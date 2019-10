Als einziges Restaurant in der Region: Steinacher Fischbeiz Osci's holt sich Podestplatz bei begehrtem Gastroaward

Die Steinacher Fischbeiz Osci’s hat beim «Best of Swiss Gastro»-Award den zweiten Platz in der Kategorie Activity gewonnen. Pächter und Gastgeber Roger Lanker verrät seinen Schlüssel zum Erfolg. Ebenfalls nominiert war das Rorschacher Seerestaurant in der Kategorie Trend, es schaffte es aber nicht unter die ersten drei.