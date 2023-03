Airbnb im der Kritik «Wir müssen niemanden einschränken»: Weshalb Airbnb-Angebote in der Stadt St.Gallen Segen statt Fluch sind Luzern schiebt Airbnb einen Riegel: Nur noch an 90 Tagen im Jahr ist künftig eine Vermietung erlaubt. Von ähnlich strengen Regeln hält man in der Stadt St.Gallen wenig. Doch auch in der Gallusstadt hat sich die Zahl der Airbnb-Angebote innert vier Jahren verdreifacht. Das zeigen Daten erstmals. Den Tourismusdirektor plagt ein anderes Problem. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Unterwegs zu Hause: Airbnb-Angebote sind weltweit wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch in St.Gallen. Innerhalb von vier Jahren hat sich die Zahl der Angebote verdreifacht. Bild: Getty

Sieben französisch-sprechende Touristen ziehen ihre Rollkoffer hinter sich her und scheinen etwas ratlos. Sie schauen aufs Handy, diskutieren. Eine Frau zeigt in eine Richtung. Dann geht die Gruppe zielstrebig am Hotel Einstein vorbei zum Mühlensteg. Eine Sackgasse. Doch für die Touristen ist das etwas versteckte Ende der Strasse das heutige Ziel. Denn im Haus am Rande der Mülenenschlucht gibt es mehrere Airbnb-Wohnungen.

Was darf es sein? Ein Deluxe-Studio mit Küche, ein Budget-Apartment oder gar das stilvoll eingerichtete Loft samt Whirlpool auf dem privaten Balkon mit Blick ins Grüne? In den vergangenen Jahren sind Angebote auf Plattformen wie Airbnb weltweit wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch in der Stadt St.Gallen. Das Problem dabei: Die Zimmer und Wohnungen, die von Privaten oder darauf spezialisierten Unternehmen angeboten werden, konkurrenzieren die etablierten Hotels. Zudem belegen die Unterkünfte begehrten Wohnraum.

Luzern erlaubt die Vermietung nur noch an 90 Tagen im Jahr

In der Stadt Luzern führte dieser Konflikt zu reichlich Unmut in der Bevölkerung. Im Touristenmagnet am Vierwaldstättersee sind freie Wohnungen Mangelware. Gerade einmal 0,9 Prozent betrug dort die Leerwohnungsziffer im vergangenen Jahr gemäss Bundesamt für Statistik. Der knappe Wohnraum treibt zudem die Mieten in die Höhe.

Wohl auch deshalb hat die Stadtluzerner Stimmbevölkerung am Sonntag vor einer Woche eine Initiative angenommen, die temporäres Vermieten stark einschränkt. Nur noch an maximal 90 Tagen im Jahr soll dies künftig erlaubt sein. Städte wie Genf, Lausanne oder Bern – wo die Wohnungsnot noch grösser ist als in Luzern – versuchten bereits zuvor mit ähnlichen Gesetzen, Plattformen wie Airbnb einen Riegel zu schieben.

St.Gallen: Innert vier Jahren dreimal mehr Airbnb-Angebote

Auch in St.Gallen ist die Zahl der Airbnb-Unterkünfte in den vergangenen Jahren stark gestiegen, wie Daten des Analyseportals AirDNA erstmals zeigen. Während vor vier Jahren erst rund 80 Unterkünfte angeboten wurden, gab es im Februar 2023 dreimal mehr, nämlich 241 verfügbare Angebote in der Gallusstadt. Am meisten Airbnb-Unterkünfte wurden im vergangenen Juli angeboten (281). Davon sind rund zwei Drittel ganze Wohnungen, die vermietet werden. Oftmals sind dies ganze Häuser nur mit Airbnb-Apartments. Das andere Drittel der Angebote sind Zimmer – beispielsweise wenn eine WG ein leerstehendes Zimmer ausschreibt.

Die Daten von AirDNA zeigen weiter, dass die Übernachtungszahlen in St.Gallen in den vergangenen vier Jahren ebenfalls zugenommen haben, jedoch saisonal sehr stark schwanken. Beliebt bei Airbnb-Nutzerinnen und -Nutzern sind die Sommermonate Juni, Juli und August. Auch im September und Oktober sind die Buchungszahlen meist noch hoch. Die Olma dürfte hier durchaus ins Gewicht fallen. Kaum verändert hat sich im Analysezeitraum der Preis: Durchschnittlich kostet eine Airbnb-Unterkunft in der Stadt St.Gallen um die 100 Franken.

Neben dem Platzhirsch Airbnb analysiert das Unternehmen AirDNA – mit Sitz in der US-amerikanischen Stadt Denver am Fusse der Rocky Mountains – aber auch weitere Anbieter, etwa den Onlinemarktplatz für Ferienunterkünfte Vrbo, der zur Expedia-Gruppe gehört. In St.Gallen sind 93 Prozent aller Angebote auf Airbnb gelistet, 3 Prozent auf Vrbo und 4 Prozent auf beiden Plattformen. Airbnb selbst gibt übrigens keine Auskunft über aktuelle Geschäftszahlen, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt.

Tourismusdirektor: «Airbnb-Unterkünfte sind hilfreich, um Spitzen abzudecken»

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

Greift man in St.Gallen bald zu ähnlichen Mitteln wie in Luzern? «Nein», sagt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. «Im Unterschied zu Luzern haben wir keine kritische Situation und müssen niemanden einschränken.» In der Stadt gebe es keinen Wohnungsmangel. Im Gegenteil, die Leerwohnungsziffer ist mit 2,6 Prozent überdurchschnittlich hoch. Eine freie Wohnung lässt sich hier relativ rasch finden. Dass die Interessierten bei einer Wohnungsbesichtigung Schlange stehen, wie dies etwa in Zürich oder Genf an der Tagesordnung ist, geschieht in St.Gallen selten.

«Die Kurzzeitvermietungen beeinflussen den verfügbaren Wohnraum kaum – auch nicht die Wohnungspreise», sagt Kirchhofer. Somit sei kein Handlungsbedarf angezeigt. Auch für die St.Galler Hotellerie seien die Airbnb-Angebote kein Fluch, sondern vielmehr ein Segen. «Das sind komplementäre Angebote. Ergänzende Beherbergungsformen, die die Hotellerie stützen.»

Airbnb-Angebote seien wichtig, um Spitzen abzudecken – etwa bei einem Kongress, sagt der Tourismusdirektor. Gerade für den Geschäftstourismus, aber auch für Forschende an der Universität, die nur wenige Tage oder Wochen in St.Gallen weilen, seien die hotelähnlichen Unterkünfte attraktiv.

St.Gallen hat eine vitale Hotellerie

Kirchhofer beobachtet die sogenannte Parahotellerie genau. Auch er greift auf die Daten von AirDNA zurück. «In der Stadt St.Gallen sehe ich eine rasante Entwicklung.» Insbesondere Business-Apartments mit Service für längere Aufenthalte entstünden immer mehr. «Plötzlich taucht wieder ein Haus mit 10 bis 20 neuen Wohnungen aufs Mal auf.»

Nebst Airbnb buhlen im Internet zahlreiche weitere Anbieter mit Unterkünften in Privatwohnungen. Bild: Benjamin Manser

Man dürfe nicht vergessen, dass auch teils Hotels ihre Suiten oder Zimmer mit Kochgelegenheiten auf Airbnb, hometogo.ch oder e-domizil.ch ausschreiben, sagt Kirchhofer. Die Branche habe da keine Scheuklappen, vielmehr profitiere man von einer höheren Sichtbarkeit. «Das geht aber nur, wenn die Stadt eine starke Hotellerie hat.» Würden die Hotels spürbar benachteiligt – wie dies in Luzern der Fall sei – seien Gegenmassnahmen des Gesetzgebers nötig. «Wobei ich kein Freund von Gesetzen bin», so der Tourismusdirektor.

In St.Gallen sei dies zum Glück nicht notwendig. «Die Hotellerie ist vital und in Investitionslaune.» Wenn das Hotel neben der Villa Wiesental demnächst seine Tore öffnet, werden in St.Gallen erstmals über 2000 Hotelbetten verfügbar sein.

Das Problem mit nicht bezahlten Gästetaxen

Doch sorgenfrei ist auch Thomas Kirchhofer nicht. Dass nämlich einige Airbnb-Anbieter keine Taxen und Abgaben abliefern, stört ihn. «Wir fordern gleich lange Spiesse für alle.» Auch hier dürfe man nicht alle in einen Topf werfen. Es gebe vorbildliche Vermieter, wie jenen in der Mülenenschlucht beispielsweise.

«Nebst diesen, die gesetzeskonform wirtschaften, gibt es aber andere, die sich durchmogeln und keine Gästetaxen einziehen.»

Deshalb geht St.Gallen-Bodensee-Tourismus aktiv auf solche Drückeberger zu. «Es ist auch unsere Aufgabe, den Vollzug der Gesetze im Tourismusbereich in geordneten Bahnen zu lenken. Da gehört das Einziehen der Taxen dazu», so Kirchhofer. Er ist dabei nicht allein. «Wir tun dies vereint mit politischen Kräften.»

Vergangenen September hat der St.Galler Kantonsrat eine Motion deutlich gutgeheissen, die den flächendeckenden Einzug von Beherbergungsabgaben und Kurtaxen im ganzen Kanton verlangt. Die Regierung muss nun prüfen, wie das Begehren im Rahmen des neuen Tourismusgesetzes umgesetzt werden kann.

Airbnb arbeitet mit Kantonen zusammen – nicht aber mit St.Gallen

Im Kanton St.Gallen sind aktuell die Vermieterinnen und Vermieter von Unterkünften auf Airbnb für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Wieso zieht Airbnb die Gästetaxen nicht gleich selbst bei der Buchung ein? Das tut das Unternehmen bereits, wie eine Sprecherin von Airbnb schriftlich mitteilt. «In acht Kantonen – Zürich, Genf, Zug, den beiden Basel, Schaffhausen, Luzern und Fribourg – setzt Airbnb Vereinbarungen zur automatisierten Einziehung der Tourismusabgaben um.» Und das Unternehmen will mit weiteren Kantonen zusammenarbeiten, so die Sprecherin.

Wieso gehört der Kanton St.Gallen nicht dazu? Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus erklärt, dass die Gästetaxen im Kanton ganz unterschiedlich erhoben werden. «Die Gemeinden sind dafür zuständig.» So entstehe eine Vielzahl von Regelungen: Nur schon beim Alter, ab dem ein Kind taxpflichtig ist, variiert stark. Einige Gemeinden ziehen gar keine Gästetaxen ein.

Kirchhofer sagt, Airbnb sei gewillt, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. «Jedoch muss der Kanton über eine einheitliche Gesetzgebung verfügen, worauf Airbnb sich stützen kann.» Die Unternehmenssprecherin schriebt dazu, dass Airbnb weltweit bereits mehr als sechs Milliarden US-Dollar an Abgaben an Kommunen und Tourismusorganisation abgeführt habe.

Wohnraumschutz sei für Airbnb zudem ein wichtiges Thema, weshalb sich das Unternehmen in der gesamten Schweiz für faire, verhältnismässige und zeitgemässe Regeln einsetze. Mit erschwinglichen und flexiblen Unterkunftsmöglichkeiten werde man den Bedürfnissen der Reisenden gerecht, was auch den Regionen allgemein wirtschaftlich zugutekomme. «Beispielsweise sind 20 Prozent der Aufenthalte auf Airbnb in der Schweiz von Familien, die mit Kindern reisen», so die Sprecherin. (sab)

