Maskenpflicht in ÖV gefallen: Wer trägt noch Maske? Und warum?

Pandemie-Ende Am 1. April ist die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gefallen: Wer lässt die Maske zu Hause? Wer trägt sie noch? Und warum? Ein Blick in die Busse und Postautos ab Bahnhof St.Gallen zeigt: Viele verzichten nun auf die Maske. Einige tragen sie aber weiterhin – die Gründe dafür sind vielseitig. Alain Rutishauser 01.04.2022, 16.40 Uhr

Die Maskenpflicht in den ÖV ist gefallen: Wenige Reisende tragen die Maske weiterhin, zum eigenen Schutz und dem der Mitmenschen. Bild: Benjamin Manser (1. April 2022)

Dieser 1. April wird wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Nicht etwa wegen ausserordentlich guten Aprilscherzen, da passen die Umstände gerade nicht. Nein, es schneit! Nachdem das Thermometer Anfang Woche noch frühlingshafte 19 Grad anzeigte. Und: Die Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist aufgehoben worden.

An den Anblick der vielen maskenfreien Gesichter am Bahnhof St.Gallen und in den Bussen muss man sich erst gewöhnen. Und auch daran, dass die vertraute Frauenstimme im Bus nicht mehr darauf hinweist, dass eine Maskenpflicht gilt und Mund und Nase bedeckt sein müssen. Nun heisst sie die Reisenden lediglich willkommen.

Ältere Reisende behalten Maske tendenziell noch auf

Doch längst nicht alle haben die Gesichtsmaske abgestreift. Einige, zumeist ältere Reisende, haben die Maske anbehalten. So beispielsweise Bernadette Schmid, eine ältere Dame, die im 1er-Bus in Richtung Stephanshorn unterwegs ist. «Ich fühle mich einfach sicherer so, und ich wüsste nicht, was sich seit gestern verändert hat. Die Fallzahlen sind weiterhin hoch.»

Elisabeth Bohr ist im 211er-Postauto in Richtung Arbon unterwegs. Sie ist Medizinerin, daher ist sie es gewohnt, auch bei der Arbeit weiterhin eine Maske zu tragen. Sie behält sie auch im Bus an. «Ich habe gerade erst Corona gehabt und möchte damit auch meine Grossmutter schützen», sagt Bohr. Sie verstehe allerdings auch, dass es psychologisch Sinn mache, die Maskenpflicht aufzuheben, da die ganze Situation doch sehr belastend sei. Sie fügt jedoch an:

«Jeder einzelne trägt weiterhin eine grosse Verantwortung für den Schutz unterer Ältesten.»

Elisabeth Bohr ist es als Medizinerin gewohnt, auch bei der Arbeit weiterhin eine Maske zu tragen. Bild: Benjamin Manser (1. April 2022)

Junge Menschen freuen sich über zusätzliche Freiheit

Sophia Lingenhöle, eine junge Passagierin, die ebenfalls im 211er-Postauto unterwegs ist, hat die Maske in der Handtasche gelassen. «Es hat mich sehr gefreut, als ich bemerkt habe, dass heute die Maskenpflicht aufgehoben wird. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen», sagt Lingenhöle. Sie könne es noch gar nicht richtig fassen. Nun habe sie ein weiteres Stückchen Freiheit zurückgewonnen.

«Und im Bus gibt es nun auch weniger Konflikte zwischen den Menschen, wenn jemand die Maske nicht richtig oder gar nicht trägt.»

Sie fügt noch an: «Dass ich nun meine Schminke nicht mehr verschmiere, freut mich natürlich auch.»

Sophia Lingenhöle freut sich darüber, dass die Maskenpflicht aufgehoben wurde. Bild: Benjamin Manser (1. April 2022)

Janayna Schmidt, eine junge Frau im 120er-Bus, trägt die Maske weiterhin. Darauf angesprochen sagt sie: «Ich bin gerade auf dem Weg nach Konstanz, um meine Familie zu besuchen. Meine Grosseltern wohnen ebenfalls da, deshalb schütze ich sie und trage eine FFP2-Maske.» Wenn sie heute nicht zu den Eltern gereist wäre, hätte sie auch auf die Maske verzichtet. An der Hochschule trage sie auch niemand mehr, und dort sei der Abstand auch nicht immer gewährleistet. Schmidt findet den Zeitpunkt, die Maskenpflicht im ÖV aufzuheben, richtig:

«Mittlerweile hat jeder das Impfangebot erhalten. Jeder, der wollte, ist geimpft.»

Paula Hollenstein, eine ältere Dame, die auf den «2er» Richtung Guggeien wartet, trägt auch im Bushäuschen noch eine Maske: «Im Bus dann sowieso. Ich finde, die Maskenpflicht wurde zu früh aufgehoben», sagt Hollenstein. Auch im Theater, wo sie häufig zu Gast sei, trage sie weiterhin eine Maske. «Es schwirren noch zu viele Viren herum», fügt sie an und steigt in den Guggeien-Bus.

Im Appenzellerbähnli: Man begegnet auch gemischten «Grüppli», in denen einige die Maske weiterhin tragen, andere darauf verzichten. Bild: Benjamin Manser (1. April 2022)

VBSG-Mitarbeiter sieht sich zusätzlichem Risiko ausgesetzt

Vis-à-vis, an der Kante F, wo die Busse nach Abtwil und Gossau fahren, wartet ein VBSG-Mitarbeiter darauf, dass sein Bus ankommt und seine Schicht beginnt. Er findet, die Aufhebung der Maskenpflicht komme zu früh. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Leute werden weiterhin krank, und im Bus ist es eng.» Auch dass die Absperrung im vorderen Teil des Busses aufgehoben wurde, findet der VBSG-Mitarbeiter schlecht.

«So wird auch das Buspersonal einer unnötigen Gefahr ausgesetzt. Wir können es uns nicht leisten, auszufallen.»

Ob er nun überlege, beim Fahren selbst eine Maske zu tragen? «Nein», antwortet er.

