St.Galler Künstlerin Jessica Hämmerli hat Kinderbuch geschrieben

Kinderbuch Alles dreht sich um Ferdinand: Die St.Galler Künstlerin Jessica Hämmerli hat ein Kinderbuch geschrieben und illustriert Eine Giraffe spielt die Hauptrolle im Kinderbuch von Jessica Hämmeri. Ein solches Werk zu verfassen, sei gar nicht so einfach, sagt die Autorin. Denn es gebe Regeln, die eingehalten werden müssen, damit Verlage das Buch aufnehmen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Jessica Hämmerli mit ihrem Buch. Bild: Andri Vöhringer

Das Fabelwesen auf dem Acrylbild im Wohnzimmer hat grosse dunkle Glubschaugen, strahlt aber Wärme und Freundlichkeit aus. Es ist so etwas zwischen einem ausserirdischen Wesen und einer Giraffe, der die Musterung fehlt. Die St.Galler Künstlerin Jessica Hämmerli hat es am 8. August 2020 gemalt. Sie hatte damals noch nicht daran gedacht, ein Kinderbuch zu verfassen und dem gemalten Wesen die Hauptrolle zu geben. Jessica Hämmerli sagt:

«Eine Arbeitskollegin ermunterte mich dann dazu, eine Geschichte rund um dieses Fabeltier zu schreiben.»

Ein Wort hat das andere gegeben. Und nach einem dieser Kolleginnen-Gespräche hat sich die junge Frau hingesetzt und sich den Grundriss der Handlung rund um Ferdinand, die einzigartige Giraffe, ausgedacht. Ferdinand mit seinen kurzen Beinchen und ohne «Flecken» wird ausgelacht, weil er nicht wie alle anderen Giraffen ist. Glücklicherweise hat er Wubi Wüstenfuchs, Happy Hippo und Charlie Chamäleon als Freunde. Da gibt es auch noch den weisen Elefanten Eliot, der einiges dazu beiträgt, dass Ferdinand wieder eine glückliche Giraffe wird.

Wichtig ist ein Happy End

Ein Kinderbuch zu verfassen, sei gar nicht so einfach, sagt die Autorin. Denn es gebe Regeln, die eingehalten werden müssen, damit Verlage das Buch aufnehmen. Das Bilderbuch dürfe beispielsweise keine politischen Aussagen enthalten, es müsse einen pädagogischen Hintergrund und eine Message haben. Das Wichtigste sei:

«Es muss ein Happy End geben.»

Welchen pädagogischen Wert hat Ferdinand? «Ferdinand kann nicht akzeptieren, dass er ohne Musterung nicht wie alle Giraffen ist. Durch seine Abenteuer mit seinen Freunden merkt er aber, dass er einzigartig ist», antwortet Jessica Hämmerli. Jeder von uns sei einzigartig, habe traurige und Glücksmomente. Wichtig sei auch, die Spannung aufrechtzuerhalten. Sie hat deshalb verschiedene Kinderbücher studiert und sich die Spannungskurven aufgezeichnet.

Jessica Hämmerli gibt einen Einblick in ihr Buch. Bild: Andri Vöhringer

Jessica Hämmerli ist in Degersheim mit zwei Schwestern aufgewachsen und oft bei ihren Grosseltern in Andwil auf Besuch gewesen. «Wir sind Drillinge, aber alle verschiedene Charaktere», erzählt die 29-Jährige. Ihre Schwester Carola sei ein bisschen wie Happy Hippo, Katja wie Wubi Wüstenfuchs und sie selber wie Charlie Chamäleon, der Bilder malt, mit seinen Farben Stimmungen ausdrückt und in verschiedene Rollen schlüpfen kann. «Ich male, was mir gerade Freude macht und wie mir zumute ist», sagt Jessica Hämmerli.

Tiere sind am Computer entstanden

Sie lasse sich nicht einer Kunstrichtung zuordnen. In ihrer Wohnung in St.Gallen, die auch ihr Atelier ist, sieht man Bilder von Harry Potter, im Korridor eines, das der Kandinsky-Malerei ähnelt, Abstraktes, Buddhas, gemalte Acryl-Stimmungsbilder oder mit Ölfarben gemalte Frida-Kahlo-Kopien. «Ich mag den Geruch von Öl-Farben sehr», sagt sie und schnuppert an der Farbe auf der Staffelei. Ebenso gerne mag sie die Spachteltechnik, die sie, wie sie sagt, sehr gut beherrscht.

Die lustigen Tiere im Bilderbuch «Ferdinand» sind am Computer mit Hilfe von Grafiksoftware entstanden. An einer Doppelseite habe sie eine Woche gezeichnet. Das digitale Malen kommt ihr sehr entgegen: Sie ist seit bald zehn Jahren beim Kanton als Informatikverantwortliche im Amt für Gemeinden und Bürgerrechte tätig. «Ich male jeden Tag nach der Arbeit», sagt die junge Künstlerin. «Kunst gibt mir sehr viel.»

Ausmalbilder zum Herunterladen

Am 8. August 2020 hat sie das Bild Ferdinand gemalt, genau ein Jahr später ist das Bilderbuch in den Verkauf gekommen. «Ferdinand feiert den ersten Geburtstag», sagt sie und lacht. Das Kinderbuch umfasst 66 Seiten. Sie betont:

«Eigentlich ist es für ein Kinderbuch zu umfangreich.»

Die meisten Vorlesebücher hätten um die 30 Seiten. Sie verrät, dass ein zweites Buch mit Ferdinand geplant ist. «Thema wird vermutlich die Angst sein.»

Um sich keinen Druck zu machen, ist noch nicht festgelegt, wann es erscheinen wird. Um Kraft zu schöpfen, meditiert sie gerne und manchmal greift sie zu einer ihrer drei Gitarren, die sie im Wohnzimmer aufgehängt hat. Sie spielt den Abba-Song «I have a dream». Sie hat tatsächlich einen grossen Traum. Für Walt Disney arbeiten. Sie liebe die Kindergeschichten Pocahontas, Aladin oder Lion King – und natürlich ihre eigene. Sie freut sich über ihren Erfolg mit dem Debütkinderbuch. Auf der Website von Jessica Hämmerli gibt es Ausmalbilder von Ferdinand zum Downloaden, eine Ferdinand-Galerie und Ferdinand-Artikel.