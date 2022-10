Tequila für die Toten: St.Gallerin feiert mexikanischen Totentag

Allerheiligen «Das Leben ist so schön – da kann doch nicht einfach Schluss sein»: Wie eine mexikanische Familie in St.Gallen den Día de los Muertos feiert Nach mexikanischem Glauben kommen die Toten einmal im Jahr zu Besuch aus dem Jenseits und feiern mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen. Wie das geht, zeigt die Mexikanerin Rosa Boari in ihrem Laden El Sabor in St.Gallen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 29.10.2022, 17.00 Uhr

Rosa Boari und ihr Sohn Sergio in ihrem Laden El Sabor bei der St.Galler Leonhardskirche. Sie zeigen, wie man in Mexiko seinen Verstorbenen gedenkt. Bild: Arthur Gamsa

Einige Kundinnen und Kunden, die in diesen Tagen den mexikanischen Lebensmittelladen El Sabor betreten, erschrecken: Gegenüber der Kasse steht ein Tisch voller Totenköpfe und Skelette in knallig bunten Farben. Er ist reich gedeckt mit Kerzen, Papierblumen und Süssigkeiten.

Inhaberin Rosa Boari erklärt erschrockenen Gästen gern, was es mit dem speziellen Altar auf sich hat. «Dann sind die meisten fasziniert», sagt die 49-Jährige, die der Liebe wegen nach St.Gallen ausgewandert ist.

Die Muertitos kommen am 1. November zu Besuch, die geliebten Toten. Nach mexikanischem Glauben kommen sie einmal im Jahr aus dem Jenseits und feiern mit den Lebenden ein Wiedersehen mit Musik, Tanz und feinem Essen. Der Día de los Muertos steht auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der Unesco. An diesem Feiertag wird traditionell eine Ofrenda aufgestellt, ein Hausaltar zu Ehren der Verstorbenen:

Bild: Arthur Gamsa

Fotos der Verstorbenen auf dem Altar

Mexikanerin Rosa Boari pflegt den Brauch mit ihrem Mann Mario und Sohn Sergio. In der Mitte des Altars haben sie auf einem schwarzen Sockel Fotos ihrer verstorbenen Väter und eines Onkels aufgestellt: Links das Foto des mexikanischen Papas in Mexiko-Stadt, rechts der Ostschweizer Papa mit dem Onkel an einem Bodenseeausflug:

Bild: Arthur Gamsa

«Er war ein super Papi, er hat viel mit uns gespielt und gern getanzt», sagt Rosa Boari über Bauarbeiter Innocencio Cueto. «Wenn wir bei einem Spiel gewannen, gab er uns Erdnüsse.» Nun steht auf dem Altar eine Schale Erdnüsse.

Innocencio Cueto sitzt auf dem Bild auf einer Parkbank. «Ich habe dieses Foto gemacht, als wir das letzte Mal zusammen waren.» Vor elf Jahren verstarb er 70-jährig. «Da ich hochschwanger war, konnte ich nicht nach Mexiko», sagt Rosa Boari mit Tränen in den Augen. Eine Woche nach dem Tod des Vaters kam ihr Sohn auf die Welt. Ihm gibt sie alles weiter, was zur mexikanischen Kultur gehört – auch zum Tag der Toten. «Mein Sohn ist begeistert.»

Eine Stola bedeckt die Schultern einer Skelettlady aus Pappmaché, die sich auf dem Altar in Pose wirft. Sie lacht aufreizend unter einer Hutkrempe hervor. Ein Knochenbein lugt aus dem Schlitz ihrer Robe. «Das ist eine Catrina», sagt Rosa Boari. Die Catrina-Figur stehe in Mexiko symbolisch für den Tag der Toten: «Eine Erinnerung daran, dass wir alle sterben müssen, egal ob arm oder reich.»

Eine Catrina-Figur Bild: Arthur Gamsa

Rosa Boari backt Pan de Muerto – Brot für die Toten. Das Süssgebäck duftet nach Orangen. «Das wirkt beruhigend auf die Verstorbenen.»

Pan de Muerto, ein Gebäck zum Totentag. Bild: Arthur Gamsa

Wenn die Toten das Paradies verlassen und für einen Tag zurück auf Erden kommen, müsse man ihnen schon etwas bieten. Rosa Boari zündet ein Stück Weihrauch an. Eine Wolke aus Rauch und Duft steigt auf. «So laden wir die Verstorbenen ein, uns besuchen zu kommen.»

Ein Schluck Tequila, um die Toten zu besänftigen

Auch ein Gläschen Tequila wird den Verstorbenen serviert. Aber kein billiger Fusel. «Tequila hat in der Schweiz zu Unrecht einen schlechten Ruf», sagt Mario Boari. Dabei gebe es exzellente Edelbrände, aus Agaven destilliert. In Mexiko exe man den Tequila niemals mit Salz und Zitrone, sondern geniesse ihn pur – mit Bedacht und in kleinen Schlucken.

Der Altar wird mit einer Fülle von orangen Totenblumen geschmückt, die Cempasuchil. Weil diese Tagetesart hier nicht wächst, dekoriert Rosa Boari mit Papierblumen und Orangen.

Die vier Elemente spielen auf dem Altar eine tragende Rolle: Der Weihrauch steht für das Feuer, Scherenschnitte für die Luft, ein Glas Wasser für das Wasser und Pan de Muerto für die Erde und den menschlichen Leib. Rosa Boari sagt:

«Wir glauben, dass die Toten Durst und Hunger haben und auf ihrer Reise eine Stärkung benötigen.»

Eine Gewürzmischung aus Chili, Kakao und Kochbananen

Rosa Boari kocht an Allerheiligen das Lieblingsessen ihres Vaters: Reis mit Poulet an einer Fleischsauce mit Mole, einer Gewürzmischung. «Meine Mutter hat die Mole selber gemacht, magst du probieren?», fragt Rosa Boari. Die krümelige Mischung aus Chili, Kochbananen und Kakao schmeckt süss und pikant, wie eine rassige Ovomaltine.

Das Ehepaar verkauft Mole im Laden im St.Otmar-Quartier. Etliche Chilisorten sind ebenfalls zu haben, wie die Chili Chipotle mit ihrem scharfen Rauchgeschmack oder Cascabel, was «Klapperschlange» bedeutet, weil diese Chili beim Schütteln ein rasselndes Geräusch von sich gibt.

Es ist ein Kommen und Gehen im kleinen Laden neben dem Velogeschäft Velotob und dem Kafi Otmar. Familien spazieren herein und rufen «Hola!», samt Grossmutter und Kleinkind. Ein junger Mann bestellt Pan de Muerte, das Rosa Boari extra für Allerheiligen backt.

Manche kommen aus dem Vorarlberg, um sich mit Maistortillas, Empanadas, schwarzem Mais oder Saucen aus grünen Tomaten einzudecken. Auch Mexikaner, die bei der Firma Bühler in Uzwil arbeiten, kaufen bei den Boaris ein. Oder Ostschweizer Monteure, die bei der Arbeit in Mexiko ihr Herz an eine Mexikanerin verloren haben. Latinas und Latinos, die das Institut auf dem Rosenberg besuchen, oder an der HSG studieren, suchen den Laden ebenfalls auf.

Während das Thema Tod in unseren Breitengraden verdrängt wird, wird der Día de los Muertos in Mexiko mit einer Explosion der Farben und lebensbejahender Freude begangen. Wenn Ende Oktober Millionen der orange-schwarzen Monarchfalter aus dem Norden in die Sierra Nevada flattern, um ihr Winterquartier zu beziehen, glauben die Mexikaner, dass die Insekten die Seelen ihrer Verstorbenen seien.

Ein Monarchfalter Bild: Fotolia

Rosa Boari trinkt am Dia de los Muertes ein Glas auf ihren Vater. Obschon er Tausende von Kilometern entfernt lebte, ist sie überzeugt, dass er sie am 1. November besuchen kommt. «Das ist sehr emotional.» Sie glaubt an die Wiedergeburt. «Das Leben ist so schön – da kann doch nicht einfach Schluss sein.»

El Sabor, Büchelstrasse 4, www.shop.elsabor.ch

