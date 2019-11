In St.Gallen weihnachtet es immer einige Tage früher als andernorts. Kurz vor Beginn der Adventszeit fliegt ein Tannenbaum am Helikopter baumelnd über die Stadt und landet auf dem Klosterplatz. Heute war es wieder soweit.

In St.Gallen weihnachtet es immer einige Tage früher als andernorts. Kurz vor Beginn der Adventszeit fliegt ein Tannenbaum am Helikopter baumelnd über die Stadt und landet auf dem Klosterplatz. Heute war es wieder soweit.

Alle Jahre wieder und trotzdem ein Spektakel: Ein Helikopter flog heute den grossen Christbaum auf den St.Galler Klosterplatz In St.Gallen weihnachtet es immer einige Tage früher als andernorts. Kurz vor Beginn der Adventszeit fliegt ein Tannenbaum am Helikopter baumelnd über die Stadt und landet auf dem Klosterplatz. Heute war es wieder soweit.

(Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess)

(vre/stm) Letztes Jahr war der Transport der Tanne eine regelrechte Zitterpartie. Mehrmals musste der Flug wegen des dichten Nebels vertagt werden. Dieses Mal war kein Verschiebedatum nötig. Wie geplant, konnte der Christbaum am Montag um kurz nach 14 Uhr auf dem Klosterplatz landen. Die Tanne kommt aus Untereggen. Die 91-jährigen Spenderin der Nordmanntanne will anonym bleiben.

Christbaum zu schwer für den Helikopter

Der Baum wiegt etwa fünf Tonnen und ist knapp 20 Meter hoch. Der Helikopter kann jedoch nur etwa zwei Tonnen heben. Daher wurde der Baum nach Angaben des kantonalen Mediendienstes so vorbereitet, dass er nach dem Fällen nur noch etwa 15 Meter hoch ist und das Maximalgewicht nicht übersteigt.



Der Helikopter fliegt den Baum aus Untereggen ein. (Bild: Reto Voneschen)

Die Baumspenderin pflanzte 1982 drei Tannen neben ihrem Haus. Zwei davon sind schon lange gefällt. Nur die Nordmanntanne durfte bis heute stehen bleiben. Bereits seit 2004 wartet sie auf ihren grossen Auftritt. Die Eigentümerin der Tanne sah damals in der Zeitung den Spendenaufruf für den Christbaum auf dem Klosterplatz und meldete sich beim Verein «Weihnachten in Sankt Gallen». Der Wunsch, dass ihre Tanne als Christbaum auf dem Klosterplatz steht, geht nun in diesem Jahr tatsächlich in Erfüllung.

In zwei Wochen wird die Tanne geschmückt

Geschmückt wird der Baum voraussichtlich in der Woche vom 25. bis 29. November. Seine Lichter sollen am ersten Adventssonntag (das ist in diesem Jahr der 1. Dezember) entzündet werden. Den Rahmen dafür wird wiederum ein vorweihnachtliches musikalisches Programm sein.



Am ersten Adventssonntag wird der Christbaum erstmals im Lichterglanz erstrahlen. (Archivbild: Benjamin Manser)

Der Schmuck des grossen Christbaums kommt dieses Jahr von den Institutionen Sonnenhalde und Tandem der Gemeinnützigen- und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG). Er wurde «von Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen» kreiert und hergestellt. Es handelt sich um Holzscheiben, die mit Sternen bemalt sind und auf die mit Bast Sternmuster gespannt wurden.



Der diesjährige Christbaumschmuck. (Bild: PD/Kanton St.Gallen)