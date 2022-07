Hitze in der Ostschweiz Der Hitzewelle ausgesetzt: Eine Bäuerin, ein Bademeister und eine Handwerkerin erzählen

Die Ostschweiz schwitzt. Eine baldige Abkühlung ist nicht in Sicht. Wie arbeitet es sich unter der sengenden Sonne? Ein Augenschein bei der Handwerkerin Anet Hotz in Frauenfeld, bei Bademeister Karl Inauen in Appenzell und bei der Bäuerin Maja Grunder in Oberneunforn.