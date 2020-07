Altenrhein erhält einen Zentrumsplatz: Ein Café, Bäume und Bänkli sollen das Dorf beleben Mit einer Wohnüberbauung schafft die Ortsgemeinde auch einen Begegnungsplatz. Ende August ist Baubeginn. Die Gebäude bieten Platz für 55 Wohnungen. Jolanda Riedener 17.07.2020, 05.00 Uhr

Oberhalb der Dorfstrasse (im Bild horizontal) entstehen Wohnhäuser und ein Begegnungsplatz: Die bestehenden drei Gebäude oberhalb der Dorfstrasse müssen der Neugestaltung weichen. Bild: Tino Dietsche (13. September 2017)

Es ist ein Grossprojekt für das Fischerdorf Altenrhein: Acht Wohnhäuser mit 55 Mietwohnungen sollen bald mitten im Dorfzentrum gebaut werden. In einem Architekturwettbewerb hat die Ortsgemeinde Altenrhein das Projekt lanciert. Das Siegerprojekt «Dichter» überzeugte mit «neuer, angemessener Urbanität», heisst es im Jurybericht. Dominik Noger, Vizepräsident der Ortsgemeinde sagt:

«Bis jetzt gibt es kein richtiges Dorfzentrum in Altenrhein.»

Zwar habe Altenrhein einige schöne Ecken, zum Beispiel das «Jägerhaus» oder die Marina Rheinhof. Als einer der wenigen Treffpunkte im Dorf gilt noch die Post – der frühere Dorfladen ist nicht mehr.

So soll der neue Dorfplatz in Altenrhein einmal aussehen. Visualisierung: Fortimo AG - am-dorfplatz Altenrhein

Neben Wohnraum will die Ortsgemeinde deshalb einen Dorfplatz gestalten und mit einem Café beleben. Laut Noger werde es die Ortsgemeinde betreiben, ein Mietvertrag ist für mindestens die ersten zehn Jahre vorgesehen: Man investiere damit für die Bevölkerung. Verhandlungen mit einer möglichen Betreiberin des Cafés laufen bereits.

Klare Ortsmitte und verkehrsberuhigend

Der Dorfplatz soll laut Dominik Noger mit Bäumen und Hecken begrünt werden. Auch soll der Platz einen Brunnen und Sitzbänke erhalten, die zum Verweilen einladen aber dennoch verhältnismässig zur Grösse des Dorfplatzes passen.

Das Projekt hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung: Die Dorfstrasse wird optisch in die Überbauung eingebunden. Dort ist weiterhin die Bushaltestelle «Altenrhein Dorf» vorgesehen. Ein einheitlicher, farbiger Belag verdeutlicht neu die klare Ortsmitte und wirkt verkehrsberuhigend. Diese Massnahme soll Autofahrer dazu bewegen, langsamer zu fahren. Auf der Webseite der Fortimo AG heisst es:

«Ein neues Dorfzentrum, welches das Ortsbild von Altenrhein entscheidend prägen wird.»

Voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2022 sollen die ersten Wohnungen bezugsbereit sein, teilt die Firma auf Anfrage mit. Ursprünglich war die Realisierung der Überbauung im Dorfzentrum in zwei Etappen geplant.

Mit der Weiterentwicklung der Überbauungspläne wurde aber klar, dass ein Grossteil der Wohnhäuser bereits in einer ersten Etappe gebaut werden muss– unter anderem aus statischen Gründen in Zusammenhang mit der Erstellung der Tiefgarage. Daraus entstanden höhere Kosten, schildert Dominik Noger. Die Ortsgemeinde als Eigentümerin konnte diese nicht mehr stemmen und suchte darauf eine Investorin. Diese fand sie in der Fortimo AG.

Mehr Wohnungen, dafür kleinere

Bei der Investorenausschreibung 2018 waren noch 49 Wohnungen vorgesehen, nun werden es 55. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung wurde der Wohnungsmix innerhalb der vorhandenen Fläche noch etwas angepasst, heisst es seitens der Fortimo. Realisiert werden nun vier 1,5-Zimmer-Wohnungen, 22 Wohnungen mit jeweils 2,5-Zimmern, 20 Wohnungen mit jeweils 3,5 Zimmern und neun 4,5-Zimmer-Wohnungen.

Das bestehende Richtprojekt wurde vom Architekturbüro Baumschlager Eberle, das bereits das Siegerprojekt stellte, an die Bedürfnisse der Fortimo angepasst und noch verfeinert. Seit März dieses Jahres ist die Baubewilligung rechtskräftig.