergangslösung beim Betagtenheim Schwalbe für unnötig. Michel Burtscher 03.02.2020, 18.10 Uhr

Die Sana Fürstenland AG will das Altersheim Espel aufgeben und die Bewohner in einem Provisorium unterbringen. Ralph Ribi

Das Plakat haben die Gegner des städtischen Beitrages an die Übergangslösung beim Betagtenzentrum Schwalbe bereits gestaltet. In dreifacher Ausführung steht es hinter ihnen, als sie am Montag im «Freihof» in Gossau ihre Argumente im Hinblick auf die Abstimmung vom 8. März darlegen. «Nein zum Container-Dorf Schwalbe» heisst es da, «4-Millionen-Flop!» und «Ältere Menschen haben schönere Wohnungen verdient!».