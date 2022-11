St.Gallen: Weihnachtliche Parlamentsdiskussion im Februar

Advent Soll die St.Galler Weihnachtsbeleuchtung weniger lang brennen? Diese Frage diskutiert das Stadtparlament – allerdings erst, wenn die Lichter schon abmontiert sind Man vermisse einen ökologischen Kompromiss für die Weihnachtsbeleuchtung, meinen zwei Politikerinnen und ein Politiker. Doch ihr Vorstoss kommt erst im Februar ins Parlament. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die Interpellantinnen und der Interpellant wollen die Adventslichter über St.Gallen nicht ausschalten, aber die Betriebszeiten reduzieren. Bild: Michel Canonica

Die Jahreszeiten im Stadtparlament sind ganz schön durcheinander. Wenn Ende Februar bei Wärmeliebenden erste Frühlingsgelüste aufkommen, taucht das Stadtparlament St.Gallen voraussichtlich noch einmal tief in den Winter ein. Wenn Weihnachten gefühlsmässig Lichtjahre entfernt liegt und das Buch, das unter dem Christbaum gelegen hat, schon längst zu Ende gelesen ist, dann diskutieren die 63 Parlamentarierinnen und Parlamentarier noch einmal über die städtische Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern».

Grund dafür ist eine Interpellation. «Weihnachtsbeleuchtung ‹Aller Stern› im Advent 2022 an die Stromsparmassnahmen anpassen und reduzieren», lautet ihr Titel. Cornelia Federer (Grüne), Maja Dörig (SP) und Marcel Baur (GLP) haben sie eingereicht. In der Sitzung von vergangenem Dienstag hätte sie für dringlich erklärt werden sollen, so die Absicht des Trios. Das Präsidium des Stadtparlaments entschied jedoch anders. Nicht dringlich, 6 zu 5.

Cornelia Federer, Stadtparlamentarierin, Grüne. Bild: PD

Mal diese, mal jene Gasse

«Die Stadt St.Gallen hat die eindrücklichste Weihnachtsbeleuchtung, für mich die schönste in der Schweiz. Trotzdem sind wir der Ansicht, dass auch bei dieser energieeffizienten Weihnachtsbeleuchtung in der jetzigen Situation Energie gespart werden könnte, dass man sie reduziert», sagt Interpellantin Cornelia Federer.

Sie und die beiden anderen Interpellanten wollen vom Stadtrat wissen, ob sich die Zeitspanne der Weihnachtsbeleuchtung nicht verkürzen lässt. Zürich tut es, Bern tut es, beide Städte stellen die Lichter um 22 Uhr ab. Anderer Vorschlag der Interpellanten:

«Wäre es möglich, die Gassen intervallweise mit ‹Aller Stern› zu beleuchten?»

Vielleicht gebe es ja weitere Möglichkeiten, den Energieverbrauch von «Aller Stern» zu vermindern, ist weiter zu lesen. «<Aller Stern> vielleicht weniger hell einstellen. Dafür sähe man die Sterne am Himmel wieder besser. Wir könnten beides geniessen, die künstlichen und die echten», sagt Federer.

Maja Dörig, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

32 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben die Interpellation unterzeichnet. «Wir haben gehofft, dass mehr Unterschriften zusammenkommen, auch vom bürgerlichen Lager», sagt Maja Dörig, eine der Interpellantinnen. «Wahnsinnig kurzfristig» sei der Vorstoss zu Stande gekommen. Wohl deshalb halte sich die Unterstützung in Grenzen, mutmasst sie.

Warum erst jetzt?

Im September hatte der Stadtrat entschieden, St.Gallen gleich zu beleuchten wie in den Jahren zuvor. Trotz möglichem Energieengpass. Die pandemiegeplagte Bevölkerung solle eine besinnliche Weihnachtszeit erleben dürfen.

Private hingegen, teilte die Stadtregierung weiter mit, sollten auf ihre elektrische Weihnachtsdekoration verzichten und das Gewerbe seine Schaufenster ausserhalb der Öffnungszeiten nicht beleuchten. Die politischen Reaktionen reichten von «Ein sehr seltsames Zeichen an die Bevölkerung» bis «Es tut den Leuten gut».

Bald zwei Monate sind seit dem Entscheid des Stadtrats verstrichen, nun erst reichten die drei Politisierenden die Interpellation ein. Sie habe erst mit der Zeit bemerkt, wie sehr der Stadtratsentschluss über die Weihnachtsbeleuchtung sie ärgere, sagt Dörig.

«Er versetzte mich nicht in Alarmmodus. Aber er beschäftigte mich und andere immer wieder. Deshalb wollte ich die Beleuchtung noch einmal thematisieren.»

Sie sei keine «Weihnachtsromantikerin», sie verurteile den Konsumrausch in der Adventszeit. «Aber auch ich verspüre dann das Bedürfnis nach Licht, das tief in uns verankert ist. Deshalb habe ich ein gewisses Verständnis für den Entscheid.»

Das Stromeinsparpotenzial sei «kaum der Rede wert». 12'000 Kilowattstunden beträgt es und damit so viel, wie ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt pro Jahr verbraucht. Was Dörig stört: Dass der Stadtrat sich zu keinem Kompromiss durchringen konnte. «Als Vorbild. Private beobachten stark, wie die Stadt sich verhält.»

«Keine Zwischenlösung gesucht»

«Die Herbstferien lagen dazwischen. Es dauerte deshalb etwas länger, bis wir den Vorstoss ausgearbeitet hatten», erklärt Interpellant Marcel Baur den späten Zeitpunkt des Vorstosses. Auch wenn das Stadtparlamentspräsidium die Interpellation für dringlich erklärt hätte: Sie wäre an der Sitzung vom 29. November behandelt worden. Und damit fünf Tage nach der Illumination von «Aller Stern». Kein Problem, meint Baur.

Markus Baur, Stadtparlamentarier, GLP. Bild: PD

«Eine Zeitschaltuhr lässt sich schnell und einfach umprogrammieren, auch im Nachhinein.»

Auch Baur fehlt ein Kompromiss. Vielleicht hätten die Lichter jeweils nur von Donnerstag bis Sonntag leuchten können, sagt er. «So bekomme ich den Eindruck, dass sich der Stadtrat nicht die Mühe gemacht hat, eine Zwischenlösung zu suchen. Wir erwarten ja nicht, dass die Stadt ganz auf ‹Aller Stern› verzichtet.» Sie hätten dem Stadtrat bewusst nur wenig konkrete Vorschläge unterbreitet. «Wir wollen seine Auslegeordnung.»

Das veranlasst zu Gedankenspielen, ohne zu wissen, was technisch möglich ist, was nicht. Abwechslungsweise nur jeden zweiten Stern beleuchten? Alle dimmen? In den geraden Stunden leuchten die Lichter, in den ungeraden nicht? Oder nur jeden zweiten Abend? Liegt die Stadt im Dunkeln, dürfen die Privaten daheim ihre Fenster, Gärten und Stuben erhellen?

Olma-Vorlage hat Priorität

Das Stadtparlamentspräsidium sei sehr wohl auch affin für Umweltthemen, betont Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner (SVP). Die Weihnachtsbeleuchtung liege aber in der Kompetenz des Stadtrates und dieser habe nun mal entschieden, dass die Sterne leuchten würden. Ausserdem habe das Gremium die Prioritäten anders gesehen als die Interpellantinnen und der Interpellant. Bis Jahresende würden noch viele wichtige Geschäfte anstehen:

«Es kann nicht sein, dass wir die Weihnachtsbeleuchtung vor der Eigenkapitalerhöhung der Genossenschaft Olma-Messen diskutieren.»

Jürg Brunner, Präsident des St.Galler Stadtparlaments. Bild: Ralph Ribi

Das Traktandum war verschoben worden, weil die beratende Kommission noch Fragen hat und mehr Zeit für eine Empfehlung braucht.

Eine Interpellation wird jeweils auf die drittfolgende Sitzung beantwortet. «Wobei Aufräum- und Budgetsitzung nicht zählen», sagt Brunner. Der Vorstoss ist somit auf den 28. Februar 2023 traktandiert.

«Damit ist er eigentlich Makulatur», sagt Interpellant Marcel Baur. Zurückziehen will ihn das Trio vorerst trotzdem nicht. Man wolle dem Stadtrat ermöglichen, seinen Entscheid nochmals zu überdenken. Maja Dörig ist guter Dinge, dass «der Stadtrat schon bald von sich hören lässt». Baur fügt hinzu: «Eigentlich eine kleine Sache, darüber muss man nicht Monate lang brüten.» Noch etwas mehr als zehn Tage. Dann zeigt sich, wie lange und ob alle 700 Sterne über St.Gallen angehen.

