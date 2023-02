100 Goldacher fordern Umdenken beim Gmünderhaus

Alter Haufen Motion mit 100 Unterschriften überreicht: Goldach muss über Zukunft des Gmünderhauses abstimmen lassen 50 Unterschriften hätte es gebraucht, 100 sind es geworden – Bruno Zürcher von der IG Gmünderhaus übergibt das Kuvert mit den Unterschriften am Donnerstagmorgen an Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Dieser muss die Motion nun im Gemeinderat behandeln, das letzte Wort haben die Stimmberechtigten. Rudolf Hirtl 09.02.2023, 15.12 Uhr

Bruno Zürcher (rechts) übergibt die gesammelten Unterschriften vor dem Gmünderhaus Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Rudolf Hirtl

Der Gemeinderat Goldach hat mit dem Sanierungsprojekt die Diskussion um die Zukunft des Gmünderhauses entpolitisieren und entemotionalisieren wollen, um endlich auch tragbare finanzielle Lösungen zu ermöglichen. Daraus wird nichts, die Interessengemeinschaft (IG) Gmünderhaus hat eine Volksmotion lanciert, die erste in der Geschichte der Gemeinde, und erfolgreich Unterschriften dafür gesammelt. IG-Initiant Bruno Zürcher übergibt am Donnerstagvormittag denn nicht ohne Genugtuung 100 statt der nötigen mindestens 50 Unterschriften an Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli.

Die Gemeinde will die schützenswerten Bestandteile des Gebäudes erhalten und sanieren, der Teil gegen die Strasse soll durch einen Neubau ersetzt werden. In den zwei oberen Stockwerken sind Wohnungen vorgesehen, in der untersten Etage wäre eine gewerbliche Nutzung denkbar. Im optimalen Fall kommt ein Investor für die rund zwei Millionen Franken Baukosten auf, die Gemeinde hat keine finanziellen Verpflichtungen.

Bewusstsein für den Wert des Hauses wecken

Die IG Gmünderhaus kann sich mit diesem Projekt nicht anfreunden. Sie will «Vergangenheit erhalten – Zukunft gestalten» und fordert, dass zumindest ein Teil des Hauses öffentlich zugänglich bleibt. Bruno Zürcher erinnert an der Motionsübergabe an die Vergangenheit des im Jahr 1553 erstellten und damit ältesten Hauses der Gemeinde. «Jeder von uns kennt das Lied ‹Das alte Haus von Rocky Docky›. Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als fünfzig Jahren, da bewohnt es keiner mehr», so Zürcher. Man könne auch gut titeln, «das alte Haus von Goldach City», treffe doch sehr vieles aus dem Song auch auf das Gmünderhaus zu. Dank des Erlasses vom Heimatschutz könne sich das Gmünderhaus allerdings auf das Morgenrot freuen, da es grundsätzlich erhalten bleibe.

Mit der Motion wolle die IG erreichen, dass nicht nur das Haus ein Morgenrot erlebe, auch die Goldacherinnen und Goldacher sollen die Wunder und die heimliche Musik erleben können, wie es im Lied besungen werde. Die Motion beauftrage den Gemeinderat daher, ein Konzept zu erarbeiten, das der Bürgerschaft ermögliche, die Geheimnisse des Hauses zu erleben. Zürcher: «Wir hoffen, dass die Skepsis und Abneigung gegenüber dem Gmünderhaus umschlägt in ein Bewusstsein und eine Freude, dass mit der Renovation und der Öffnung für die Bevölkerung und die Gemeinde etwas Einmaliges und Standortaufwertendes gemacht werden kann.»

Abstimmung an der Bürgerversammlung

Das Engagement aus der Bürgerschaft sei sehr positiv, er begrüsse dies, sagt Dominik Gemperli. Es sei auch im Interesse des Gemeinderates, den historisch wertvollen Teil des Gebäudes zu erhalten, man dürfe aber die wirtschaftlichen Aspekte nicht ausser Acht lassen. Der Rat werde nun über die Motion beraten und über das Anliegen der IG an der Bürgerversammlung abstimmen lassen. Die Bürgerversammlung findet am 17. März statt, dem Gemeinderat steht es gemäss Gemeindegesetz frei, dann bezüglich der Motion eine Annahme oder Ablehnung zu empfehlen.