Als Abschiedsgeschenk an die Stadt: Rorschacher Ex-Stadtpräsident Thomas Müller wollte Nationalratspräsidentin für 1.-August-Rede buchen Am Freitag wäre auf der Arionwiese das grosse Fest zum Nationalfeiertag gestiegen. Die Gemeinden Goldach, Rorschach und Rorschacherberg sagten die Feier frühzeitig ab. Ex-Stapi Thomas Müller organisierte bereits eine Rednerin. Rudolf Hirtl 30.07.2020, 17.23 Uhr

Thomas Müller weiss, wie es geht. Er war Präsident des FC St.Gallen beim Meisterschaftsgewinn im Jahr 2000. Bild: Rudolf Hirtl

Über 2000 Leute aus Rorschach, Goldach und Rorschacherberg wären heute auf die Arionwiese gepilgert, um der Bundesfeier beizuwohnen. Daraus wird aber nichts, denn die gemeinsame 1.-August-Feier am See wurde bereits im April abgesagt. Keine Region empfängt Jahr für Jahr so hohen Besuch, wie Rorschach. Hier haben schon die BundesräteAlain Berset, Guy Parmelin, Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis die Festrede gehalten. Vor Jahresfrist war es mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter erneut ein echter Hochkaräter, der die 1.-August-Ansprache hier hielt.