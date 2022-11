Christbaum ist auf dem St.Galler Klosterplatz gelandet.

Advent «So schön! Und megalaut!»: So ist der Christbaum auf dem St.Galler Klosterplatz gelandet Der diesjährige Christbaum stammt aus dem Quartier Notkersegg. Er wurde am frühen Montagnachmittag per Helikopter auf den St.Galler Klosterplatz geflogen. Seine Besonderheit: die Doppelspitze. Christina Weder Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.12 Uhr

Der Christbaum im Anflug: Er landete am frühen Montagnachmittag bei perfektem Flugwetter auf dem Klosterplatz in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Pünktlich um 14 Uhr kündigt lautes Knattern die Ankunft des Christbaums an. Wie jedes Jahr wird er per Helikopter auf den St.Galler Klosterplatz geliefert. Mehrere hundert Schaulustige haben sich dort versammelt. Sie stehen hinter dem Absperrband, die Blicke gegen den mit Schäfchenwolken überzogenen Himmel gerichtet. Es herrscht perfektes Flugwetter.

Der diesjährige Christbaum wird aus dem Quartier Notkersegg am Stadtrand angeflogen. Rund zwei Kilometer beträgt die Luftlinie vom alten zum neuen Standort auf dem Klosterplatz. Nur wenige Minuten dauert der Flug mit dem Helikopter. Die Tanne hängt am langen Seil, schwebt an den Türmen der Kathedrale vorbei.

Video: Christina Weder

«So schön!», staunt die Menge. Und: «So laut!» Ein Schwarm Vögel wird durch den Lärm der Rotoren aufgescheucht und flattert davon. 20 orange gekleidete Mitarbeiter des Tiefbauamts der Stadt stehen parat und nehmen die Tanne in Empfang, alles läuft wie am Schnürchen. Kurz nach 14 Uhr ist der Baum in Position gebracht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer klatschen, während der Helikopter kehrtmacht und davonfliegt. Es ist ein kurzes Spektakel. Eines, das jedes Jahr von neuem fasziniert.

Laut Staatskanzlei misst die Tanne rund 18 Meter und wiegt dreieinhalb Tonnen. Der Stamm hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Die Äste sind gleichmässig und dicht. Und die Besonderheit des diesjährigen Christbaums: Er hat nicht nur eine Spitze, sondern zwei. «Das passt doch gut», findet einer der Zuschauer. «Schliesslich hat die Kathedrale auch zwei Türme.»

Ein Garten hinter einem auffälligen Zaun

Gespendet wurde die Tanne dieses Jahr von Gabriela und Bernhard Studer-Jäckli aus dem Quartier Notkersegg am Stadtrand. Bis am frühen Montagnachmittag stand sie noch in ihrem Garten an der Huebstrasse. Es ist eine Liegenschaft, die im Quartier vor allem durch ihren Gartenhag auffällt: Überdimensionierte Farbstifte, Holztröge und -stöcke und zahlreiche Trouvaillen vom Telefon über den Briefkasten grenzen das Grundstück gegen die Strasse ab.

Am Montagmorgen stand die Tanne noch auf ihrem angestammten Platz hinter dem auffällig bunten Gartenzaun. Bild: Christina Weder

Spenderin Gabriela Studer-Jäckli schätzt das Alter ihrer Tanne auf rund 20 Jahre. «Wir sahen sie während dieser Zeit heranwachsen», sagt die 56-Jährige. Eigentlich wollte die Familie die Tanne einst als Christbaum in die eigene Stube stellen. «Aber wir haben den richtigen Zeitpunkt verpasst.» Auf einmal sei die Tanne schlicht zu gross gewesen. Und gleichzeitig habe sie im Garten immer mehr Pflanzen in ihren Schatten.

Gabriela Studer-Jäckli. Bild: Christina Weder

Das habe schliesslich den Ausschlag gegeben, sich vom Baum zu trennen. Der Abschied stimme sie zwar wehmütig, doch gleichzeitig gehe ein Traum in Erfüllung: «Es ist für uns eine besonders schöne Vorstellung, dass unsere Tanne in der Adventszeit den Klosterplatz schmückt.» Sie und ihr Mann Bernhard seien mit dem Klosterviertel verbunden. Die beiden haben in der Kathedrale geheiratet und dort ihre Kinder getauft.

In die Lücke wird ein Apfelbäumchen gepflanzt

Im eigenen Garten soll nicht lange eine Lücke klaffen. Dort, wo bisher die Tanne stand, will Gabriela Studer-Jäckli das Apfelbäumchen ihres Enkels pflanzen. Denn dieses hatte bis jetzt erst einen provisorischen Platz in einem Hochbeet.

In den nächsten Tagen wird die Tanne auf dem Klosterplatz geschmückt. Kinder der Tagesbetreuungen der Stadt St.Gallen haben dafür Kugeln und Rentiere gebastelt. Die Vernissage findet pünktlich zum ersten Advent am Sonntag, 27. November, statt.

