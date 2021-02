Altersbetreuung Betreute Tagesstruktur für Senioren: Der «Schönenwegen Treff» in St.Gallen will den Umzug ins Altersheim hinauszögern und Angehörige entlasten Im «Schönenwegen Treff» im Lerchenfeldquartier gibt es seit Ende Januar eine betreute Tagesstruktur für Senioren. Die Aktivitäten reichen vom Gedächtnistraining, über Gesellschaftsspiele bis hin zu leichten Gartenarbeiten. Die Initianten verstehen den Treff als niederschwelliges Angebot ohne Anschluss an ein Seniorenzentrum. Mirjam Bächtold 09.02.2021, 05.00 Uhr

In der betreuten Tagesstruktur für Senioren wird gejasst. Betreuerin Ronja Schmid (rechts) teilt die Karten aus. Bild: Ralph Ribi

«Machen wir einen Jass?» Erwartungsvoll blickt die ältere Frau zu Ronja Schmid. Die Betreuerin teilt die Karten aus und sie beginnen zu spielen. Im «Schönenwegen Treff» an der Rechenstrasse gibt es seit Ende Januar eine betreute Tagesstruktur für Senioren und Menschen mit einer leichten Demenz.

Das Projekt haben Susanne Lendenmann und Paolo Widmer ins Leben gerufen. Sie wollen damit die Angehörigen der betreuungsbedürftigen Menschen entlasten. Bei ihren eigenen Eltern haben sie gesehen, wie anstrengend es für Ehepartner oder Kinder sein kann, ihre Angehörigen rund um die Uhr zu pflegen. «Meine Mutter war lange für meinen Vater da, sie musste rund um die Uhr bei ihm sein, konnte ihn nicht lange allein lassen», erzählt Lendenmann.

Auch Paolo Widmers Mutter sei so lange für ihren Mann da gewesen, dass sie irgendwann in einen Erschöpfungszustand kam. «Während sie sich um ihn kümmerte, hat sie das weggesteckt. Richtig gemerkt hat sie es eigentlich erst nach seinem Tod. Sie brauchte lange, um sich selbst wieder zu erholen», sagt Lendenmann. Um diesen pflegenden und betreuenden Angehörigen wenigstens tageweise eine Entlastung zu ermöglichen, haben sie den Verein Sozial Treff gegründet und den «Schönenwegen Treff» eröffnet.

Angehörige oft dort betreut, wo man sie weniger kennt

Susanne Lendenmann hat die «Schweizer Tafel» der Region Ostschweiz aufgebaut und während mehrerer Jahre geleitet. Mit ihrem Partner Paolo Widmer hat sie sich dazu entschlossen, sich mit der Idee für die betreute Tagesstruktur selbstständig zu machen. Dazu hat sie den Lehrgang Pflegehelferin SRK absolviert mit einem dazugehörigen Praktikum in Gossau.

Susanne Lendenmann und Paolo Widmer haben den Treff aufgebaut. Bild: Ralph Ribi

Hier erfuhr sie, dass viele Leute ihre hilfsbedürftigen Angehörigen nicht in Gossau, sondern in St.Gallen zu einer betreuten Tagesstruktur bringen, wo man sie weniger kennt. Lendenmann sagt:

«Es ist immer noch mit Scham behaftet, seine Angehörigen in fremde Betreuung zu geben. Als würde man versagen, wenn man Hilfe annimmt.»

Deshalb wollen sie mit dem «Schönenwegen Treff» ein möglichst niederschwelliges Angebot schaffen, das nicht einem Altersheim angeschlossen ist. Mit einem Restaurant, das bereits im Oktober eröffnet wurde, kommen auch andere Gäste her und es gibt eine Durchmischung dieser Gäste und der Betreuten.

«Wir bieten einen Begegnungsort für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen.»

Bisher gibt es erst wenige Anmeldungen für das Betreuungsangebot. «Wir fürchten, dass viele Angst haben vor einer Ansteckung durch Corona», sagt Widmer. Doch im «Schönenwegen Treff» gebe es, wie auch in anderen öffentlichen Einrichtungen, ein Schutzkonzept und genügend Platz um Abstände einzuhalten.

Aktivitäten von Turnen bis zu Gedächtnistraining

Momentan sei das Betreuungsangebot auf zwei Tage pro Woche beschränkt, sagt Lendenmann. Die Fachfrau Betreuung Ronja Schmid wird sich um die Gäste kümmern. Sobald es mehr als drei Personen sind, soll sie durch freiwillige Helfer, die eine Ahnung vom Beruf haben, unterstützt werden.

In der Tagesstruktur gibt es ein vielseitiges Programm wie Turnen, Spaziergänge, Mithilfe im Garten, Ausflüge, Musik, Spiele, kreative Beschäftigung und Gedächtnistraining. Auch Unterstützung beim Duschen kann in Anspruch genommen werden. «Viele ältere Menschen können nicht mehr allein in die Badewanne steigen um zu duschen. Hier ist die Dusche ebenerdig», sagt Lendenmann.

Es wird auch musiziert im «Schönenwegen Treff». Bild: Ralph Ribi

Die Tagesstruktur ist ähnlich wie in einer Kindertagesstätte, nur halt nicht für Kinder, sondern für Senioren. Ein Tag inklusive Mittagessen kostet die Betreuten 150 Franken. «Einen Platz pro Tag subventioniert der Verein für 30 anstatt 150 Franken», sagt Widmer. Dieser Tarif könne von Personen mit Ergänzungsleistungen in Anspruch genommen werden.

Die beiden Initianten hoffen auch auf zukünftige Unterstützung der Stadt. «Jeder Monat, in dem jemand nicht ins Altersheim muss, spart die öffentliche Hand viel Geld», sagt Widmer. Der «Schönenwegen Treff» könne den Eintritt ins Altersheim hinauszögern.

Unterstützung der Stadt noch ungewiss

Im September reichte die Stadtparlamentarierin Andrea Hornstein (PFG) eine Interpellation mit dem Titel «Bezahlbare Tagesbetreuung für demenzerkrankte Personen in der Stadt St.Gallen» ein. In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, er sei bereit, im Rahmen der Erarbeitung der Altersstrategie Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von Betreuungsarbeit zu prüfen. Diese Altersstrategie «Alter und Gesundheit 2030» wird voraussichtlich erst im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Bis dahin müssen sich die Initianten des «Schönenwegen Treffs» noch mit Antworten gedulden.

Momentan finanziert sich der Verein Sozial Treff über Spenden. «Gemäss unserer Budgetierung sollte der ‹Schönenwegen Treff› nach zwei Jahren mit den Einnahmen aus dem Restaurant und der Tagesstruktur selbsttragend sein», sagt Widmer. Momentan ist vorgesehen, dass der «Schönenwegen Treff» drei Jahre auf dem Areal an der Rechenstrasse bleiben kann. Die Stadt plant auf dem Areal ein neues Busdepot. Was danach mit dem «Schönenwegen Treff» passiert, ist noch ungewiss.

