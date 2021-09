Gossauer Parlament sagt Ja zu Geld für Sana Fürstenland AG

Altersbetreuung Grosse Einigkeit im Gossauer Stadtparlament: So verlief die Debatte über die Corona-Finanzspritze für die Sana Fürstenland AG Die Gossauer Pflegeheimbetreiberin Sana Fürstenland AG braucht Geld. Grund dafür ist die Coronakrise. Das Stadtparlament hat am Dienstagabend einer Finanzspritze von 800'000 Franken zugestimmt, gleichzeitig aber auch Forderungen aufgestellt. Michel Burtscher 29.09.2021, 16.48 Uhr

Das Gossauer Stadtparlament traf sich am Dienstagabend zu einer ausserordentlichen Sitzung.

Bild: Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Eigentlich hätte man von ihm ein anderes Votum erwartet. Der Gossauer SVP-Stadtparlamentarier Andreas Oberholzer hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zur Sana Fürstenland AG geäussert. Mitte 2020 reichte er einen Vorstoss ein, in dem er dem Stadtrat mehrere Fragen zu den Finanzen der Pflegeheimbetreiberin stellte und diese als «grosses, latentes Verlustrisiko für die Stadt Gossau» bezeichnete.

Andreas Oberholzer, SVP-Parlamentarier. Bild: PD

Und dann das: An einer ausserordentlichen Sitzung berät das Parlament am Dienstagabend über eine Finanzspritze für das Unternehmen in Form eines nicht rückzahlbaren Beitrags. Da schreitet dieser Andreas Oberholzer an den Redepult und sagt in Richtung von Sana-Geschäftsleiterin Karin Schiess Vontobel, die im Publikum sitzt:

«Sie haben mich überzeugt. Wirklich.»

Was ist passiert?

Vorberatende Kommission sagte Ja, stellte aber Forderungen auf

Der Reihe nach: Die Sana Fürstenland AG braucht Geld. Grund dafür ist die Coronakrise. Es gab im Pflegeheim mehr Todesfälle und weniger Neueintritte. Das führt zu leeren Betten – und ein leeres Bett kostet rund 90'000 Franken pro Jahr. Darum hatte das Unternehmen die fünf Aktionärsgemeinden um eine Finanzspritze in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen ersucht. Es geht um insgesamt eine Million Franken.

800'000 Franken entfallen auf die Stadt Gossau als grösste Aktionärin, je 50'000 Franken auf Gaiserwald, Andwil, Nieder- und Oberbüren. Die vorberatende Kommission (VBK) unter dem Vorsitz von Gallus Hälg (SVP) unterstützte den Kreditantrag des Stadtrates. Gleichzeitig forderte sie, dass Stadtrat und Parlament künftig vertiefter über den Geschäftsgang der Sana Fürstenland AG informiert werden.

VBK sprach sich einstimmig für Beitrag aus

Gallus Hälg, VBK-Präsident (SVP). Bild: PD

Man habe sich an vier Sitzungen mit dem Geschäft befasst, sagt Hälg. In der Vergangenheit sei die Kommunikation zwischen Verwaltungsrat und Aktionärsgemeinden eher dürftig, oberflächlich und somit nicht optimal gewesen. Das müsse aus Sicht der VBK verbessert werden. Denn die mangelhafte Kommunikation nach aussen habe zur eher kritischen Haltung der Bevölkerung gegenüber der Sana Fürstenland AG beigetragen.

Man hoffe, so Hälg weiter, dass die Stadt Gossau die Lehren aus der jetzigen Situation ziehe. Die VBK unterstütze die Auszahlung des Beitrages einstimmig. Sie stütze sich dabei massgeblich auf die Ausführungen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates der Sana Fürstenland AG, dass das Unternehmen die Coronakrise so meistern könne und keine weiteren Beiträge brauche.

«Daran werden wir die Verantwortlichen messen.»

Es seien in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden

Die vorberatende Kommission habe genau und kritisch hingeschaut, betont Andreas Oberholzer. Es gehe nämlich nicht nur um die 800'000 Franken, sondern um die Zukunft des Unternehmens.

«Hätten wir keine Zukunft gesehen, würde es hier heute Abend etwas anders zur Sache gehen.»

In der Vergangenheit seien viele Fehler gemacht worden, seitens des Verwaltungsrates wie auch der Stadt.

Das Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau, das von der Sana Fürstenland AG betrieben wird. Bild: Ralph Ribi

Die Geschäftsleitung habe ihn nun jedoch überzeugen können, betont Oberholzer, dass die Sana Fürstenland AG kein Fass ohne Boden sei. Sondern dass das Fass bereits zu zwei Dritteln zugeschweisst sei. «Und ich hoffe, dass mit den Beiträgen der Aktionärsgemeinden das Fass ganz zugeschweisst werden kann – damit es hält», sagt er weiter. Man gebe dem Unternehmen damit eine Chance, stelle aber auch Forderungen auf.

Alternative Finanzierungsarten wurden angeschaut

Kathrin Moser, FDP-Parlamentarierin. Bild: PD

Die VBK habe nicht nur geprüft, ob die Finanzspritze nötig sei, sagt Kathrin Moser (FDP). Sondern auch, ob die Sana künftig auf eigenen Beinen stehen könne.

«Wir hatten einen positiven Eindruck.»

Die Führung des Unternehmens erscheine kompetent. «Der Zukunft kann vorsichtig optimistisch begegnet werden.»

Man habe auch alternative Finanzierungsarten wie ein zinsloses Darlehen angeschaut. «Dem Unternehmen sollten jedoch keine Steine für eine erfolgreiche Zukunft in den Weg gelegt werden», betont Moser. Die Anträge der VBK für eine vertieftere Information zum Geschäftsgang seien ein Zeichen, dass das Parlament genau hinschauen werden. «Nachlässigkeit in der Führung wird nicht geduldet.»

Garantien gibt es keine

Birgit Frei-Urscheler, Mitte-Parlamentarierin. Bild: PD

Die Mitte-Fraktion stehe geschlossen hinter dem nicht rückzahlbaren Beitrag für die Sana Fürstenland AG, sagt Birgit Frei-Urscheler. Bei den Ausfällen handle sich nicht um ein strukturelles Defizit. Das Geld müsse vielmehr im Sinne einer Härtefallentschädigung gesprochen werden. In der Kommission habe man auch das blockierte Neubauprojekt der Sana Fürstenland AG angeschaut. Dabei habe sich gezeigt, dass dieses sorgfältig ausgewählt und evaluiert worden sei.

Stefan Harder, Flig-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Auch Flig-Parlamentarier Stefan Harder erteilt jenen Stimmen ein Absage, die nun gehofft hätten, der geplante Neubau werde in Frage gestellt. Dem sei nicht so: «Es gibt keine Alternative.» Man habe sich in der VBK immer eine Frage gestellt, betont er:

«Ist die Sana Fürstenland AG mit diesem Beitrag wirklich über dem Berg?»

Man könne keine Garantie abgeben. Der Entscheid basiere auf den auf den Aussagen der Verantwortlichen. «Alle haben Zuversicht ausgestrahlt und waren überzeugt, dass die Sana Fürstenland AG erfolgreich sein wird.»

Das Geld ist laut Wolfgang Giella nicht verloren

Monika Gähwiler-Brändle, SP-Parlamentarierin. Bild: PD



Die VBK habe nicht nur das Beitragsgesuch geprüft, sagt Monika Gähwiler-Brändle von der SP, sondern auch einen Blick auf die Gesamtsituation und die Zukunft geworfen. Für sie ist klar: «In der Schwalbe arbeiten hoch motivierte Leute, die einen exzellenten Job machen.» Diese Menschen dürfe man nicht verlieren.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident.

Bild: PD

Stadtpräsident Wolfgang Giella betont, dass man einen solchen Antrag für 800'000 Franken nicht leichtfertig stelle.

«Corona hatten wir alle nicht auf dem Radar.»

Er sei froh, dass die VBK die Sachlage kritisch und intensiv durchleuchtet habe. «Nur so kann Geschäft mit gutem Gewissen beschlossen werden.» Es gehe zwar um einen A-fonds-perdu-Beitrag, das Geld sei aber nicht perdu, also verloren. «Es ist eine Investition.»

Sana Fürstenland AG bedankt sich

Am Schluss stimmt das Stadtparlament dem Beitrag für die Sana Fürstenland AG mit 26 Ja- zu 0 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zu. Dieser wird aber nur ausgerichtet, wenn auch die weiteren Aktionärsgemeinden jeweils 50'000 Franken bezahlen. Die beiden Anträge der VBK für eine bessere Information über den Geschäftsgang werden gar einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Am Tag nach der Sitzung meldet sich auch der Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG zu Wort. Man sei dankbar für den Entscheid des Parlaments, schreibt er in einer Mitteilung. Das Neubauprojekt solle nun mit aller Kraft und mit allen Stellen in der Verwaltung der Stadt Gossau zum Erfolg gebracht werden.