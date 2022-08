E-Trottinette: St.Galler Stadtrat sieht keinen Handlungsbedarf

Ärgernis für Fussgänger «Ja, E-Trottinette werden störend abgestellt»: Die St.Galler Stadtregierung sieht trotzdem keinen Handlungsbedarf Die Beliebtheit von E-Trottinetten wächst; ebenso wächst der Unmut über falsch parkierte Leih-Trottinette. 21 Mitglieder des Stadtparlaments wollten vom Stadtrat wissen, was er gegen störend abgestellte E-Trottinette und E-Bikes zu tun gedenke. Die Antwort kurz zusammengefasst: Nichts. Julia Nehmiz 03.08.2022, 14.28 Uhr

Ein Mitarbeiter der Verleihfirma Tier sammelt in St.Gallen E-Trottinette ein. Bild: Michel Canonica

E-Trottinette schadeten dem Klima. E-Trottinette verursachten Unfälle. E-Trottinette torpedierten die Wirtschaft. So die Vorwürfe, die 21 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier quer aus allen Fraktionen formulierten. In der von Esther Granitzer (SVP) und Marcel Rotach (FDP) eingereichten Interpellation forderten die 21 Unterzeichnenden vom Stadtrat Antworten.

Die Interpellantinnen und Interpellanten stören sich an falsch parkierten Leih-E-Trottinetts und Leih-E-Bikes. Diese würden immer wieder mitten auf Trottoirs, Plätzen oder Strassen abgestellt. Sie «sind dort eine Gefahr für Senioren, Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen, Personen mit Rollatoren», warnen die Interpellanten. Und: Falsch parkierte E-Fahrzeuge seien für viele St.Gallerinnen und St.Galler ein grosses Ärgernis.

Die Interpellantinnen und Interpellanten wollen wissen: Was gedenke der Stadtrat gegen die ordnungswidrigen und gefährlich parkierten E-Trottinetts und E-Bikes zu tun? Wie könne der Stadtrat vorgehen, damit E-Fahrzeuge in der Altstadt nur im Schritttempo oder gar nicht fahren? Und was unternehme der Stadtrat, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu verbessern?

Die Regelungen hätten sich bewährt

Die stadträtliche Antwort kurz zusammengefasst: Man braucht nichts zu tun. Denn: Die Regelungen haben sich bewährt.

Ja, es gebe Probleme beim Abstellen, gibt der Stadtrat zu. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass E-Trottinette aus dem Selbstverleih störend abgestellt würden. Deswegen habe man die Bewilligung für die Verleihfirma Tier mit Auflagen verknüpft. So müsse die Firma sicherstellen, dass E-Trottinette und E-Bikes geordnet abgestellt würden. Sie dürften keine Durchgänge blockieren, Verkehrsfluss, Unterhaltsfahrzeuge oder die öffentliche Sicherheit gefährden. Bei Problemen behalte sich die Stadt vor, Fahrzeuge einzusammeln und sie der Verleihfirma gegen Gebühr zurückzugeben. In gewissen Bereichen der Altstadt und beim Hauptbahnhof dürfe nur auf eigens markierten Plätzen parkiert werden. Dies werde über GPS gesteuert. Die Verleihfirma müsse zudem eine Anlaufstelle für Beschwerden führen. Warum der Stadtrat also keinen Handlungsbedarf sieht: «Aus Sicht des Stadtrats haben sich diese Regelungen bewährt.»

Ein Ärgernis: Wenn ein Leih-Trottinett mitten auf Strasse oder Trottoir abgestellt wird. Bild: Tobias Garcia

In der Altstadt darf nur langsam gefahren werden

Auch die Frage, wie man vorgehen könnte, damit E-Fahrzeuge in der Altstadt nur Schritttempo oder gar nicht fahren, wird abschlägig beantwortet. Denn auch hier würden Auflagen gelten. So müsse die Verleihfirma Tier sicherstellen, dass während Anlässen eine Fahrverbotszone bestehe. Die Leih-E-Bikes dürften in der ganzen Altstadt nicht schneller als 20 km/h fahren. Für Leih-E-Trottinette gelte auf Multer-, Markt- und Spisergasse eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Auf Drei Weieren, auf Friedhöfen und bei weiteren Naherholungsgebieten gelte ein Fahrverbot. Dies werde über GPS gesteuert. Auch hier heisst es vom Stadtrat: keine Veranlassung, weitergehende Anordnungen zu treffen.

Genauso beantwortet der Stadtrat auch die dritte Frage, die sich der Ungleichbehandlung und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden widmet: «Zusätzliche Massnahmen erachtet der Stadtrat für nicht angezeigt.» Denn es sei keine Ungleichbehandlung erkennbar. Die Stadt könne sich neuen Mobilitätsformen nicht verschliessen. Nutzerinnen und Nutzer von E-Trottinetten und E-Bikes hätten sich an die Regeln zu halten, Stichwort Eigenverantwortung. Die Stadt könne über Bewilligungsauflagen Einfluss nehmen.

Und ganz allgemein gelte: Auch wenn E-Trottinette nur einen bescheidenen positiven Effekt auf Emissionen hätten, sei dies kein Grund, um E-Fahrzeuge im Selbstverleih zu verbieten.