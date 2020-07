Alternative zu 5G-Antennen in der Stadt St.Gallen: Kombination aus vielen kleineren Mobilfunkzellen fällt ins Wasser Der Stadt St.Gallen schwebte für das 5G-Mobilfunknetz eine Kombination von Kleinzellen und grossen Antennen vor. Daraus wird aber nichts. David Gadze 13.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Dach des St.Galler Rathauses ist auch eine 5G-Antenne installiert. Die Stadt wollte als Ergänzung zu solchen Makrozellen in der Innenstadt ein Kleinzellennetz aufbauen, um die Strahlung zu senken. Für die Mobilfunkprovider ist das keine Alternative. Bild: Ralph Ribi

Viele kleine Mobilfunkzellen, die grosse Antennen teilweise ergänzen, teilweise ersetzen: Diese Idee verfolgte die Stadt St.Gallen für die Abdeckung der Innenstadt mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G. Sie erhoffte sich davon, die Strahlenbelastung senken zu können. Denn anders als grosse Antennen – auch Makrozellen genannt – decken Kleinzellen ein wesentlich kleineres Gebiet ab, ihre Sendeleistung ist viel geringer. Eine genaue Platzierung ermöglicht es, das bestrahlte Gebiet viel genauer abzustecken.

Die Stadt hat kürzlich zusammen mit der Swisscom die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Tragbarkeit einer ausschliesslich auf Kleinzellen basierenden Mobilfunkversorgung untersucht. Nun liegen die Ergebnisse vor. Und sie zeigen: Aus der Idee der Stadt wird nichts. Aus verschiedenen Gründen, technischen wie finanziellen.

Stadt wollte Test unter anderen Voraussetzungen

Peter Jans, Stadtrat St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Untersuchung fand jedoch in verschiedener Hinsicht nicht unter Bedingungen statt, wie sie sich die Stadt gewünscht hatte. So führte man gemäss Stadtrat Peter Jans keinen Echtversuch durch, sondern eine Computersimulation anhand von Gebäudeplänen.

«Die Versorgung der Stadt muss gewährleistet bleiben», schreibt die Medienstelle der Swisscom dazu auf Anfrage. Bei einem Echtzeitvergleich hätten die Makrostandorte abgeschaltet werden müssen und so die Kunden nicht versorgt werden können. «Zudem war auch die Wirtschaftlichkeit ein Untersuchungsteil – ein Netz doppelt zu bauen, ist aber nicht wirtschaftlich.»

Vor allem aber schwebte der Stadt in der Praxis vor, den Aussenraum mit einer Kombination von Makro- und Kleinzellen zu erschliessen. Innenräume sollten demgegenüber hauptsächlich über die überall vorhandene Glasfaserinfrastruktur kabelgebunden erfolgen (und dann über WLAN). Denn wenn 5G-Antennen keine Hausmauern durchdringen müssen, sondern hauptsächlich den Aussenraum abdecken, lässt sich ihre Sendeleistung und somit auch ihre Strahlung senken. Diese Lösung wurde aber gar nicht getestet. Denn die Swisscom halte daran fest, mit Outdoorantennen auch die Innenräume zu versorgen – und die Untergeschosse. Damit erfülle sie die Wünsche ihrer Kundschaft, sagt Jans. Die Swisscom bestätigt das. Die Medienstelle schreibt:

«Swisscom richtet sich nach den Ansprüchen ihrer Kunden. Gut drei Viertel der Verbindungen auf unserem Mobilfunknetz werden aus Innenräumen aufgebaut.»

Es sei denn auch eines der Ergebnisse der Simulation, dass Kleinzellen Innenräume wesentlich schlechter abdeckten als die sogenannten Makroantennen. Entsprechend wurde die Versorgungsqualität im Projekt so gewählt, dass auch in Innenräumen Sprachtelefonie und Datenverkehr über das Mobilnetz abgewickelt werden konnten.

Für die Stadt hingegen ist das keine Notwendigkeit. Es brauche für Innenräume über das Mobilfunknetz zwar eine «Basisversorgung», also Handyempfang für Telefonie, Notrufe oder Nachrichtendienste. Eine Sendeleistung, die auch den Transport grosser Datenmengen ermögliche, sei hingegen nicht notwendig, da Innenräume kabelgebunden und über WLAN bestens versorgt seien, sagt Jans. Dass unter den von der Swisscom verlangten Umständen schlechtere Ergebnisse resultierten, sei logisch.

Ebenso logisch sei, dass die für die Untersuchung gewählte Lösung höhere Kosten verursache. Denn so brauchte es im untersuchten Gebiet pro Mobilfunkprovider mindestens 166 Standorte für Kleinzellen, um eine Netzabdeckung von rund 99 Prozent sicherzustellen. Zum Vergleich: Für normale 5G-Antennen wären zwölf Standorte pro Betreiber notwendig. Ein reines Mikrozellennetz wäre somit im Aufbau und im Betrieb bis zu viereinhalb Mal teurer als die Versorgung über 5G-Antennen, sagt Jans. In der Realität wäre eine Hybridabdeckung im Aussenraum billiger, weil es viel weniger Kleinzellen bräuchte. Jans sagt:

«Aus unserer Sicht dürfte eine Lösung mit Kleinzellen sogar etwas teurer sein als mit konventionellen Antennen. Die Frage ist, wie viel teurer – und wer das bezahlt.»

Eine Kombination wäre strahlungsärmer

Eine Hybridlösung wäre nicht nur billiger als jene im Versuch, sondern auch strahlungsärmer. Ein reines Kleinzellennetz würde hingegen die Gesamtexposition der Nutzenden zwar eindämmen, sie für alle anderen aber erhöhen. Wie hoch die Strahlung beim 5G-Netz dereinst tatsächlich sein wird, hängt auch von der Entwicklung beziehungsweise von der Nutzung ab. Bei der heutigen Datenmenge wäre 5G sogar strahlenärmer als 4G, sagt Jans.

Das exponentielle Datenwachstum auf den Mobilfunknetzen, das in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, dürfte sich – ermöglicht durch 5G-Antennen – jedenfalls fortsetzen. Damit würde die Strahlung weiter steigen. Ein Teufelskreis. Und da die Provider 5G künftig auch auf höheren Frequenzen anbieten möchten, diese jedoch eine schlechtere Durchdringung von Wänden haben, wollen sie die Grenzwerte erhöhen. Der Bundesrat hat dies am 22. April jedoch untersagt.

So halten die Stadt und die Swisscom in der Mitteilung an ihren unterschiedlichen Positionen fest. Die Stadt sieht sich in ihrer Haltung bestätigt, dass Kleinzellen für die Aussenversorgung in innerstädtischen Gebieten eine strahlungsärmere Alternative zur Erhöhung der Zahl Makroantennen sind. Nur: Sie muss jedes Gesuch für eine 5G-Antenne bewilligen, solange es den Vorgaben entspricht.