KONZERTZYKLUS «Ich hatte schon als Kind ein Abo im Bolschoi-Theater»: Yulia di Bella vernetzt St.Gallen mit der Ukraine Yulia di Bella präsidiert den Verein Cosmokultur. Die gebürtige Russin sieht sich als Vernetzerin zwischen Kulturen und Musikern. Am Sonntag startet unter dem Motto «Musikalische Moderne» ein dreiteiliger Klassik-Konzertzyklus in der Tonhalle St.Gallen. Martin Preisser 04.11.2021, 20.00 Uhr

Lust am Vernetzen: Yulia di Bella will 2022 den St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker in Kiew vorstellen.

«Zwei Brücken» hiess ein Klassik-Zyklus Anfang 2021. Der erste, nur gestreamte Anlass im Januar war ein Brückenschlag zwischen den Russen Igor Strawinsky und Alexey Retinsky sowie Komponisten der Schweizer Moderne. Yulia di Bella hat den Zyklus organisiert. In Moskau geboren, hat sie in Wien Kunstgeschichte studiert und lebt sie seit 1993 in der Schweiz. «Ich fühle mich als Kosmopolitin und identifiziere mich nicht mit einem bestimmten Land», sagt die Konzertorganisatorin, die zum Gespräch mit ins Deutsche übersetzter russischer Literatur in die St.Galler Hauptpost kommt.

Musikalischer Brückenschlag zwischen Frankreich, Russland und der Wiener Moderne

Schon als Kind sei sie mit Lyrik in Kontakt gekommen, etwa mit Gedichten von Marina Zwetajewa. Und schon als Kind habe sie ein Abo für Aufführungen im Moskauer Bolschoi-Theater gehabt: «Ich habe als Mädchen die grossen Erwachsenen-Opern anschauen dürfen.»

Am Sonntag startet der neue, dreiteilige Zyklus «Musikalische Moderne» in der Tonhalle. Organisiert vom Verein Cosmokultur, den Yulia di Bella präsidiert. Die drei Konzerte präsentieren Musik an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Wieder ist der Brückenschlag spürbar: im ersten Konzert (7.11.) zwischen der Neuen Wiener Schule und französischen Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts. Der zweite Anlass (14.11.) kombiniert Musik des Russen Alexander Skrjabin mit der Wiener Moderne. Hierbei werden auch Gedichte von Marina Zwetajewa rezitiert.

«Musik lässt uns nach oben schauen»

«Ich möchte Musik aus verschiedenen Ländern und Musiker aus verschiedenem Umfeld zusammenführen. So bringt Yulia di Bella ihr Engagement auf den Punkt. Im Zyklus «Musikalische Moderne» ist neben Musikerinnen und Musikern aus Russland und der Ukraine auch die St.Galler Sängerin Mona Somm mit von der Partie, die am 14.11. zu hören ist.

Die St.Galler Sängerin Mona Somm singt 2003 die Uraufführung von Alfons K. Zwickers «Landschaft aus Schreien». Quelle: Youtube

Mit «Hoffnung» ist der Zyklus überschrieben. «Musik heisst Hoffnung, Musik ermöglicht es uns, nach oben zu schauen», sagt die Konzertveranstalterin, die in St.Gallen lebt und bereits 1996 einen Chor mit Kiewer Mönchen und 2007 den russischen Chor Weisse Nächte hierher gebracht hatte. Spannendes plant di Bella 2022: Sie will Musik des dann 85 Jahre alten ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov nach St.Gallen bringen. Und im Gegenzug Musik des St.Gallers Alfons K. Zwicker in der Ukraine vorstellen. Quasi als Geburtstagsgeschenk für den Komponisten, der nächstes Jahr siebzig wird. 2015 hat Yulia di Bella Zwickers «Unter dem Grabhügel» (für Saxofon und Orchester) hier als Uraufführung erlebt und war tief berührt, wie Zwicker den Mördern des Naziregimes musikalisch eine Stimme gab, die um Vergebung der Opfer bat.