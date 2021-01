Alternativer Wintersport «Es ist extrem»: Im Coronawinter greifen in der Ostschweiz viele unerfahrene Berggänger nach Schneeschuhen und Tourenski Seit Wochen ist es in der Ostschweiz schwierig, an neue Ausrüstung für Schneeschuhwanderungen und Skitouren zu kommen. Der Grund dafür: Die Leute wollen sich im Coronawinter uneingeschränkt bewegen können. Sport-Fachverkäufer, Mitarbeitende der Bergbahnen und Bergretter erzählen, wie sie diesen Trend erleben. Tabea Leitner 19.01.2021, 12.04 Uhr

Im Coronawinter rückt das Skifahren in den Hintergrund. Nun greifen die Leute nach Tourenski und Schneeschuhen. Bild: PD

Auf Anfrage haben letzte Woche Sportgeschäfte aus der Region bestätigt, dass sie sich vor der Nachfrage nach Ausrüstung für Schneeschuhwanderungen und Skitouren kaum noch retten können. Egal ob es Geschäfte unmittelbar neben Bergbahnen oder inmitten der Stadt sind. «Als viele Skigebiete anfangs Dezember noch geschlossen waren, stieg die Nachfrage nach Ausrüstung für alternative Schneesportarten stark an», sagt Jan Maurer, Marketingleiter von Bächlisport in St.Gallen.

Vor allem die Schneeschuh-Lager sind leergekauft. Selbst bei der Nachbestellung kommt es zu Engpässen. Janik Bösch, Verkäufer bei Päddysport in Arbon:

«Die meisten Schweizer Schneeschuh-Hersteller sind aktuell bis Ende Februar ausgeschossen. Jeden Tag kommen die Leute und fragen erneut nach Schneeschuhen. Das ist extrem.»

Doch auch alles rund ums Thema Skitouren ist im Coronawinter hoch im Kurs. So sagt Kurt Graf der Carve Sport Kurt GmbH in Heiden: «Dieses Jahr haben sich mehr Leute für die geführten Touren für Anfänger angemeldet als in den Vorjahren. Damit ist auch die Nachfrage nach Tourenski gestiegen.» Dasselbe schildert der Tourenchef der SAC Sektion St.Gallen Reto Kugler.

Besonders viele Anfänger melden sich für geführte Skitouren an. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Nichts Neues – jedoch viele Anfänger

Doch was bedeutet dieser Trend für die Wintersportgebiete in der Ostschweiz? Laut den Mediensprechern der Bergbahnen sei der Trend, dass mehr Leute mit Schneeschuhen oder Tourenski unterwegs sind, nichts Neues. Doch aufgrund der Einschränkungen der Freizeitaktivitäten hätten sich viele Leute so gerüstet, dass sie unabhängig im Schnee unterwegs sein können.

Felix Merz, Geschäftsführer Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg Bild: PD

«Wir spüren, dass mehr Leute unsere Schneeschuh-Trails nutzen als in den Vorjahren», sagt Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus. So häufen sich auch die Anfragen von Gästen, die zum ersten Mal in Wildhaus mit Schneeschuhen unterwegs sind und sich bei den Bergbahnen nach den aktuellen Wetter- und Schneebedingungen erkundigen. Auch am Kronberg ist der Schneeschuh-Trend spürbar, jedoch wird das dortige Gebiet nicht überrannt. Geschäftsführer der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg Felix Merz sagt:

«Wir hätten zwar offene Kapazitäten bei der Schneeschuhvermietung, aber wir merken, dass die Leute vermehrt eigene Schuhe haben.»

Klaus Nussbaumer, CEO Bergbahnen Pizol Bild: PD

Das Appenzellerland und das Toggenburg sind keine Hotspots für Skitouren, deshalb wirkt sich dort der Coronatrend mit den Tourenski nicht gross aus. Anders ist es am Pizol, der für sein hochalpines Gebirge bekannt ist. Klaus Nussbaumer, CEO der Bergbahnen Pizol, sagt: «Es sind mehr Leute unterwegs.»

«Endlich lohnt sich der Aufwand»

Der Trend bringt den Skigebieten allerdings keinen deutlichen Mehraufwand ein. Schopper: «Im Gegenteil – unsere ausgeschilderten Schneeschuhrouten werden mehr genutzt und dadurch lohnt sich der Aufwand mehr.» Auch in Wildhaus, welches ein sehr beliebtes Gebiet für Schneeschuhwanderungen ist, seien keine Erweiterungen der Trails nötig. Schustereit:

Jürg Schustereit, Leiter Marketing Bergbahnen Wildhaus Bild: PD

« Selbst wenn 200 Schneeschuhläufer unterwegs sind, verteilen sie sich gut auf unseren weitläufigen Trails.»

Die Bergbahnen Pizol investieren nicht in eine Erweiterung der Trails, aber in den Ausbau der Dienstleistungen im Bereich der Skitouren. So soll unerfahrenen Alpinisten ein sicherer Einstieg in den alternativen Schneesport gewährleistet werden können. Nussbaumer: «Seien es verschiedene Lawinenkurse, Familienskitouren auf den Pizol, LVS Training oder Angebote für Freeriden – wir passen uns der Nachfrage an».

«Je mehr Leute, umso mehr Unfälle in den Bergen»

Viele Leute sind sich der Gefahren in der schneebedeckten Berglandschaft nicht bewusst. So ist die Verlockung für manche gross, sich von den offiziellen Trails zu entfernen, um mit den Schneeschuhen durch den frischen Pulverschnee zu stapfen. Doch wie der tödliche Unfall eines Schneeschuhwanderers in Alt St.Johann gezeigt hat, lauern im freien Gelände Gefahren. Unerwartete Abgründe, Lawinen – das sind nur die offensichtlichen. Wie wirkt es sich auf die Unfallzahlen aus, wenn immer mehr Schneesportler abseits der Trails unterwegs sind?

Reto Kugler, Tourenchef der SAC Sektion St.Gallen Bild: PD

Seit diesem Winter konnten die befragten Bergbahnen keine höhere Unfallrate abseits der Pisten feststellen. Klar ist aber, dass gerade unerfahrene Bergsteiger Gefahr laufen, im Tiefschnee zu verunglücken. SAC Tourenchef Reto Kugler:

«Anfänger sind sich der Lawinengefahr oftmals nicht bewusst.»

Beat Oehler, Rettungschef Rettungsstation Wildhaus-Amden Bild: PD

Der Rettungschef der Alpinen Rettungsstation Wildhaus-Amden, Beat Oehler, geht davon aus, dass durch die Einschränkungen der Freizeitaktivitäten im Coronawinter mehr unerfahrene Berggänger in den Bergen unterwegs sind. Trotzdem hätte die Rettungsstation Wildhaus-Amden, abgesehen vom tödlichen Unfall, bis jetzt keinen Anstieg der Unfälle abseits der offiziellen Touren beobachtet. Oehler ergänzt: «Aber je mehr Leute in den Bergen sind, desto grösser das Risiko.»

Rüstung für den Notfall

Auf den offiziell ausgeschilderten Schneeschuh-Trails und Skitouren wird die Gefahrenlage fortlaufend überprüft. Felix Merz: «Wenn die Lawinengefahr zu gross ist, dann schliessen wir den Trail vom Kronberg Richtung Schwägalp.» Aber auch dort muss man sich laut dem CEO der Pizol Bergbahnen bewusst sein:

«In alpinen Gebieten gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit.»

Das heisst jedoch nicht, dass man in den Bergen seinem Schicksal machtlos ausgesetzt wird. Die Experten haben folgende Tipps für Leute, die in diesem Winter möglichst unfallfrei in den Bergen unterwegs sein möchten:

Sei es des Spasses oder der Sicherheit wegen – Reto Kugler, Tourenchef der SAC Sektion St.Gallen, rät: «Seien Sie nie alleine unterwegs. Eine Auskühlung nach einem Bagatellunfall wird oft unterschätzt.»

Sich für den Notfall ausrüsten. «Zu jeder Tour mit Ski- oder Schneeschuhen gehört ein LVS, eine Schaufel und eine Sondierstange», sagt Rettungschef Beat Oehler.

Das Wetter und die Lawinensituation müssen im Vorhinein überprüft werden.

Sich kritisch hinterfragen: Bin ich der Tour körperlich gewachsen? Habe ich für die Tour genug Erfahrungen mit dem alpinen Raum?

Zudem: Wer das nötige Wissen nicht hat, der soll sich einem Bergführer, einer SAC-Sektion oder einem erfahren Tourengeher anschliessen.