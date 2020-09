Reportage Alte Thurgauer Parkettböden und ein Induktionsherd: Der umstrittene Freihof in Mörschwil zeigt sich in einem neuen Kleid – ein Rundgang Jahrelang war unklar, was mit dem über 200 Jahre alten Freihof geschehen soll. Das Haus wurde zum Streitthema unter den Mörschwilerinnen und Mörschwilern. 2018 beschlossen sie schliesslich, das markante Gebäude zu sanieren. Die Arbeiten werden in Kürze abgeschlossen. Nun ist der Freihof wieder ein Wohnhaus. Die ersten Mieter sind eingezogen. Perrine Woodtli 21.09.2020, 05.00 Uhr

Letzte Arbeiten am frisch renovierten Freihof in Mörschwil. Ralph Ribi (16. September 2020)

Sie sind schon von weitem zu sehen: Die originalen Fensterläden leuchten in einem frischen rot. «Freihof» steht da in Grossbuchstaben an der hellbeigen Fassade. Das markante Gebäude mitten in Mörschwil fällt auf. Jetzt umso mehr, denn das über 200 Jahre alte Haus wurde in den letzten Monaten einer Sanierung unterzogen. Entstanden sind fünf Wohnungen und drei Gewerberäume. Im März 2019 starteten die Arbeiten, nun sind sie so gut wie fertig. An diesem Vormittag sind nur noch wenige Handwerker anzutreffen.

Es gibt wohl kein anderes Haus in Mörschwil, das die Gemeinde so gespalten hat wie der Freihof. Dieser war schon vieles: Wohnhaus, Gastwirtschaft, Brauerei, Asylheim – und Politikum. Zweimal stimmten die Mörschwiler für den Abbruch des Hauses, das der Gemeinde seit 2001 gehört – 2018 hiessen sie die 2,5 Millionen Franken teure Sanierung gut.

Vieles sollte so bleiben, wie es schon immer war

Wer heute vor dem Freihof steht, dem fällt nicht nur die frische Farbe auf, sondern auch der Fussgängerdurchgang in der Hausecke, die an die St.Gallerstrasse grenzt. Der Durchgang ist einer der wenigen grösseren Eingriffe am Gebäude. Im Dachgiebel hat es zudem neu ein grosses Fenster. Und auf der Rückseite des Hauses stechen die Terassenanbauten ins Auge:

Der Anbau dient den zwei Wohnungen auf der Nordseite als Balkon. Ralph Ribi (16. September 2020)

Einen Balkonanbau auf der Nordseite, gegenüber dem Gemeindezentrum, gab es bereits vorher. Er wurde abgebrochen und durch einen neuen ersetzt.

Auf der Westseite wurden zwei Balkone für zwei weitere Wohnungen realisiert, hier handelt es sich um eine Metall-Holz-Konstruktion. Dort liegt auch der Eingang zur alten Garage. Das Tor leuchtet passend im Fensterladenrot. In der Garage befinden sich heute die Kellerabteile und Veloabstellplätze.

Auch auf der Westseite gibt es zwei grosse Balkone. Unten ist das Garagentor zu sehen. Diese dient heute als Keller. Parkiert wird vor dem Haus oder in der Tiefgarage der angrenzenden Wohnüberbauung. Ralph Ribi (16. September 2020)

Ansonsten sieht das Gebäude von aussen aus wie vorher. Das sei auch so gedacht gewesen, sagt Bauleiter Benno Bissegger. Der Mörschwiler Architekt steht vor dem Freihof, in einer Hand hält er einen dicken Ordner mit Plänen und Fotos. Man habe wo immer möglich den Originalzustand beibehalten.

Bauleiter Benno Bissegger Lisa Jenny (14. November 2019)

Restaurant im Originalzustand und ein Bad von 1974

Im Inneren des Freihofs steigt einem sofort der intensive Geruch frischer Ölfarbe in die Nase. Im Erdgeschoss befinden sich die Gewerberäume, eine Toilette sowie die Waschküche, die früher als Küche für das Restaurant diente.

Das alte Restaurant ist das Schmuckstück des Hauses. Boden, Bänke und Wandverkleidung aus Holz sorgen für eine heimelige Atmosphäre. Auch hier konnte nahezu alles erhalten werden. Das Kühlmöbel, die Eingangstür mit den farbigen Bleiglasfenstern, die Bierglashaken an der Wand – alles ist noch da. «Auch an den Möbel wurde nichts verändert, sie wurden nur geputzt», sagt Bissegger.

In das ehemalige Restaurant zieht eine Malerin ein. Ralph Ribi (16. September 2020)

Hier zieht demnächst eine Malerin mit ihrem Atelier ein. Sie hat gleich alle Gewerberäume gemietet, nebst den beiden Restauranträumen gehört auch noch ein Büro dazu. Bissegger hofft, dass hier dereinst auch Ausstellungen stattfinden. Diese könnten durch die Fensterfront entlang der Hausfassade angeschaut werden. Das würde sicher ein gutes Bild abgeben, sagt er.

«Zudem hätten die Mörschwiler so die Gelegenheit, die Räume einmal von innen anzuschauen.»

Im ehemaligen Restaurant wurde so wenig wie nötig verändert. Von der St.Gallerstrasse kann man die Räume durch die Fensterfront anschauen. Schon bald zieht eine Malerin ein, die hier ihr Atelier einrichtet. Die ehemalige Durchreiche und das Kühlmöbel. Gekühlt wird darin allerdings nichts mehr. Auch die Bierglashaken wurden erhalten. Einige sind jedoch abgebrochen. Wo früher für die Restaurantgäste gekocht wurde, wird künftig Wäsche gewaschen. Vom Eingang führt eine neue Treppe hinauf zu den Wohnungen. Aus dem ehemaligen Saal des Freihofs wurde ein Loft. Alle Wohnungen verfügen über moderne Küchen. Der obere Stock der Maisonette-Wohnung. Die Dachwohnung. Fenster im Dachgiebel: Von hier aus sieht man direkt auf die Kirche.

Auch in den alten Restauranttoiletten wurde nahezu nichts verändert. So leuchten dort auch heute noch die orangefarbenen auffälligen Muster an den Wänden. «So kann man sehen, wie die Bäder in den 1970er-Jahren aussahen», sagt Bissegger.

Das Bad im Erdgeschoss. Ralph Ribi (16. September 2020)

Böden von der Denkmalpflege gekauft

Über die neue Holztreppe geht's hinauf zu den Wohnungen. Im ersten Stock befinden sich eine 5-Zimmer-Wohnung, ein Loft und eine Maisonette-Wohnung. Bei letzteren beiden handelt es sich um den ehemaligen Saal und Nebensaal des Freihofs. Beide Wohnungen sind seit diesem Monat bewohnt. Die 5-Zimmer-Wohnung ist noch zu haben. Wie in den anderen Wohnungen knirscht auch hier der alte Fischgrätboden unter den Füssen. «Wir haben versucht, überall die originalen Böden wiederzuverwenden», sagt Bissegger. An manchen Stellen sei das aber nicht möglich gewesen.

«Wir konnten stattdessen Parkettböden von der Denkmalstiftung des Kantons Thurgau kaufen. So hat es nun zwar nicht überall Freihof-Böden drin, aber trotzdem überall alte.»

Fischgrätparkett und Stuckaturen an der Decke: Das Loft ist 78 Quadratmeter gross. PD

Im zweiten Stock befindet sich eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Auch hier vermischen sich alt und neu. Die Zimmer liegen alle entlang eines schmalen Gangs. An dessen Ende gibt es eine Sitzecke mit Holzbänken. Von dort aus blickt man direkt zur Bäckerei Füger.

Die beiden Wohnungen im zweiten Stock sind im gleichen Stil gehalten. Beide verfügen über eine Sitzecke am Ende des Ganges. Ralph Ribi (16. September 2020)

Auch diese Wohnung konnte noch nicht vermietet werden. Die Dachwohnung im dritten Geschoss ist ebenfalls noch leer, aber nicht mehr lange: Der neue Mieter zieht nächsten Monat ein. Hier wohnten früher die Angestellten der Gastwirtschaft. Die 3-Zimmer-Wohnung ist die einzige, die keinen Holzboden hat, sondern ausschliesslich ein dunkles Linoleum. Vom Fenster im Giebel sieht man direkt auf die Kirche. Massive Holzbalken zieren die Decke.

Diese Wohnung verfügt über eine spezielle Eigenheit: Statt eines Balkons gibt es hier eine Art Loggia im Dachstock.

Die Loggia im Dachstock. Ralph Ribi (16. September 2020)

«Mir ist klar, dass es nicht allen gleich gut gefallen wird»

Seit anderthalb Jahren beschäftigt Benno Bissegger diese Baustelle, die nun bald ihren Abschluss findet. «Die Arbeiten waren aufwendig und eine Herausforderung», sagt er. Mit dem Endresultat sei er sehr zufrieden. Vor allem wenn man bedenke, in welchem Zustand sich das Haus befunden habe. «Mir ist aber klar, dass es nicht allen Mörschwilern gleich gut gefallen wird», sagt er.

«Es ist nicht für jedermann etwas. Einigen sind auch sicher die Decken zu tief.»

Diese seien mit 2,15 Meter eher niedrig. An der Raumhöhe habe man aber nichts ändern können. Ziel ist es nun, die Arbeiten bis Ende Monat abzuschliessen und dann den Freihof zu übergeben. Damit endet ein weiteres Kapitel in einer wechselvollen Geschichte.