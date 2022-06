Sana Fürstenland: Streit um Neubau des Alterszentrums in Gossau

Alterszentrum «Zu gross, zu lang, zu hoch»: Der Streit um den Alterszentrum-Neubau der Sana Fürstenland AG in Gossau geht in die nächste Runde Alex K. Fürer gibt nicht auf in seinem Kampf gegen den Neubau des Alterszentrums der Sana Fürstenland AG: Er wehrt sich weiterhin gegen das «überdimensionierte Projekt» auf dem Andreasareal in Gossau – zeigt sich aber kompromissbereit, falls auf die geplanten Alterswohnungen verzichtet wird. Michel Burtscher 07.06.2022, 16.47 Uhr

So würde der Neubau des Gossauer Alterszentrums aussehen. Visualisierung: PD

In Gossau nichts Neues: Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG halten an ihrem Widerstand gegen den geplanten Neubau eines Alterszentrums der Sana Fürstenland AG fest. Der Stadtrat musste den dafür nötigen Sondernutzungsplan Bahnhofstrasse/Kirchstrasse sowie dazugehörige Planungsinstrumente im April wegen Verfahrensmängel bereits zum dritten Mal auflegen. Die Mitwirkung dafür dauerte bis Ende Mai. Noch hat sich die Stadt nicht verlauten lassen zu den Ergebnissen.

Die Vorgeschichte 78 Prozent der Gossauer Stimmberechtigten haben im Jahr 2013 Ja gesagt zur Gründung der Sana Fürstenland AG und zu einem neuen Pflegeheim mit 90 bis 100 Betten im Stadtzentrum. 13 Standorte wurden geprüft, die Wahl fiel auf das Areal des Andreaszentrums. Entstehen sollen dort zudem Seniorenwohnungen. Ziel war es ursprünglich, die veralteten Betriebe Espel und Schwalbe an einem Ort zusammenzuführen. Der Neubau ist aber seit Jahren blockiert. Der Betrieb des Espels 2020 wurde eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten in ein Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe, wo sie auch heute noch leben. (mbu)

Dafür meldet sich Fürer am Dienstag in einer Medienmitteilung zu Wort – und macht darin deutlich, dass sich an seiner Kritik am Projekt nichts geändert hat. Obschon sich die «Eckwerte einer zeitgemässen Altersbetreuung» in Gossau in den letzten Jahren massgeblich verändert hätten, wolle die Sana Fürstenland AG nach wie vor das «überdimensionierte Projekt» erstellen, das die damalige Jury prämiert habe, heisst es in der Mitteilung. Und weiter:

«Aus Sicht von Alex K. Fürer wie auch der KFK Immobilien AG ist die vorgesehene Baute nach wie vor zu gross, zu lang und zu hoch.»

So haben es die beiden Anrainer der Stadt im Rahmen der Mitwirkung auch mitgeteilt. Der geplante Neubau sei auf dem Andreasareal «viel zu voluminös» für das Grundstück, halten sie fest. Er erdrücke die benachbarten Einzelbauten, die teilweise unter Schutz stünden. Das Projekt sei baulich sowie vom Bedarf her überdimensioniert.

In der schriftlichen Stellungnahme zur Mitwirkung wird kritisiert, dass die Standortevaluation, der Wettbewerb und der Sondernutzungsplan auf Bedarfsabklärungen basieren, die vor über neun Jahren gemacht worden seien. Zudem seien die zusätzlichen Alterswohnungen für die öffentliche Alterspflege nicht erforderlich. Wenn diese weggelassen würden, könnte das verbleibende Bauvolumen so auf dem Grundstück angeordnet werden, dass «keine (oder eine viel geringere) Beeinträchtigung» der umliegenden Bauten entstehe.

Fürer fordert, dass das Bauvolumen reduziert wird

Alex K. Fürer bekämpft den Neubau seit Jahren. Ralph Ribi

Eine Überarbeitung des Sondernutzungsplanes sei deshalb angezeigt, findet die Gegnerschaft. «Alex K. Fürer regt als besorgter Gossauer Bürger und Nachbar an, vom Bau von Alterswohnungen abzusehen sowie das Bauvolumen bezüglich Höhe, Länge und Tiefe massgeblich zu reduzieren.»

Das gewachsene Orts- und Quartierbild werde sonst völlig zerstört, heisst es in der Mitteilung weiter. «Sollte das Projekt zielführend angepasst werden, böten die Opponenten der Sana Fürstenland AG und der Stadt Gossau gerne die Hand für eine allseits gute Lösung.»