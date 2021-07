Bernadette Wiggenhauser ist die letzte Stickerin von Gossau

Altes Handwerk Gossaus letzte Stickerin: Bernadette Wiggenhauser hält die Tradition auf modernen Maschinen lebendig Die letzte Schifflistickmaschine in Gossau wurde vor kurzem zerlegt und eingelagert. Diesen Wandel verfolgt die Stickerin Bernadette Wiggenhauser nicht mit Wehmut, sondern Interesse. Denn: Sie profitiert mit ihrer elektrischen Stickmaschine von den Modernisierungen. Mirjam Bächtold 21.07.2021, 12.00 Uhr

Altes Handwerk auf moderner Maschine: Bernadette Wiggenhauser führt die Tradition im Stickereidörfli Schönau bei Gossau weiter. Bild: Ralph Ribi (15. Juli 2021)

Man kann der Nadel kaum mit den Augen folgen, so schnell bewegt sie sich über den Stoff. Sie schreibt ein S, ein t, ein a. Langsam entstehen die Worte «Stadt Gossau» unter dem grünen Balken, der bereits gestickt ist. Die Maschine stickt automatisch, Bernadette Wiggenhauser muss sie nur überwachen.

Sie ist die letzte Stickerin im kleinen Stickerdorf Schönau, das zu Gossau gehört. Mit ihrer elektrischen Mehrkopfstickmaschine zaubert die 62-Jährige die verschiedensten Firmenlogos auf Hemdkragen, T-Shirts und Schirmmützen. Im Jahr 2003 hat Bernadette Wiggenhauser ihr Ein-Frau-Unternehmen Color Print Shop gegründet. Die gelernte Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin übernahm ein Druckgeschäft von einem Gossauer, der aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Bald begann sie neben dem Drucken aber auch, mit ihrer Nähmaschine einfache Muster und kleine Logos zu sticken.

«Ich merkte schnell, dass ich mit der Nähmaschine nicht weit komme. Sie war ungenau, langsam und bot wenig Möglichkeiten.»

Mit ihrer elektrischen Stickmaschine fertigt Bernadette Wiggenhauser Logos und Signets. Bild: Ralph Ribi

Die «Saurer 1911» ratterte in ihrem Elternhaus den ganzen Tag

Also investierte sie in ihre Mehrkopfstickmaschine. Diese funktioniert ähnlich wie die alten Schifflistickmaschinen. Der Stoff wird jedoch waagrecht, nicht mehr senkrecht eingespannt. Die Muster programmiert Bernadette Wiggenhauser am Computer. Buchstabe für Buchstabe erstellt sie das Stickprogramm, gibt an, welche Stiche die Maschine wählen oder wie dicht der Faden gestickt werden soll. Diesen Vorgang nennt man punchen. Auf einer Diskette wie anno 1995 speichert sie das Programm und überträgt es so auf die Maschine. Danach geht fast alles automatisch.

Bernadette Wiggenhauser hat als Kind in der elterlichen Stickerei mitgeholfen, die Spulen gesteckt und die Schiffli gefüllt. Bild. Ralph Ribi

Das Punchen und das Bedienen der Maschine hat Bernadette Wiggenhauser bei der Firma gelernt, bei der sie die Maschine gekauft hat. Doch das Wissen über die Stickerei hat sie von Kindesbeinen an mitbekommen. Ihre Eltern waren Sticker, wie fast alle Familien in der Schönau. Im 13 Meter langen Anbau, wo Bernadette Wiggenhausers moderne Maschine kaum Platz einnimmt, stand früher eine grosse Schifflistickmaschine, die den hohen Raum bis auf jeweils einen Meter an den Seiten ausfüllte. Die «Saurer 1911» ratterte hier den ganzen Tag von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends.

Mit der technischen Entwicklung der Stickmaschinen gebe es heute viel mehr Möglichkeiten, die sie alle gern ausprobiere, sagt Bernadette Wiggenhauser. Bild: Ralph Ribi

Die Mutter hat fast 50 Jahre täglich an der Stickmaschine gearbeitet

Eine Maschine vom gleichen Typ stand bis letzte Woche noch zwei Häuser weiter bei Hans Bürkler, der im Oktober 2020 gestorben war. Diese konnte nun dank eines neuen Vereins gerettet und eingelagert werden. Nicht so die Maschine der Familie Wiggenhauser, wie Bernadette Wiggenhauser erzählt:

«Im Jahr 2000 mussten wir sie verschrotten. Das gab 8 Tonnen Gusseisen.»

Ihre Mutter Annemarie, die in diesem Haus aufgewachsen ist, hat fast 50 Jahre fast täglich an dieser Maschine den Pantografen bedient. Damit wird der gesamte Stickrahmen bewegt, genau nach dem Muster, das als Vorlage dient. «Sehen Sie sich meinen Finger an. Das kommt vom Ziehen des Pantografen», sagt die 92-jährige Annemarie Wiggenhauser und streckt ihren gekrümmten Zeigefinger in die Luft.

Als 21-Jährige hat sie 1941 mit der Arbeit an der Stickmaschine begonnen und erst aufgehört, als sie 70 war. Stoffe für Blusen, Bettwäsche und Vorhänge hat sie hier bestickt. Auch die Bordüren der Vorhänge, die in ihrem Haus die Fenster zieren, wurden auf der alten Schifflistickmaschine gefertigt. Bernadette Wiggenhauser hat bereits als Kind in der Stickerei mitgeholfen, die Spulen gesteckt und die Schiffli gefüllt. Heute hilft ihre Mutter ihr.

Die Bordüren der Vorhänge wurden auf der alten Schifflistickmaschine gefertigt. Bild: Ralph Ribi

Neue Techniken ausprobieren

Den Wandel in der Stickereibranche verfolgt Bernadette Wiggenhauser nicht wehmütig, sondern interessiert. Sie sagt:

«Mit der technischen Entwicklung gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, die ich als textiler Freak natürlich alle gern ausprobiere.»

Sie experimentiert etwa mit reflektierenden Fäden oder solchen, die man aufrauen kann, sodass sie wie ein Pelz wirken.

Nächstes Jahr wird Bernadette Wiggenhauser pensioniert. Ob sie einfach aufhören kann? «Stammkunden würde ich gerne behalten», sagt sie. Sie freut sich aber auch darauf, wieder Zeit zu haben, um ihre Kleider mit Stickereien zu verschönern, die sie selbst entworfen hat.