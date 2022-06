Streit Trotz angedrohtem Widerstand gegen den Alterszentrum-Neubau: Der Gossauer Stadtpräsident gibt sich zuversichtlich Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG geben nicht auf: Die beiden Anstösser wehren sich weiterhin gegen das geplante Alterszentrum auf dem Andreasareal. Die Stadt Gossau und die Sana Fürstenland AG prüfen nun zunächst die eingegangenen Rückmeldungen aus der Mitwirkung. Der Stadtpräsident ist nach wie vor guten Mutes. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 08.06.2022, 17.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Jahren geplant, seit Jahren blockiert: Der geplante Alterszentrum-Neubau der Sana Fürstenland AG in Gossau. Visualisierung: PD

Der Streit um den Alterszentrum-Neubau in Gossau geht in die nächste Runde. Auf der einen Seite: Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG, die das Projekt seit Jahren juristisch bekämpfen. Auf der einen Seite die Stadt Gossau und die Sana Fürstenland AG, die seit Jahren einen Baustart herbeisehnen. Welche Seite den Ring als Gewinner verlassen wird, steht nach wie vor in den Sternen. Klar ist nur: Die unendliche Geschichte dürfte die Betroffenen weiterhin einiges an Geduld kosten.

Am Dienstag haben Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG mitgeteilt, dass sie an ihrem Widerstand gegen den geplanten Neubau auf dem Andreasareal festhalten. Der Gossauer Stadtrat musste zuvor den dafür nötigen Sondernutzungsplan sowie dazugehörige Planungsinstrumente im April wegen Verfahrensmängel bereits zum dritten Mal auflegen. Die Mitwirkung dafür dauerte bis Ende Mai.

Der Gossauer Alex K. Fürer bekämpft den Neubau seit Jahren. Ralph Ribi

In der Mitteilung machte Alex K. Fürer nun deutlich, dass sich für ihn trotz einiger Projektanpassungen nichts geändert hat:

«Aus Sicht von Alex K. Fürer wie auch der KFK Immobilien AG ist die vorgesehene Baute nach wie vor zu gross, zu lang und zu hoch.»

Lange Vorgeschichte 78 Prozent der Gossauer Stimmberechtigten haben im Jahr 2013 Ja gesagt zur Gründung der Sana Fürstenland AG und zu einem neuen Pflegeheim mit 90 bis 100 Betten im Stadtzentrum. 13 Standorte wurden geprüft, die Wahl fiel auf das Areal des Andreaszentrums. Entstehen sollen dort zudem rund 25 Seniorenwohnungen. Ziel war es ursprünglich, die veralteten Betriebe Espel und Schwalbe an einem Ort zusammenzuführen. Der Neubau ist aber seit Jahren durch Einsprachen blockiert. Der Betrieb des Espels wurde 2020 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten in ein Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe, wo sie auch heute noch leben. (mbu)

Alterswohnungen seien nicht notwendig

Insbesondere die zusätzlichen Alterswohnungen sind Alex K. Fürer ein Dorn im Auge. Diese seien nicht nötig und zudem schlicht nicht Aufgabe der Sana Fürstenland AG, sondern der Privatwirtschaft, sagt er auf Anfrage. Fürers Vorschlag: Die Wohnungen weglassen und unter anderem so das Bauvolumen massgeblich reduzieren.

In der schriftlichen Stellungnahme zur Mitwirkung kritisieren der 90-Jährige und die KFK Immobilien AG zudem, dass die Standortevaluation, der Wettbewerb und der Sondernutzungsplan auf Bedarfsabklärungen basieren, die vor über neun Jahren gemacht worden seien. Sie zeigten sich in der Mitteilung aber auch kompromissbereit: «Sollte das Projekt zielführend angepasst werden, böten die Opponenten der Sana Fürstenland AG und der Stadt Gossau gerne die Hand für eine allseits gute Lösung.»

Sylvia Egli-Broger, Verwaltungsratspräsidentin Sana Fürstenland AG. PD

Angesprochen auf die Kritik teilt Sylvia Egli-Broger, seit März Verwaltungsratspräsidentin der Sana Fürstenland AG, mit, dass die Stadt Gossau und die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, Oberbüren und Niederbüren den Auftrag erteilt hätten, ein neues Alterszentrum mit Pflegeheimplätzen, «Wohnen mit Service» und einem besonderen Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz zu erstellen. Dieses Projekt werde mit «Freude und Engagement» vorangetrieben. Näher will Egli-Broger auf die Mitteilung von Alex K. Fürer und der KFK Immobilien AG nicht eingehen.

Stadtpräsident ist weiterhin zuversichtlich

Ende April, als die Mitwirkung startete, sagte Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella gegenüber dem «Tagblatt»: «Ich bin sehr zuversichtlich.» Das sei er auch heute noch, sagt Giella auf Anfrage. «Ich bin weiterhin guten Mutes.» Die Kritik von Alex K. Fürer und der KFK Immobilien AG sei nicht neu.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Sabrina Stübi

Zum wiederholten Vorwurf, der Neubau sei zu gross, sagt er: «Wir befinden uns auf dem Andreasareal in einer Zone für öffentliche Bauten. Ist die Zweckmässigkeit nachweisbar, kann dort so ziemlich alles gebaut werden. Und aus unserer Sicht ist die Zweckmässigkeit in diesem Fall ganz klar gegeben.» Das hätte auch die Zusammenarbeit mit den Fachleuten und Entscheidungsämtern in den vergangenen Jahren gezeigt.

Die Stadt werde die Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren – insgesamt gingen vier ein – nun wie gewohnt genau prüfen und auswerten. Giella sagt:

«Danach werden wir entscheiden, welche Anregungen umsetzbar sind.»

Auch Sylvia Egli-Broger betont, dass die Stadt und die Sana Fürstenland die eingegangenen Vorschläge mit einer «offenen Haltung» besprechen und Optimierungen gemeinsam prüfen werden. «Ich finde es positiv, dass die Stimmbürger sich an der Mitwirkung beteiligen und damit auch ihre Interessen und Wünsche einbringen.» Der Mitwirkungsbericht wird laut Giella schliesslich im Auflageverfahren mit aufgelegt.

Legt Fürer erneut Einsprache ein?

Vor dem Mitwirkungsverfahren sagte Wolfang Giella, dass man in einer «idealen Welt» das Auflageverfahren Ende Jahr abschliessen könnte, wenn keine Einsprachen gegen das Baugesuch eingehen. Er glaube aber eher nicht, dass das klappen wird.

Ist Alex K. Fürers nächste Einsprache schon bereit? Auf Anfrage sagt der Gossauer Ehrenbürger, dass er nun erst einmal abwarten werde, wie die Stadt und die Sana Fürstenland AG vorgehen und was für ein Projekt schliesslich aufgelegt wird. «Danach werden wir überlegen, wie wir vorgehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen