ALLERHEILIGEN Der Friedhofsleiter weiss nicht mehr weiter: Rehe fressen den Grabschmuck auf dem Friedhof Feldli Rehe haben den Friedhof Feldli in der Stadt St.Gallen als kulinarisches Paradies für sich entdeckt. Erfolglos wird versucht, die Tiere zu verscheuchen. Bis heute ist unklar, wie sie auf das Areal gelangen. Arcangelo Balsamo 28.10.2022, 09.39 Uhr

Gefundenes Fressen für Rehe: Grabschmuck auf dem Friedhof Feldli. Bild: Benjamin Manser (21. Oktober 2022)

Friedhöfe zählen zu den wenigen Orten, an denen heutzutage noch Ruhe herrscht. Davon profitieren auch ungebetene Gäste; auf dem Friedhof Feldli haben sie vier Beine und ein braunes Fell. Im vergangenen Herbst haben Rehe den Ort als kulinarisches Paradies für sich entdeckt. Sie frassen Blumen von den Gräbern und hinterliessen ein Chaos. Besonders Rosen, Chrysanthemen und Viola munden den Wildtieren.

Herr und Frau Reh schauen sich vorsichtig um. Leserbild. Edgar Huber

Im Januar wurde deshalb angekündigt, dass Peter Baumann, Tierschutzbeauftragter der Stadtpolizei, versuchen werde, die Tiere zu verscheuchen. Friedhofsleiter Gerold Jung – der auch den Friedhof Bruggen leitet – brachte einen Anschlag am Haupteingang des Friedhofs Feldli an, der auf die Problematik hinweist. Dieser hängt noch heute dort.

Gerold Jung ist Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen. Bild: Michel Canonica

«Es ist unglaublich», sagt Jung. Obwohl seither allerhand versucht wurde, um die Rehe zu vertreiben, verköstigen sie sich auch diesen Herbst am Grabschmuck. Jung spazierte auch schon frühmorgens über den Friedhof, um die Rehe zu verscheuchen. «Das ist aber gar nicht so einfach», sagt er. Die Wildtiere verstecken sich und suchen erst dann das Weite, wenn sie aufgescheucht werden.

Jung und Baumann haben es unter anderem auch mit Vergrämungsmittel versucht, das einen intensiven, aber für Menschen nicht unangenehmen Geruch verbreitet. Die Wildtiere kehrten dennoch immer wieder zurück. Die Situation sei über den Sommer zwar besser geworden, sagt Jung. Aber seit dem Beginn der kälteren Jahreszeit besuchen die Rehe den Friedhof wieder häufiger.

Ein Schild am Friedhofseingang macht auf die Rehe aufmerksam. Bild: Benjamin Manser (21. Oktober 2022)

Jung hat deshalb ein mulmiges Gefühl, wenn er an den 1. November denkt. Hinterbliebene suchen an Allerheiligen traditionsgemäss den Friedhof auf und schmücken die Gräber mit Blumen. Für die Wildtiere kündigt sich ein Festmahl an; für den Friedhofsleiter Verwüstung und Aufräumarbeiten. Obwohl die Vorfälle für die Hinterbliebenen ärgerlich sind, zeigen sie laut Jung Verständnis, wenn sie erfahren, wer für den zerstörten Grabschmuck verantwortlich ist.

Auch Fotofallen eingesetzt – ohne Erfolg

Wie die Rehe auf den Friedhof Feldli gelangen, ist bis heute ein Rätsel. Jung und Baumann vermuteten von Beginn an, dass sie sich im Bereich des Krematoriums Zugang verschaffen. Deshalb stellte Baumann dort mehrmals Fotofallen auf – ohne Erfolg. Dennoch sagt der Tierschutzbeauftragte, dass er immer noch davon ausgehe, dass die Wildtiere an der besagten Stelle rein- und rauskommen. Er schliesst mittlerweile aber nicht mehr aus, dass sie gar den Haupteingang nutzen.

Peter Baumann, Tierschutzbeauftragter der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Baumann ging im Januar noch davon aus, dass die Rehe im Frühling schnell wieder weg seien. Dass das Problem bis heute nicht gelöst werden konnte, bezeichnet er als «frustrierend». Aktuell seien aber keine neuen Massnahmen vorgesehen.

Baumann setzt seine Hoffnungen auf die Jagdsaison. Im Hätterenwald, der an den Friedhof grenzt, dürfen derzeit Wildtiere geschossen werden. Der Tierschutzbeauftragte hat den zuständigen kantonalen Wildhüter darum gebeten, dass man dort doch möglichst viele Rehe schiessen soll. Falls das Problem nach der Jagdsaison anhält, werden die Situation und das Vorgehen neu beurteilt. Hilfreich könnten auch die ersten Schneefälle sein. Baumann sagt:

«Wenn Schnee liegt, sind die Spuren leichter zu lesen. Das wird helfen, endlich herauszufinden, an welcher Stelle die Rehe in den Friedhof gelangen.»

Besonders an Allerheiligen hat es viel Blumenschmuck auf den Gräbern. Bild: Benjamin Manser (21. Oktober 2022)

In Basel leben etwa 70 Rehe auf dem Friedhof

Die Problematik besteht aber nicht nur in der Stadt St.Gallen. Noch deutlich ausgeprägter ist sie auf dem Friedhof Hörnli in Riehen im Kanton Basel-Stadt. Die Rehe sind dort nicht mehr einfach nur nächtliche und frühmorgendliche Besucher. Sie haben sich auf dem grössten Friedhof der Schweiz angesiedelt. In den vergangen zwei Jahren wuchs die Population von 25 auf 60 bis 70 Tiere an.

Vor zwei Jahren erhielt die Stadtgärtnerei eine Abschussbewilligung. Es kam zu Protesten und einem Rekurs einer Naturschutzorganisation, der die Abschüsse verhinderte. Die Tiere pflanzen sich seither munter fort und haben auch ihre natürliche Menschenscheu abgelegt. In Basel-Stadt liegt das Dossier bei der Regierung. Was gegen das Problem unternommen werden soll, steht noch nicht fest.

Die meisten Besucherinnen und Besucher des Friedhofs Feldli zeigen laut dem Friedhofsleiter jeweils Verständnis, wenn sie erfahren, wer für den zerstörten Grabschmuck verantwortlich ist. Bild: Benjamin Manser (21. Oktober 2022)

Ist eine solche Entwicklung auch auf dem Friedhof Feldli möglich? Oder leben die Rehe sogar bereits jetzt auf dem Areal? Baumann sagt:

«Ganz sicher nicht.»

Die Verhältnisse vor Ort entsprächen nicht dem natürlichen Umfeld der Wildtiere. «Rehe suchen das Dickicht und benötigen einen ungestörten Einstand. Das ist auf dem Friedhof Feldli nicht gegeben», erklärt Baumann. Er vermutet, dass es zwei oder drei Tiere sind, welche die Gräber in St.Gallen verwüsten. Er betont auch, dass es nicht jeden Tag dazu komme.

Dass die Zahl der tierischen Besucher steige, sei aber vorstellbar. Rehgeissen zeigen ihrem Nachwuchs, wo sie Nahrung finden. Das kann dazu führen, dass der Futterstandort Friedhof Feldli von Generation zu Generation weitergegeben wird.