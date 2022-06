Circus Academy Gossau: Akrobatik für Kinder und Erwachsene

Akrobatik Konzentration, Gleichgewicht und Koordination: Die Gossauer Circus Academy ist für kleine und grosse Artisten Die Gossauer Zirkusschule Ouppsalla ist zur Circus Academy geworden. Akrobatiktrainer Beat Koch und seine Familie führen sie gemeinsam. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.06.2022, 19.00 Uhr

Ein Bub übt das Einradfahren: Die Circus Academy hat im Herbst an der Mooswiesstrasse 68 eröffnet. Bild: Michel Canonica

Einige Mädchen balancieren mit weit ausgebreiteten Armen auf liegenden Fässern und grossen bunten Bällen. Der Balanceakt ist gar nicht so einfach: Bei den einen klappt es schon sehr gut, andere müssen noch etwas üben. «Zieh doch die Socken aus, dann geht es besser», sagt Trainerin Judith Koch. «Geht schon», antwortet das Mädchen und rollt etwas wacklig weiter.

Der Schwierigkeitsgrad wird erhöht: Die Trainerin wirft farbige Ringe, welche die kleinen Artistinnen und Artisten auffangen müssen. Beat Koch schaut zu und gibt ebenfalls Tipps für die Balance.

Beat, Judith, Debora und Raffael Koch sowie Manuel Egger haben einen Verein gegründet und die Circus Academy an der Mooswiesstrasse 68 in Gossau im Herbst eröffnet. Die Academy ist aus der Zirkusschule Ouppsalla entstanden. «Wir haben bei der Übernahme einiges renoviert», sagt Beat Koch.

Beispielsweise Wände isoliert, damit es nicht mehr so kalt ist für die Zuschauenden, und gestrichen, ein neues Trampolin angeschafft oder das Scheinwerferlicht angepasst; die Artisten sollen sich im besten Licht präsentieren können.

Training hat Selbstbewusstsein und Körperkontrolle gestärkt

Der 14-jährigen Shanti ist es allerdings gar nicht so wichtig, dass sie gesehen wird. Sie zeigt einige Figuren im Trapeztuch. «Ich komme jeden Samstag von Aadorf hierher», sagt sie. Zuerst habe sie im Geräteturnen mitgemacht. Das habe ihr nicht so gefallen. Das artistische Training mache ihr viel mehr Spass.

Sie habe damit ihr Selbstbewusstsein steigern können und habe eine gute Kontrolle über ihren Körper gewonnen. «Zudem werden Konzentration, Gleichgewicht und Koordination geschult», ergänzt Koch.

Beat Koch führt mit seiner Familie und Manuel Egger die Circus Academy. Bild: Michel Canonica

Die Familie Koch ist eine begeisterte Akrobatenfamilie. Vater Beat Koch hat vor Jahren mit zwei Kollegen die Akro-Gruppe Bernhardzell und später das Akro-Team des TV Gossau gegründet. Er ist heute noch Cheftrainer des Akro-Teams Gossau. Mutter Judith Koch wirkt seit 20 Jahren in Akrobatikshows mit und ist Trainerin bei den Kindern im Gossauer Akrobatenteam – genauso wie Tochter Debora.

Sie hat über 18 Jahre an Akrobatik- und Geräteturnen-Wettkämpfen teilgenommen. Seit zehn Jahren organisiert sie das jährlich stattfindende Akrobatiktreffen am Säntis. Das grösste Talent in der Akrobatenfamilie ist Sohn Raffael, der mit Niels Fluder unter dem Namen Handstand Brothers auftritt.

Derzeit sind sie mit ihrem Akrobatikprogramm im «Das Zelt» zu sehen. Die Handstand Brothers haben bereits an zahlreichen Wettkämpfen sowie an zwei TV-Shows teilgenommen: bei «Stadt Land Talent 2021» des Schweizer Fernsehens und bei «Das Supertalent», wo sie es bis ins Finale schafften.

Der erste Auftritt im Walter-Zoo

Alle vier Kochs lieben den Zirkus und haben ihre ersten Erfahrungen in der Zirkusschule Circulus, die der Walter-Zoo vor vielen Jahren in der damaligen Butterzentrale gegründet hatte, gemacht. «Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Auftritt in der Manege im Walter-Zoo erinnern», erzählt Beat Koch und lacht. «Raffael stand auf meinen Schultern.»

Kochs lernten in der Zirkusschule Einrad fahren, auf dem Seil laufen oder Kunststücke am Trapez. Auch der fünfte Mann in der Academy-Leitung ist ein Akrobat: Manuel Egger, der seit 2006 in der Showgruppe Herianos über die Bühne wirbelt.

Ihr Können und Wissen geben sie den Trainierenden in der Circus Academy weiter. Ein Bub kurvt mit dem Einrad um einen Sprungkasten, ein Mädchen balanciert auf dem Seil, ein anderes Mädchen hängt am Trapez, einige trainieren auf dem Trampolin – und einige Eltern schauen ihren Sprösslingen voller Freude zu.

Trainings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr finden in zwei Gruppen die Trainings statt für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren. Donnerstags ab 20 Uhr dürfen Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene nach telefonischer Voranmeldung frei trainieren. Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr können Kinder im Circus Flitz mitmachen; eine Anmeldung ist nicht nötig. Jeden Montag ab 20 Uhr wird ein freies Zirkustraining durchgeführt. Weitere Informationen unter www.circus-academy.ch. (rb)

Circus Academy sei die einzige derartige Zirkusschule in der Ostschweiz

Die Circus Academy steht noch am Anfang. «Wir werden sie in den nächsten Jahren aufbauen», sagt Beat Koch. Kein einfaches Unterfangen, denn obwohl die Circus Academy die einzige in der Ostschweiz ist, ist ihr Bekanntheitsgrad noch zu tief. Ein solches Angebot brauche ein grosses finanzielles Engagement und verlange viel Eigenleistung. «Und viel Leidenschaft für das Zirkusschaffen», ergänzt Koch.

Hula-Hoop braucht Körperkontrolle und ist nicht so einfach, wie es aussieht. Bild: Michel Canonica

Eine gute Einnahmequelle sei derzeit die Vermietung der Zirkusräume für Kindergeburtstage oder Anlässe. Kochs haben Visionen: Sie wollen die Academy zu einer Talentschmiede für Artistinnen und Artisten machen. «Wir rechnen damit, dass wir in den nächsten fünf Jahren Profi-Trainer anstellen können», zeigt sich Koch zuversichtlich.

