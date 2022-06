Schwägalp: Touristenclub Edelweiss vermietet Hütte im Moor

Alpstein «Wir brauchen Leute, die auch mal in den Dreck langen»: St.Galler Verein mit Hütte auf der Schwägalp sucht Nachwuchs Der Touristenclub Edelweiss aus der Stadt St.Gallen vermietet eine Hütte im Moor in der Nähe der Schwägalp. Das ist wenig bekannt – dabei gibt es den Club seit 128 Jahren. Präsident Markus Schweizer will den Verein aufmischen und neue Mitglieder gewinnen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.06.2022, 12.00 Uhr

Mit Heidi-Romantik, ohne fliessendes Wasser: Das Clubhaus im Moor bei Kleinwald auf der Schwägalp. Bild: Sandy Huber

«Digital Detox» heisst das Zauberwort in Wellnesstempeln rund um die Welt. Das geht auch einfacher: Der St.Galler Touristenclub Edelweiss vermietet eine Hütte im Kleinwald auf der Schwägalp – auch an Nichtmitglieder. Ohne TV und Wi-Fi, dafür mit Plumpsklo, Matratzenlager und Bergromantik. Für 25 Franken pro Nacht ist man dabei.

Bei der Postautohaltestelle Kleinwald – kurz vor der Endstation Schwägalp – wartet Hüttenwart Walter Knaus, der Neulinge in die Geheimnisse des Hüttenlebens einführt. Nach fünf Minuten Marsch steht man vor der Unterkunft: ein schwarzes Holzhaus mit roten Fensterläden und grosszügiger Terrasse mit Bänklein und Feuerstelle mitten im Wald, mit prächtigem Säntisblick.

Heimat des seltenen Auerhahns

In der unbewarteten Hütte gibt es kein fliessendes Wasser. «Das müsst ihr selber mitbringen, ebenso wie euer Essen», sagt Knaus. Das Abwasser dürfe nicht in der empfindlichen Bergwelt landen. Darum füllen die Gäste an einem Brunnen Wasser in einen Kanister. Knaus sagt:

«Das Moor ist ein sensibles Gebiet.»

Seltene Auerhähne picken im Kleinwald Heidelbeeren. Knaus hat in der Nähe der Clubhütte schon Hasen und einen röhrenden Hirsch beobachtet, aber noch nie ein Auerhuhn. Die scheuen Bodenbrüter, so gross wie Truthähne, meiden Menschen und reagieren sensibel auf Störungen ihres Lebensraums. Darum heisst es: Im Sumpf auf den Holzwegen bleiben.

Der grünblau schillernde Auerhahn ist etwa so gross wie ein Truthahn und selten geworden. Bild: PD

Wie es sich für eine Berghütte gehört, ist sie einfach und zweckmässig ausgestattet. Gekocht wird mit Gasflamme, geheizt mit Holz. Strom ist Mangelware: Er wird von Sonnenkollektoren produziert. Im Gang hängt ein altes Emailleschild: «Strom sparen». Das ist man sich im bequemen Alltag in der Stadt nicht gewöhnt.

Männerclub öffnet sich in den 80ern für Frauen

Bergsteiger gründeten den Touristenclub Edelweiss, der dem SAC ähnelt, vor 128 Jahren in der Stadt St.Gallen – wo er bis heute seinen Sitz hat. Einst ein reiner Männerclub, öffnete er sich in den 80ern auch für Frauen und zählt heute 53 Mitglieder. Auf dem Vereinsprogramm stehen Wanderungen und geselliges Beisammensein.

Seit drei Jahren ist der Stadtsanktgaller Markus Schweizer Präsident – wie schon sein Vater Walter:

Präsident Markus Schweizer hat einen Teil seiner Kindheit in der Hütte im Alpstein verbracht. Bild: Andri Vöhringer

Seine Pläne: neue Sonnenkollektoren, eine neue Küche und eine Öko-Toilette anstelle des Plumpsklos, an dem sich vor allem junge Frauen stören. «Ich bin ein Macher», sagt Schweizer. «Wir brauchen hier oben Leute, die zupacken und sich nicht zu schade sind, auch mal in den Dreck zu langen – wie unser Hüttenwart Walti.» Etwa wenn es darum geht, die Fäkalien der Öko-Toilette fachgerecht zu entsorgen.

Plumpsklo soll bald Geschichte sein

Ein Blick ins Hüttenbuch verrät, dass in der heimeligen Stube mit Holztischen und Kachelofen schon manche Feier stattgefunden hat. «Gebuckelt haben wir Bier und Wein, und das Menu mundete fein», steht da etwa, oder: «Trotz Gestank aus dem Güllenloch haben wir einen rauschenden brasilianischen Silvester gefeiert.»

19 Gäste können im oberen Stock übernachten. Die schmalen Matratzen wecken Erinnerungen an Klassenlager. «Wenn ihr wollt, könnt ihr auf der Terrasse die Schweizer Fahne hissen – als Zeichen, dass die Hütte bewohnt ist», sagt Walter Knaus, bevor er sich verabschiedet.

Das Moor wirkt mystisch mit seinen Tümpeln und knorrigen Bäumen. Man hört den Kuckuck und die Töfffahrer, die über die nahe Schwägalpstrasse brausen. Es ist schön, die Hütte für sich zu haben. Wer träumt nicht hin und wieder von einem Refugium in der Wildnis?

Das Moor auf der Schwägalp ist Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Bild: Sandy Huber

Vor der Abreise muss man das Haus putzen und sich im Hüttenbuch verewigen, in dem sich Besucherinnen und Besucher seit 1980 eintragen. Etwa die 2. Klasse Hirschberg aus Gossau, die 1981 ein Skiweekend in der Edelweisshütte verbrachte. «Eine Maus war auch im Haus, sie nagte an der Putzmittelflasche», notierte ein anderer Tourist. 1985, so erfährt man, wurde das Dach neu gedeckt. Frustriert schrieb ein Vereinsmitglied 1993 ins Buch:

«In Heerscharen glänzten die Abwesenden bei der Hüttenputzete. Gschämig!»

Auch Naturpädagoginnen buchen die Hütte. Ein Gast schwärmt: «Fünf Tage sehr viel Kraft getankt, Rehe gesehen, Ruhe genossen.»

Frühstücken, lesen und faulenzen auf der Terrasse. Bild: Sandy Huber

Im Schlafsack mit kaltem Nasenspitz aufwachen

Präsident Markus Schweizer, der als Leiter des technischen Dienstes des Jugendheims Platanenhof in Oberuzwil arbeitet, hat einen Teil seiner Kindheit und Jugend in der Hütte verbracht. Da seine Eltern kein Auto hatten, fuhr man am Wochenende mit dem Postauto von St.Gallen nach Kleinwald. Später verbrachte er dort die Ferien mit seiner eigenen Familie. Bis heute ist die Hütte sein Lieblingsort.

«Hier kann ich einfach nur sitzen und sein, in mich gekehrt.»

Am besten gefällt es Markus Schweizer im Winter, wenn er morgens im Schlafsack mit einem eiskalten Nasenspitz aufwacht, aufsteht und Feuer macht.

«Ich will, dass frischer Wind in den Verein einkehrt», sagt der 59-Jährige, der schon ein paar junge Neumitglieder ins Boot geholt hat. «Die neue Generation soll übernehmen.» Man nehme Rücksicht auf das sensible Moorgebiet, lasse keinen einzigen Zigarettenstummel liegen und nehme den Abfall stets mit. Der Präsident sagt: «Wir müssen diesem Juwel Sorge tragen.» Gleichwohl liege auch mal ein Fest auf dem Grundstück der Clubhütte drin.

Weitere Infos: touristenclub-edelweiss.ch

